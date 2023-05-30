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Польша с 1 июня закроет границу для российских и белорусских грузовиков

Они не смогут попасть на территорию страны до особого распоряжения

30 мая 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление.

В документе указано, что грузовики, автомобильные тягачи, прицепы и полуприцепы, а также составы транспортных средств из этих стран не смогут пересечь польскую границу до особого распоряжения.

На прошлой неделе Госдума также предложила запретить проезд польских фур через территорию РФ и их заправку по российским розничным ценам.

Комментарии 4

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Гость

09:09:03 30-05-2023

А чё там русские грузовики и даже жоповозки делают ? Всех предателей, как "врагов народа" , со всей проллетарской ненавистью...

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Гость

10:16:58 30-05-2023

Гость (09:09:03 30-05-2023) А чё там русские грузовики и даже жоповозки делают ? Всех п... Сырьем снабжают польских партнеров для производства оружия. А то чем бандеровцы русских убивать будут...

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Гость

09:31:58 30-05-2023

Зато водителям фур с прибалтийскими номерами будет раздолье.

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Так давно уже

10:26:16 30-05-2023

8 апреля 2022 г. ЕС ввел пятый пакет санкций против России из-за проведения специальной военной операции на Украине. В документе говорится, что фуры из России и Белоруссии, которые находятся на территории ЕС, должны покинуть ее до 16 апреля.

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