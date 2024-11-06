Половина жителей Алтая признались, что им не хватает зарплаты на основные нужды
Женщины значительно чаще мужчин жалуются на то, что денег им недостаточно
06 ноября 2024, 11:15, ИА Амител
Лишь 18% жителей Алтайского края заявили, что размер их зарплаты позволяет полностью удовлетворять основные потребности, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.
"44% респондентов из Алтайского края признались, что их зарплата не покрывает основные нужды. Еще 38% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум", – говорится в исследовании.
При этом 41% из тех, кому не хватает зарплаты на базовые расходы, отмечают, что им необходимо еще более 20 тыс. рублей в месяц. 28% назвали сумму от 15 до 20 тысяч, еще 28% – от 10 до 15 тысяч, остальным – около 10 тысяч.
"Женщины значительно чаще мужчин жалуются на то, что зарплаты им недостаточно (41% против 32%)", – отметили социологи.
Из-за нехватки денег 84% опрошенных вынуждены отказываться от путешествий, 78% – от интересного досуга, 75% – от покупки новой одежды и обуви, 38% – от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании вынуждены 34%.
Ранее сообщалось, что в 2025 году средняя зарплата в Алтайском крае превысит 60 тысяч рублей. На данный момент, как выяснили эксперты, жителям региона не хватает доходов на две потребительские корзины.
11:26:51 06-11-2024
Врут всё!, просто телевизор надо смотреть больше, а не по холодильникам шарить....
11:40:49 06-11-2024
терпилы сэр
11:44:20 06-11-2024
84% опрошенных вынуждены отказываться от путешествий --- как они могут выживать без этого
16:50:09 06-11-2024
Гость (11:44:20 06-11-2024) 84% опрошенных вынуждены отказываться от путешествий --- как... Смысл жизни по твоему выживать что-ли?
12:00:59 06-11-2024
и это только те кто признались!...
к остальным просто применялось недостаточно пыток...!
12:05:51 06-11-2024
Гость (12:00:59 06-11-2024) и это только те кто признались!...к остальным просто при...
Искромётный юмор! Браво!
12:22:16 06-11-2024
Гость (12:05:51 06-11-2024) Искромётный юмор! Браво!... ну дэк...
12:27:13 06-11-2024
Гость (12:00:59 06-11-2024) и это только те кто признались!...к остальным просто при... Остальным не хватило сил открыть рот от хронического недоедания.
12:10:02 06-11-2024
- "44% респондентов из Алтайского края признались, что их зарплата не покрывает основные нужды. Еще 38% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум", – говорится в исследовании." ===== Губернатору и К*, как говорят в народе, в пору почесать свои репы.
12:26:57 06-11-2024
Гость (12:10:02 06-11-2024) - "44% респондентов из Алтайского края признались, что их за... да чешут они уже давно... всё там себе...
только в голове у них ни как не вяжется - как так сделать что бы править как Сталин, а жить как Абрамович...!?
формула эта в голове не складывается!...
как поймали всю страну в 90-х на крючок Конвергенции, взять всё лучшее из Социализма и разбавить всем лучшим от Капитализма...! так эта каша в голове у многих до сих пор...
12:56:37 06-11-2024
Гость (12:10:02 06-11-2024) - "44% респондентов из Алтайского края признались, что их за... Губернатор и К* платят зарплаты 5 % народа. Если не меньше. А 95 % зарплат плятят другие работодатели
12:23:00 06-11-2024
Это кому тут на макарошки не хватает?
12:26:34 06-11-2024
Путин же заявил что все кто зарабатывают более 17 тыс.рублей в месяц, он считает средним классом. Какие ещё могут быть тут вопросы и диалоги, это время уже в прошлом. Только активная гражданская позиция большей части населения России может изменить то что происходит как внутри страны, так и во вне.
12:28:13 06-11-2024
самый главный ресурс обогащения Капиталистов, это люди, которые думают, что могут стать такими же Капиталистами!
13:17:21 06-11-2024
Гость (12:28:13 06-11-2024) самый главный ресурс обогащения Капиталистов, это люди, кото... Такие представления об экономике уже устарели лет так эдак на 120. Пора бы уже сменить методички, товарищи леваки.
14:02:19 06-11-2024
Гость (13:17:21 06-11-2024) Такие представления об экономике уже устарели лет так эдак н... законы физики не устарели, а законы марксизма видите ли устарели!?
вот типичная жертва 90-х...!
а между прочим, классики марксизма и политэкономии (которую между прочим до сих пор в западных вузах изучают, а у нас почему-то запретили), ещё 100 лет назад (до жириноского) предсказывали, и о ужесточнеия капиталистической борьбы по мере развития социализма, и о отрывании укрины от России и противопоставлении её против России, говоря, что украина никогда не станет сомастийной, пока у неё под боком будет похожий на неё только большой сосед в виде России...
так что это не мы устарели!
это вас как баранов загнали не в те двери...!
пора бы уже расколдовываться!?
16:29:00 06-11-2024
Гость (14:02:19 06-11-2024) законы физики не устарели, а законы марксизма видите ли уста... А вот и верующие подтянулись. Ну и изучают марксистские ереси и что? В университетах знаете ли много всякой мифологии изучают и эту тоже. Надо же знать ложные постулаты, чтобы не повторять ошибок в будущем. Слишком дорого эти заблуждения стоили человечеству в 20-м веке, по этому это красное болото лучше обходить стороной.
00:15:17 07-11-2024
Гость (16:29:00 06-11-2024) А вот и верующие подтянулись. Ну и изучают марксистские ерес... Дурак ты! И не лечишься!
Если бы не это "Красное болото", ты думаешь ты бы сейчас сидел и попивал баварское...!?
Тебя бы сейчас не было!!!
Потому что твои бабка и дед сгнили бы молодыми в шахтах немецкой Германии на территории бывшей России!!! И ты бы даже не родился, не то что глоток мамкиного молока сделал!... Хотя бы...
Такой был план у фашистов на Россию!...
Да вообще такой план у запада на ХардЛенд...!
12:41:49 06-11-2024
Конечно надо добавлять зарплаты,хотя бы до 70р ,у кого 3 человека и то эти деньги только на еду. А одежду,лекарства,телефоны,коммуналка,школа,один раз сходить в кинотеатр,и тд!ОЙ!?
13:08:01 06-11-2024
Раиса. (12:41:49 06-11-2024) Конечно надо добавлять зарплаты,хотя бы до 70р ,у кого 3 чел... так не фиг по кинотеатрам ходить! тогда точно останется))
14:50:53 06-11-2024
Зарабатываю почти как и 10 лет назад, стабильный бизнес. на предприятии 15 человек зарплата у всех от 50к. Цены на ВСЁ выросли за 10 лет выше Гималайских гор, Честным трудом на машину и квартиру не заработать. От соседей слышу да и вижу что намного трудней стало распределять финансы на нужды семьи- Часто приходиться от чего то отказываться. Я так думаю дело не зарплатах дело в неконтролируемых ценах причём на ВСЁ.
18:22:17 06-11-2024
Зарабатываю почти как и 10 лет назад, Цены на ВСЁ выросли за 10 лет выше Гималайских гор ---- т.е. выросли и ваши товары и услуги? А рост зарплаты Вы в них не закладывали? На предприятии 10 лет назад у всех зарплата от 50 была? Да и что это за бизнес, если Вы не можете себе позволить честным бизнесом на машину заработать? Сдается мне, свистулька кто-то.
20:19:00 06-11-2024
Зато трамп наш! А то, что зарплата маловата, так мы потерпим!