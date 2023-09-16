Польша запретит въезд в страну машин с российскими номерами
Санкция начнет действовать уже с 17 сентября
16 сентября 2023, 21:33, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Польша с 17 сентября запрещает въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей, сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский, передает ТАСС.
По его словам, запрет распространяется на легковые автомобили, а на грузовики он действовал и ранее.
Тем самым отныне "никакой российский автомобиль в Польшу не въедет", отметил Каминьский. Это касается как коммерческих, так и частных перевозок вне зависимости от того, гражданину какой страны принадлежит машина.
Напомним, с 13 сентября аналогичный запрет также ввела Эстония.
23:03:19 16-09-2023
Ну теперь-то Правительству РФ и Центробанку РФ нужно вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона не согласна?
08:32:09 17-09-2023
Пострадает сама Польша. В Финляндии с лета массово разоряются предприниматели из-за разрыва отношений с РФ. Закрываются магазины. Круизный лайнер фирмы Saimaa Travel ржавеет у причала. Но финнов всё-таки мало, а поляков немало. Куда будут девать свою продукцию тысячи предпринимателей, которые работали на российский сегмент рынка?
05:25:03 19-09-2023
Гость (08:32:09 17-09-2023) Пострадает сама Польша. В Финляндии с лета массово разоряютс... В Польше и не подумали б об этом, если бы ты не подсказал.
18:30:39 17-09-2023
Только выиграли!!