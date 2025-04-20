НОВОСТИОбщество

Полпред президента в СФО поздравил сибиряков с Пасхой

Этот праздник "укрепляет намерения творить благие дела", отметил он

20 апреля 2025, 10:30, ИА Амител

Анатолий Серышев / Фото: sfo.gov.ru
Анатолий Серышев / Фото: sfo.gov.ru

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поздравил православных христиан и всех сибиряков с Пасхой. Его цитирует пресс-служба мэрии Барнаула.

"Богатые духовные традиции пасхальных торжеств передаются из поколения в поколение, даря верующим надежду, воодушевляя на добрые поступки, утверждая высокие нравственные идеалы любви и великодушия. В эти дни мы по-особому стремимся к верховенству гуманизма, общественному единению, гармонизации межрелигиозных отношений, взаимопониманию и взаимоуважению", – отметил он.

Анатолий Серышев подчеркнул, что Пасха "укрепляет намерения творить благие дела", и именно в этот праздник люди понимают, что смысл жизни заключается "в бескорыстной помощи ближним, особенно тем, кто нуждается в поддержке и внимании, в рождении и воспитании детей и внуков, в совместном труде на благо Родины". 

Полпред президента указал, что фундамент национальной культуры России составляют истинные православные ценности: семья, забота о ближнем, сострадание и милосердие, деятельный патриотизм.

"Желаю каждому из нас последовательно идти по пути самосовершенствования, беря за основу глубинные общечеловеческие истины и разделяя с окружающими веру в силу света и добра. С праздником!" – заключил Серышев.

праздники религия пасха Сибирь Поздравления
Читайте также в сюжете: Пасха - 2025

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

10:38:46 20-04-2025

Еще один примазался к Богу, а Богу, это приятно?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:57 20-04-2025

Как всё то , что он сказал вообще связано с Пасхой?
Вот это например: "В эти дни мы по-особому стремимся к верховенству гуманизма, общественному единению, гармонизации межрелигиозных отношений, взаимопониманию и взаимоуважению"

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров