НОВОСТИОбщество

Половина жителей Алтая станет счастливее, если им повысят зарплату

Кстати, накануне половина жителей края призналась, что им не хватает зарплаты даже на базовые нужды

08 ноября 2024, 13:40, ИА Амител

Счастливые люди на улице / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Счастливые люди на улице / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

44% жителей Алтайского края станут счастливее, если им повысят зарплату, говорится в результатах совместного опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

"На вопрос, что же делает их счастливыми, 64% опрошенных жителей края назвали общение с близкими и родными людьми, 44% отметили повышение заработной платы, а для 36% ощущение счастья прямо связано со здоровьем и прогулками на свежем воздухе", – говорится в исследовании.

31% опрошенных признались, что их счастливыми делает достижение карьерных целей.

По 26% жителей региона отметили, что их делают счастливыми путешествия и отдых, а также общение с друзьями. Для 23% источник счастья – это дети.

По 18% респондентов назвали книги, фильмы и музыку, а также beauty-процедуры (поход в салоны красоты, домашний уход за собой). Шопинг делает более счастливыми 15% опрошенных.

3% жителей Алтайского края постеснялись ответить прямо и выбрали вариант "Секретное увлечение, о котором неловко рассказывать".

Кошелек и деньги / Фото: amic.ru

Половина жителей Алтая признались, что им не хватает зарплаты на основные нужды

Женщины значительно чаще мужчин жалуются на то, что денег им недостаточно
НОВОСТИОбщество

Алтайский край опросы зарплаты

Комментарии 14

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Гость

13:47:35 08-11-2024

Половина жителей края признались, что им не хватает зарплаты даже на базовые нужды.

Неужели власти края этого не знают?

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Гость

14:41:14 08-11-2024

Гость (13:47:35 08-11-2024) Половина жителей края признались, что им не хватает зарплат... А оно им надо?

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саша

13:50:42 08-11-2024

Ну насчёт счастливыми не знаю. Счастье заключается в другом.
А вот спать многие спокойно точно станут. Так как нервы успокоятся

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Гость

13:57:43 08-11-2024

не верте им, не станут

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Гость

14:01:27 08-11-2024

Скажите, как убедить деда мороза, чтоб он подарок не под ёлку положил, а на карточку?

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Гость

14:02:29 08-11-2024

А 3% просто бухают. И они счастливы.

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Гость

14:21:05 08-11-2024

Гость (14:02:29 08-11-2024) А 3% просто бухают. И они счастливы. ... подтверждаю! сегодня вообще тяпница))

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Гость

14:25:19 08-11-2024

Половина жителей Алтая станет счастливее.............А вторая половина не станет. Вот так.

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Гость

15:57:50 08-11-2024

если им повысят зарплату то у них возрастут потребности
например носить не рукавицы а перчатки из крокодиловой кожи
есть не гречневую кашу утром а ананасы с рябчиками
пить в новый год не советское шампанское а вдову клико
и они снова станут несчастными и им снова денег будет не хватать
а если снова повысят то все повторится итд итп
поэтому надо не увеличивать а уменьшать а когда пройдет время увеличивать обратно
счастья будет больше

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Гость

19:11:15 08-11-2024

Гость (15:57:50 08-11-2024) если им повысят зарплату то у них возрастут потребностин... Вы, Ваше степенство, похоже депутат ГД или АКЗС...

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Musik

16:10:41 08-11-2024

Счастье это состояние души.

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Гость

11:12:18 09-11-2024

До чего людей довели! Дичь полная! Это называется социальное государство!

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Гость

04:27:54 10-11-2024

Гость (11:12:18 09-11-2024) До чего людей довели! Дичь полная! Это называется социальное... капиталистическое ващета

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Гость

04:26:57 10-11-2024

враньё. моя первая зарплата 1500 р за простое кодирование на Питоне, потом 12 за многостраничное, потом 25 за безопаску на 12 машин, потом 35, потом 100, 180, 230, и вот некоторое время уже 360...а мне всё мало.

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