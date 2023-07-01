Польским фурам запретили грузоперевозки по территории России

Но есть некоторые исключения

01 июля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России, пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс.

Исключения сделали только для критически важных товаров: лекарственных средств, медизделий и прочих. Также запрет не касается перевозок в Калининградскую область в целях бесперебойного снабжения региона необходимыми товарами.

С 1 июня Польша закрыла границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами.