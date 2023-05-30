Польша с 1 июня закроет границу для российских и белорусских грузовиков
Они не смогут попасть на территорию страны до особого распоряжения
30 мая 2023, 08:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление.
В документе указано, что грузовики, автомобильные тягачи, прицепы и полуприцепы, а также составы транспортных средств из этих стран не смогут пересечь польскую границу до особого распоряжения.
На прошлой неделе Госдума также предложила запретить проезд польских фур через территорию РФ и их заправку по российским розничным ценам.
09:09:03 30-05-2023
А чё там русские грузовики и даже жоповозки делают ? Всех предателей, как "врагов народа" , со всей проллетарской ненавистью...
10:16:58 30-05-2023
Гость (09:09:03 30-05-2023) А чё там русские грузовики и даже жоповозки делают ? Всех п... Сырьем снабжают польских партнеров для производства оружия. А то чем бандеровцы русских убивать будут...
09:31:58 30-05-2023
Зато водителям фур с прибалтийскими номерами будет раздолье.
10:26:16 30-05-2023
8 апреля 2022 г. ЕС ввел пятый пакет санкций против России из-за проведения специальной военной операции на Украине. В документе говорится, что фуры из России и Белоруссии, которые находятся на территории ЕС, должны покинуть ее до 16 апреля.