Полпред президента в СФО поздравил сибиряков с Пасхой
Этот праздник "укрепляет намерения творить благие дела", отметил он
20 апреля 2025, 10:30, ИА Амител
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поздравил православных христиан и всех сибиряков с Пасхой. Его цитирует пресс-служба мэрии Барнаула.
"Богатые духовные традиции пасхальных торжеств передаются из поколения в поколение, даря верующим надежду, воодушевляя на добрые поступки, утверждая высокие нравственные идеалы любви и великодушия. В эти дни мы по-особому стремимся к верховенству гуманизма, общественному единению, гармонизации межрелигиозных отношений, взаимопониманию и взаимоуважению", – отметил он.
Анатолий Серышев подчеркнул, что Пасха "укрепляет намерения творить благие дела", и именно в этот праздник люди понимают, что смысл жизни заключается "в бескорыстной помощи ближним, особенно тем, кто нуждается в поддержке и внимании, в рождении и воспитании детей и внуков, в совместном труде на благо Родины".
Полпред президента указал, что фундамент национальной культуры России составляют истинные православные ценности: семья, забота о ближнем, сострадание и милосердие, деятельный патриотизм.
"Желаю каждому из нас последовательно идти по пути самосовершенствования, беря за основу глубинные общечеловеческие истины и разделяя с окружающими веру в силу света и добра. С праздником!" – заключил Серышев.
10:38:46 20-04-2025
Еще один примазался к Богу, а Богу, это приятно?
11:15:57 20-04-2025
Как всё то , что он сказал вообще связано с Пасхой?
Вот это например: "В эти дни мы по-особому стремимся к верховенству гуманизма, общественному единению, гармонизации межрелигиозных отношений, взаимопониманию и взаимоуважению"