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Виктор Томенко поздравил жителей Алтая с Пасхой

Губернатор поучаствовал в пасхальном богослужении

20 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил православных христиан с Пасхой.

"От всей души поздравляю всех верующих со светлым праздником Пасхи! Мира вашему дому, процветания семьям, взаимопонимания с близкими", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Виктор Томенко поучаствовал в пасхальном богослужении, которое прошло в Александро-Невском соборе Барнаула. Возглавил его митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Губернатор отметил, что был рад "разделить вместе с жителями края особенную праздничную атмосферу литургии".

Виктор Томенко Алтайский край праздники религия пасха
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Комментарии 1

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дима

10:00:54 20-04-2025

поздравляю с праздниками

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