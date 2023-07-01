Польским фурам запретили грузоперевозки по территории России
Но есть некоторые исключения
01 июля 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России, пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс.
Исключения сделали только для критически важных товаров: лекарственных средств, медизделий и прочих. Также запрет не касается перевозок в Калининградскую область в целях бесперебойного снабжения региона необходимыми товарами.
С 1 июня Польша закрыла границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами.
14:27:26 01-07-2023
Ещё бы по Челюскинцев и Бийской трассе тонары запретили, было бы прекрасно. Пусть ж/д транспортом возят. А то из за наживы одного миллиардера проблемы у всего региона