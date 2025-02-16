В Барнауле восемьдесят домов до полуночи остались без холодной воды

На улице Тюменской повредился водопровод

16 февраля 2025, 19:40, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn

В Барнауле на улице Тюменской, 12, произошло повреждение водопровода диаметром 150 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Пока специалисты устраняют повреждение, холодной воды нет по следующим адресам:

проезд Калманский, 1-17;

улица Тюменская, 12-45;

проезд Пограничный, 24-30 (80 частных домов);

Змеиногорский тракт, 89-89г (пять административных зданий).