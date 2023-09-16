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Польша запретит въезд в страну машин с российскими номерами

Санкция начнет действовать уже с 17 сентября

16 сентября 2023, 21:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Польша с 17 сентября запрещает въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей, сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский, передает ТАСС.

По его словам, запрет распространяется на легковые автомобили, а на грузовики он действовал и ранее.

Тем самым отныне "никакой российский автомобиль в Польшу не въедет", отметил Каминьский. Это касается как коммерческих, так и частных перевозок вне зависимости от того, гражданину какой страны принадлежит машина.

Напомним, с 13 сентября аналогичный запрет также ввела Эстония.

санкции Авто

Комментарии 4

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Дмитрий

23:03:19 16-09-2023

Ну теперь-то Правительству РФ и Центробанку РФ нужно вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона не согласна?

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Гость

08:32:09 17-09-2023

Пострадает сама Польша. В Финляндии с лета массово разоряются предприниматели из-за разрыва отношений с РФ. Закрываются магазины. Круизный лайнер фирмы Saimaa Travel ржавеет у причала. Но финнов всё-таки мало, а поляков немало. Куда будут девать свою продукцию тысячи предпринимателей, которые работали на российский сегмент рынка?

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Прохожий

05:25:03 19-09-2023

Гость (08:32:09 17-09-2023) Пострадает сама Польша. В Финляндии с лета массово разоряютс... В Польше и не подумали б об этом, если бы ты не подсказал.

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Гость

18:30:39 17-09-2023

Только выиграли!!

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