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Польским фурам запретили грузоперевозки по территории России

Но есть некоторые исключения

01 июля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России, пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс.

Исключения сделали только для критически важных товаров: лекарственных средств, медизделий и прочих. Также запрет не касается перевозок в Калининградскую область в целях бесперебойного снабжения региона необходимыми товарами.

С 1 июня Польша закрыла границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами.

Транспорт

Комментарии 1

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Гость

14:27:26 01-07-2023

Ещё бы по Челюскинцев и Бийской трассе тонары запретили, было бы прекрасно. Пусть ж/д транспортом возят. А то из за наживы одного миллиардера проблемы у всего региона

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