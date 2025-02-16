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В Барнауле из-за коммунальной аварии произошел потоп

Из-за повреждения водопровода в одном из домов нет холодной воды

16 февраля 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn
Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn

В Барнауле на улице Попова, 91, произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм, сообщает "Росводоканал Барнаул". Из-за аварии вода обильно хлынула на дороги.

Специалисты обещают устранить повреждение водопровода и последствия выхода воды, убрать наледь.

"Ориентировочное время завершения работ – 17 февраля", – сказано в публикации.

На время ремонта холодной воды не будет в одном многоквартирном доме по адресу ул. Попова, 87.

Барнаул коммунальная авария Водоснабжение

Комментарии 3

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Ольга.

22:44:31 16-02-2025

Трубы старье давно менять пора.

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Гость

09:02:02 17-02-2025

... тут на 1 день закроют уже ноет все население - нет воды. а вы менять предлагаете. это сколько время займет?

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гость

16:03:31 17-02-2025

Гость (09:02:02 17-02-2025) ... тут на 1 день закроют уже ноет все население - нет ... Надо. Федя. надо!

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