Польским фурам могут запретить ездить по территории России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что убытки Польши в этом случае могут превысить 8 млрд евро

21 мая 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

22 мая Совет Госдумы рассмотрит вопрос ответных мер в отношении Польши. Один из вариантов – запрет на проезд польских фур по территории России, написал в своём телеграм-канале Вячеслав Володин.

По словам Володина, товар, который перевозят польские машины, можно перегружать на российские грузовики.

В этом случае зарабатывать на транспортировке будут российские компании, а убытки Польши в случае принятия подобных мер могут составить около 8,5 млрд евро, добавил он.