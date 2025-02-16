В Барнауле из-за коммунальной аварии произошел потоп
Из-за повреждения водопровода в одном из домов нет холодной воды
16 февраля 2025, 21:30, ИА Амител
Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn
В Барнауле на улице Попова, 91, произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм, сообщает "Росводоканал Барнаул". Из-за аварии вода обильно хлынула на дороги.
Специалисты обещают устранить повреждение водопровода и последствия выхода воды, убрать наледь.
"Ориентировочное время завершения работ – 17 февраля", – сказано в публикации.
На время ремонта холодной воды не будет в одном многоквартирном доме по адресу ул. Попова, 87.
22:44:31 16-02-2025
Трубы старье давно менять пора.
09:02:02 17-02-2025
... тут на 1 день закроют уже ноет все население - нет воды. а вы менять предлагаете. это сколько время займет?
16:03:31 17-02-2025
Гость (09:02:02 17-02-2025) ... тут на 1 день закроют уже ноет все население - нет ... Надо. Федя. надо!