Польским фурам могут запретить ездить по территории России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что убытки Польши в этом случае могут превысить 8 млрд евро
21 мая 2023, 19:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
22 мая Совет Госдумы рассмотрит вопрос ответных мер в отношении Польши. Один из вариантов – запрет на проезд польских фур по территории России, написал в своём телеграм-канале Вячеслав Володин.
По словам Володина, товар, который перевозят польские машины, можно перегружать на российские грузовики.
В этом случае зарабатывать на транспортировке будут российские компании, а убытки Польши в случае принятия подобных мер могут составить около 8,5 млрд евро, добавил он.
19:47:44 21-05-2023
Удивительно, что такая простая мысль пришла нашим мыслителям только через год после начала конфликта...
10:32:00 22-05-2023
Гость (19:47:44 21-05-2023) Удивительно, что такая простая мысль пришла нашим мыслителям... что именно простого в этой мысли, по вашему мнению?
20:59:28 21-05-2023
У них мотивации нет думать, у них оклад