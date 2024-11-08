Половина жителей Алтая станет счастливее, если им повысят зарплату

Кстати, накануне половина жителей края призналась, что им не хватает зарплаты даже на базовые нужды

08 ноября 2024, 13:40, ИА Амител

Счастливые люди на улице / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

44% жителей Алтайского края станут счастливее, если им повысят зарплату, говорится в результатах совместного опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

"На вопрос, что же делает их счастливыми, 64% опрошенных жителей края назвали общение с близкими и родными людьми, 44% отметили повышение заработной платы, а для 36% ощущение счастья прямо связано со здоровьем и прогулками на свежем воздухе", – говорится в исследовании.

31% опрошенных признались, что их счастливыми делает достижение карьерных целей.

По 26% жителей региона отметили, что их делают счастливыми путешествия и отдых, а также общение с друзьями. Для 23% источник счастья – это дети.

По 18% респондентов назвали книги, фильмы и музыку, а также beauty-процедуры (поход в салоны красоты, домашний уход за собой). Шопинг делает более счастливыми 15% опрошенных.

3% жителей Алтайского края постеснялись ответить прямо и выбрали вариант "Секретное увлечение, о котором неловко рассказывать".