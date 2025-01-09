НОВОСТИПроисшествия

Клиническая смерть. Что случилось с Тиграном Кеосаяном и в каком он состоянии?

О том, что режиссер находится в больнице, сообщила его жена Маргарита Симоньян

09 января 2025, 10:39, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на телеканале НТВ
Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на телеканале НТВ

Известный российский режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. Об этом в своем Telegram-канале сообщила его жена, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

О том, что случилось с Кеосаяном и что известно о его состоянии, – в материале amic.ru. 

1

Что произошло с режиссером Тиграном Кеосаяном?

Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме.
"До последнего не хотела, но поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме", – сообщила Симоньян. 
 
2

Из-за чего у Кеосаяна случилась клиническая смерть?

Конкретный диагноз Маргарита Симоньян не назвала. Но объяснила, что у ее мужа "давным-давно очень больное сердце". 
По данным Telegram-канала Baza, Кеосаян попал в реанимацию еще до Нового года – 27 декабря. Издание отмечает, что у режиссера уже было два инфаркта – в 2008 и 2010 годах. 
3

В каком состоянии находится Тигран Кеосаян?

Как утверждает Baza, врачи оценивают состояние режиссера как крайне тяжелое. 
Симоньян подчеркнула, что произошедшее с Кеосаяном очень трудно переживает вся семья, включая его мать.
"Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно", – написала журналист.
Всех, кому небезразлична судьба Тиграна Кеосаяна, Симоньян призвала молиться за него.
4

Чем известен Тигран Кеосаян?

Тигран Кеосаян – российский режиссер и продюсер. Родился 4 января 1966 года в Москве. Его отец – знаменитый режиссер Эдмонд Кеосаян, который снял "Неуловимых мстителей". 

Сразу после школы Тигран Кеосаян начал работать на студии "Мосфильм". Позднее окончил ВГИК. 

Наиболее успешными фильмами режиссера стали "Заяц над бездной" (2006), "Ялта-45" (2011), "Три товарища" (2012) и "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018).

Также вел несколько популярных передач на телевидении. Его последним крупным проектом стала политическая программа "Международная пилорама", которая в течение нескольких лет выходила на НТВ. 

Со второй женой – Маргаритой Симоньян – режиссер прожил более 12 лет, но сыграли свадьбу они только в 2022-м. У пары трое детей – дочери Марьяна (11 лет) и Маро (6 лет), сын Баграт (10 лет). 

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Муж Маргариты Симоньян пережил клиническую смерть и впал в кому

По данным источников, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое
НОВОСТИПроисшествия

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Комментарии 56

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Гость

11:00:33 09-01-2025

Это муж армянки, которая на Сибирь хотела атомную бомбу бросить ?

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Гость

11:20:52 09-01-2025

Гость (11:00:33 09-01-2025) Это муж армянки, которая на Сибирь хотела атомную бомбу брос... он.он...

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Гость

11:21:35 09-01-2025

Это муж с женой, АРМЯНЕ, которые в миллион раз больше ПАТРИОТЫ РОССИИ, чем многие русские.

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Гость

12:41:26 09-01-2025

Гость (11:21:35 09-01-2025) Это муж с женой, АРМЯНЕ, которые в миллион раз больше ПАТРИ... Любой каприз за ваши деньги ...

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Элен без ребят

14:54:33 09-01-2025

Гость (12:41:26 09-01-2025) Любой каприз за ваши деньги ...... ну вы по себе-то не судите. не все такие продажные.

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Гость

15:18:08 09-01-2025

Элен без ребят (14:54:33 09-01-2025) ну вы по себе-то не судите. не все такие продажные.... Легко армяну быть патриотом РФ, за деньги русских налогоплательщиков

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Элен без ребят

15:32:35 09-01-2025

Гость (15:18:08 09-01-2025) Легко армяну быть патриотом РФ, за деньги русских налогоплат... Во первых, Россия- это многонациональное государство и не все налогоплательщики у нас русские.
Это первое.
Второе: что вы можете понимать в налогах, если не знаете как правильно написать простое слово?

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Гость

18:19:57 09-01-2025

Элен без ребят (15:32:35 09-01-2025) Во первых, Россия- это многонациональное государство и не в... Не нуди.. Россия для русских, Москва для москвичей

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Гость

19:53:46 10-01-2025

Гость (18:19:57 09-01-2025) Не нуди.. Россия для русских, Москва для москвичей... Если в Москве остануться в русские утонешь в мусоре. Вы же пр выкли работать в белых рубашках с губами как задница у макаки

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Защитник бобров

21:25:32 10-01-2025

Элен без ребят (15:32:35 09-01-2025) Во первых, Россия- это многонациональное государство и не в... Эта парочка вещает с государственных тв каналов, на содержание которых тратятся сотни миллиардов из бюджета страны, народных денег! На эти миллиарды можно было построить больницы, школы, детские сады... Что дали народу РФ "Пилорама" и "RT" ? Охрененный валовый продукт!

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Гость

14:47:56 11-01-2025

Защитник бобров (21:25:32 10-01-2025) Эта парочка вещает с государственных тв каналов, на содержан... Они дали знания, без которых простыми людьми легко управлять, и не важно, русские они по национальности или русские по духу, патриоты той страны, в которой живут. Семья Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян настоящие патриоты и помолиться по просьбе Маргариты Симоньян за ее мужа не велика услуга за их работу на благо страны, в которой они живут.

