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Польским фурам могут запретить ездить по территории России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что убытки Польши в этом случае могут превысить 8 млрд евро

21 мая 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

22 мая Совет Госдумы рассмотрит вопрос ответных мер в отношении Польши. Один из вариантов – запрет на проезд польских фур по территории России, написал в своём телеграм-канале Вячеслав Володин.

По словам Володина, товар, который перевозят польские машины, можно перегружать на российские грузовики.

В этом случае зарабатывать на транспортировке будут российские компании, а убытки Польши в случае принятия подобных мер могут составить около 8,5 млрд евро, добавил он.

Политика

Комментарии 3

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Гость

19:47:44 21-05-2023

Удивительно, что такая простая мысль пришла нашим мыслителям только через год после начала конфликта...

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Иван

10:32:00 22-05-2023

Гость (19:47:44 21-05-2023) Удивительно, что такая простая мысль пришла нашим мыслителям... что именно простого в этой мысли, по вашему мнению?

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Гость

20:59:28 21-05-2023

У них мотивации нет думать, у них оклад

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