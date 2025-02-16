В Барнауле из-за коммунальной аварии произошел потоп

Из-за повреждения водопровода в одном из домов нет холодной воды

16 февраля 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn

В Барнауле на улице Попова, 91, произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм, сообщает "Росводоканал Барнаул". Из-за аварии вода обильно хлынула на дороги.

Специалисты обещают устранить повреждение водопровода и последствия выхода воды, убрать наледь.

"Ориентировочное время завершения работ – 17 февраля", – сказано в публикации.

На время ремонта холодной воды не будет в одном многоквартирном доме по адресу ул. Попова, 87.