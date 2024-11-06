Половина жителей Алтая признались, что им не хватает зарплаты на основные нужды

Женщины значительно чаще мужчин жалуются на то, что денег им недостаточно

06 ноября 2024, 11:15, ИА Амител

Кошелек и деньги / Фото: amic.ru

Лишь 18% жителей Алтайского края заявили, что размер их зарплаты позволяет полностью удовлетворять основные потребности, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.

"44% респондентов из Алтайского края признались, что их зарплата не покрывает основные нужды. Еще 38% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум", – говорится в исследовании.

При этом 41% из тех, кому не хватает зарплаты на базовые расходы, отмечают, что им необходимо еще более 20 тыс. рублей в месяц. 28% назвали сумму от 15 до 20 тысяч, еще 28% – от 10 до 15 тысяч, остальным – около 10 тысяч.

"Женщины значительно чаще мужчин жалуются на то, что зарплаты им недостаточно (41% против 32%)", – отметили социологи.

Из-за нехватки денег 84% опрошенных вынуждены отказываться от путешествий, 78% – от интересного досуга, 75% – от покупки новой одежды и обуви, 38% – от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании вынуждены 34%.

Ранее сообщалось, что в 2025 году средняя зарплата в Алтайском крае превысит 60 тысяч рублей. На данный момент, как выяснили эксперты, жителям региона не хватает доходов на две потребительские корзины.