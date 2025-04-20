Виктор Томенко поздравил жителей Алтая с Пасхой
Губернатор поучаствовал в пасхальном богослужении
20 апреля 2025, 08:30, ИА Амител
Фото: t.me/tomenko_22
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил православных христиан с Пасхой.
"От всей души поздравляю всех верующих со светлым праздником Пасхи! Мира вашему дому, процветания семьям, взаимопонимания с близкими", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Виктор Томенко поучаствовал в пасхальном богослужении, которое прошло в Александро-Невском соборе Барнаула. Возглавил его митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Губернатор отметил, что был рад "разделить вместе с жителями края особенную праздничную атмосферу литургии".
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10:00:54 20-04-2025
поздравляю с праздниками