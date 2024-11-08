Половина жителей Алтая станет счастливее, если им повысят зарплату
Кстати, накануне половина жителей края призналась, что им не хватает зарплаты даже на базовые нужды
08 ноября 2024, 13:40, ИА Амител
44% жителей Алтайского края станут счастливее, если им повысят зарплату, говорится в результатах совместного опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
"На вопрос, что же делает их счастливыми, 64% опрошенных жителей края назвали общение с близкими и родными людьми, 44% отметили повышение заработной платы, а для 36% ощущение счастья прямо связано со здоровьем и прогулками на свежем воздухе", – говорится в исследовании.
31% опрошенных признались, что их счастливыми делает достижение карьерных целей.
По 26% жителей региона отметили, что их делают счастливыми путешествия и отдых, а также общение с друзьями. Для 23% источник счастья – это дети.
По 18% респондентов назвали книги, фильмы и музыку, а также beauty-процедуры (поход в салоны красоты, домашний уход за собой). Шопинг делает более счастливыми 15% опрошенных.
3% жителей Алтайского края постеснялись ответить прямо и выбрали вариант "Секретное увлечение, о котором неловко рассказывать".
13:47:35 08-11-2024
Половина жителей края признались, что им не хватает зарплаты даже на базовые нужды.
Неужели власти края этого не знают?
14:41:14 08-11-2024
Гость (13:47:35 08-11-2024) Половина жителей края признались, что им не хватает зарплат... А оно им надо?
13:50:42 08-11-2024
Ну насчёт счастливыми не знаю. Счастье заключается в другом.
А вот спать многие спокойно точно станут. Так как нервы успокоятся
13:57:43 08-11-2024
не верте им, не станут
14:01:27 08-11-2024
Скажите, как убедить деда мороза, чтоб он подарок не под ёлку положил, а на карточку?
14:02:29 08-11-2024
А 3% просто бухают. И они счастливы.
14:21:05 08-11-2024
Гость (14:02:29 08-11-2024) А 3% просто бухают. И они счастливы. ... подтверждаю! сегодня вообще тяпница))
14:25:19 08-11-2024
Половина жителей Алтая станет счастливее.............А вторая половина не станет. Вот так.
15:57:50 08-11-2024
если им повысят зарплату то у них возрастут потребности
например носить не рукавицы а перчатки из крокодиловой кожи
есть не гречневую кашу утром а ананасы с рябчиками
пить в новый год не советское шампанское а вдову клико
и они снова станут несчастными и им снова денег будет не хватать
а если снова повысят то все повторится итд итп
поэтому надо не увеличивать а уменьшать а когда пройдет время увеличивать обратно
счастья будет больше
19:11:15 08-11-2024
Гость (15:57:50 08-11-2024) если им повысят зарплату то у них возрастут потребностин... Вы, Ваше степенство, похоже депутат ГД или АКЗС...
16:10:41 08-11-2024
Счастье это состояние души.
11:12:18 09-11-2024
До чего людей довели! Дичь полная! Это называется социальное государство!
04:27:54 10-11-2024
Гость (11:12:18 09-11-2024) До чего людей довели! Дичь полная! Это называется социальное... капиталистическое ващета
04:26:57 10-11-2024
враньё. моя первая зарплата 1500 р за простое кодирование на Питоне, потом 12 за многостраничное, потом 25 за безопаску на 12 машин, потом 35, потом 100, 180, 230, и вот некоторое время уже 360...а мне всё мало.