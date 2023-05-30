Польша с 1 июня закроет границу для российских и белорусских грузовиков

Они не смогут попасть на территорию страны до особого распоряжения

30 мая 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление.

В документе указано, что грузовики, автомобильные тягачи, прицепы и полуприцепы, а также составы транспортных средств из этих стран не смогут пересечь польскую границу до особого распоряжения.

На прошлой неделе Госдума также предложила запретить проезд польских фур через территорию РФ и их заправку по российским розничным ценам.