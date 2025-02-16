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В Барнауле восемьдесят домов до полуночи остались без холодной воды

На улице Тюменской повредился водопровод

16 февраля 2025, 19:40, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn
Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn

В Барнауле на улице Тюменской, 12, произошло повреждение водопровода диаметром 150 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Пока специалисты устраняют повреждение, холодной воды нет по следующим адресам:

  • проезд Калманский, 1-17;
  • улица Тюменская, 12-45; 
  • проезд Пограничный, 24-30 (80 частных домов);
  • Змеиногорский тракт, 89-89г (пять административных зданий).

"Ориентировочное время устранения – 24:00", – указали в водоканале.

Барнаул Водоснабжение

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