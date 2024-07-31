Полсотни проблем. Социалисты провели личный прием граждан в Завьяловском районе

Сельчане шести населенных пунктов обратились за помощью к депутату

31 июля 2024, 10:00, ИА Амител

Прием граждан / Фото: партия "Справедливая Россия – За правду"

Общественная приемная депутата Госдумы Александра Терентьева работала в Завьяловском районе с 26 по 27 июля. Специалисты посетили шесть населенных пунктов. Прием граждан провела помощник, руководитель приемной Александра Терентьева в регионе Оксана Молодых. Всего она приняла почти полсотни жалоб. Депутат Госдумы уже готовит по ним запросы в компетентные органы.

Александр Терентьев планирует узнать у главы района о ситуации с автобусным сообщением. Жители говорят, что проблема касается всего района, а не отдельных сел. Перевозчик, по словам сельчан, отказывается выполнять условия контракта. Представитель администрации района сообщила, что власти уже судятся с ним. Депутат примет меры для разрешения этой ситуации.

Прием граждан / Фото: партия "Справедливая Россия – За правду"

Есть и проблемы с медицинской помощью населению. Например, в Чистоозерке нужны ремонт ФАПа и организация физиокабинета. В Чернавке просят увеличить время работы аптеки, где работает фельдшер, обслуживающий три села. В ЦРБ также наблюдают нехватку кадров: один врач совмещает несколько ставок. Качество медпомощи страдает, а талоны приходится ждать неделю, говорят люди.

Есть сложности с обеспечением льготников лекарствами, о чем сообщили жители п. Тумановского. По их словам, заявки сотрудник ФАПа в район отправляет регулярно, но лекарства не поступают. Социалисты говорят, что были нарушены права около 20 льготников, которые страдают тяжелыми заболеваниями: онкологическими, сахарным диабетом, бронхиальной астмой. Александр Терентьев уже направил запрос в Минздрав региона.

Жители также жаловались на сокращение поголовья крупного рогатого скота в личных хозяйствах и низкую закупочную стоимость молока – всего 20 руб. за литр. Камышенцы обеспокоены закрытием молочной фермы и сокращением рабочих мест. Однако глава сельсовета сообщила, что фермер переводит производство в соседнее село и предлагает варианты работы с графиком 15/15 и зарплатой 60 тыс. руб.

Прием граждан / Фото: партия "Справедливая Россия – За правду"

Есть обращение и по поводу неполучения звания ветерана труда и сельской надбавки к пенсии из-за отсутствия должности водителя в списке, утвержденном правительством. Хотя заявитель 38 лет работал водителем, перевозя доярок и механизаторов. Александр Терентьев намерен обратиться в правительство России для дополнения перечня профессий.

Жители также поднимали вопросы плохих дорог, просили восстановить работу детского сада и сохранить школу, а также вернуть всенародные выборы. Все эти темы приняты в работу.