Польша запретит въезд в страну машин с российскими номерами

Санкция начнет действовать уже с 17 сентября

16 сентября 2023, 21:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Польша с 17 сентября запрещает въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей, сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский, передает ТАСС.

По его словам, запрет распространяется на легковые автомобили, а на грузовики он действовал и ранее.

Тем самым отныне "никакой российский автомобиль в Польшу не въедет", отметил Каминьский. Это касается как коммерческих, так и частных перевозок вне зависимости от того, гражданину какой страны принадлежит машина.

Напомним, с 13 сентября аналогичный запрет также ввела Эстония.