В Польше подтвердили данные о подготовке Западом переворота в Белоруссии
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад собирается вторгнуться в Белоруссию для уничтожения страны
24 мая 2023, 20:20, ИА Амител
Польша готовится к вооружённому перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путём. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил экс-заместитель главы Минобороны республики генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat.
"Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдёт", – сказал Скшипчак.
Он подчеркнул, что речь идёт именно о войсковой операции и необходимости поддержать войска, которые будут "вести операцию против Лукашенко".
Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад собирается вторгнуться в Белоруссию для уничтожения страны. По его словам, для этого создают отряды боевиков из беглых белорусов. Одновременно с этим на территорию страны забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения.
Сам Скшипчак считает, что в будущем "восстание" смогут подхватить белорусы, которые сейчас участвуют в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.
09:45:52 25-05-2023
Поляки часто на этой земле воевали. Еще хотят