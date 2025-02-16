В Барнауле восемьдесят домов до полуночи остались без холодной воды
На улице Тюменской повредился водопровод
16 февраля 2025, 19:40, ИА Амител
Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn
В Барнауле на улице Тюменской, 12, произошло повреждение водопровода диаметром 150 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Пока специалисты устраняют повреждение, холодной воды нет по следующим адресам:
- проезд Калманский, 1-17;
- улица Тюменская, 12-45;
- проезд Пограничный, 24-30 (80 частных домов);
- Змеиногорский тракт, 89-89г (пять административных зданий).
"Ориентировочное время устранения – 24:00", – указали в водоканале.
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