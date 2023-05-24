В Польше подтвердили данные о подготовке Западом переворота в Белоруссии

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад собирается вторгнуться в Белоруссию для уничтожения страны

24 мая 2023, 20:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Польша готовится к вооружённому перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путём. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил экс-заместитель главы Минобороны республики генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat.

"Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдёт", – сказал Скшипчак.

Он подчеркнул, что речь идёт именно о войсковой операции и необходимости поддержать войска, которые будут "вести операцию против Лукашенко".

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад собирается вторгнуться в Белоруссию для уничтожения страны. По его словам, для этого создают отряды боевиков из беглых белорусов. Одновременно с этим на территорию страны забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения.

Сам Скшипчак считает, что в будущем "восстание" смогут подхватить белорусы, которые сейчас участвуют в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.