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Альбина

22:06:36 09-01-2025

Гость (15:18:08 09-01-2025) Легко армяну быть патриотом РФ, за деньги русских налогоплат... А что россияне это только русские??

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Гость

13:33:44 09-01-2025

Гость (11:21:35 09-01-2025) Это муж с женой, АРМЯНЕ, которые в миллион раз больше ПАТРИ...
Судя по поставленным плюсам вменямых людей в столице мира крайне мало.

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Гость

11:23:52 09-01-2025

Гость (11:00:33 09-01-2025) Это муж армянки, которая на Сибирь хотела атомную бомбу брос... Армянский муж армянки - психическая парочка. У них там еще Скабеева есть тоже со своим.

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Ровесник

20:27:27 09-01-2025

Тигран, рано нам еще, не все песни спеты, не все пилы в рамах, держись! Здоровья тебе, от сердца!

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Гость

00:49:39 11-01-2025

Гость (11:00:33 09-01-2025) Это муж армянки, которая на Сибирь хотела атомную бомбу брос... Это сюр. Не хочу грубо. Люди, что с Вами??? Судите, злорадствуете. Вы бессмертные или бумеранг ещё не долетел? Что в мир посылаем, то обратно получаем. Не умеете быть людьми, за себя хоть побеспокойтесь.

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Филипп Филиппыч

11:16:25 09-01-2025

От вранья сердце источилось. Да, такое бывает.

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Гость

15:26:52 09-01-2025

Филипп Филиппыч (11:16:25 09-01-2025) От вранья сердце источилось. Да, такое бывает.... не от вранья, а от когнитивного диссонанса!
он возможно умом верит во всё что говорит... но вот подсознание, жизненный опыт, сопоставление, сомнения... всё это резонирует внутри организма отражаясь на работе органов...! это ни куда не денешь!...

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Пузырек

11:43:32 09-01-2025

Там ещё прикинуть надо, кто жена. Папа был мощный, а дети...

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Гость

12:58:01 09-01-2025

А ведь этот идеолог буквально купался в деньгах и ни в чём себе не отказывал. А до пенсии не дожил.

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Посторонний

13:12:13 09-01-2025

"Ландыш серебристый" - хороший фильм. И актриса там, его предыдущая жена, была более спокойной, чем нынешняя?..

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Элен без ребят

14:53:56 09-01-2025

Посторонний (13:12:13 09-01-2025) "Ландыш серебристый" - хороший фильм. И актриса там, его пре... фильм душевный, да.
еще Алена Хмельницкая очень красивая, в отличие от, но это не нам решать.

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Оксана

15:09:10 11-01-2025

Элен без ребят (14:53:56 09-01-2025) фильм душевный, да. еще Алена Хмельницкая очень красивая... На вкус и цвет как говорится... Извините, но на мой взгляд Маргарита красивее Алены. Более того, нп мой взгляд Алена вовсе и не красавица. Мне вот больше нравятся: Тейлор, Мишель Мерсье, Климова, Ходченкова, Арнтгольц, Федорова, Алена Яковлева, да много на самом деле кто, но Хмельницкую как то не получается сюда притянуть. Основное в красоте, правильный овал лица, а он у нее слишком удлиненный, в простонародье называемый лошадиным. Не имею ничего против вашего высказывания по сути патриотизма и прочего, но сравнение внешности бывшей и нынешней жены не имеет отношения к сути спора. А Тиграну - здоровья и сил выкарабкаться, Маргарите - сил поддерживать своего мужа.

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Гость

16:51:47 11-01-2025

Оксана (15:09:10 11-01-2025) На вкус и цвет как говорится... Извините, но на мой взгляд М... Ты явно не видела Хмельницкую на экране или с кем-то путаешь. У Хмельницкой правильные благородные черты, а у Симоньян простецкое лицо пэтэушницы.

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Александр

14:05:25 09-01-2025

Тут что слёт ЦИПСО ??

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Элен без ребят

15:34:13 09-01-2025

Александр (14:05:25 09-01-2025) Тут что слёт ЦИПСО ??... а зачем нам ЦИПСО, когда у нас своих выродков хватает?

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Гость

14:05:49 09-01-2025

Либерасты радуются

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Элен без ребят

15:35:21 09-01-2025

Гость (14:05:49 09-01-2025) Либерасты радуются... а они ничем не отличаются от фашистов- там человеческого НОЛЬ.

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Защитник бобров

21:31:36 10-01-2025

Элен без ребят (15:35:21 09-01-2025) а они ничем не отличаются от фашистов- там человеческого НОЛ... "Либерализм — стремление к свободе человека от стеснений, налагаемых религией, традицией, государством и т. д., и к общественным реформам, имеющим целью свободу личности и общества."
Где здесь фашизм?!!! Элен, пора ребят звать, может растолкуют...

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ППШариков

14:20:31 09-01-2025

Молодой совсем ((

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Елена

14:27:31 09-01-2025

Мда... человечность нынче в дефиците... хлебом не корми, дай только комментаторам покопаться в чужих кошельках и чужих отношениях...
Дай Бог Таграну выздоровления!!!

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ирен

14:39:57 09-01-2025

Бог есть и он всё видит

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Элен без ребят

15:29:06 09-01-2025

ирен (14:39:57 09-01-2025) Бог есть и он всё видит... нет

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Musik

16:11:05 09-01-2025

ирен (14:39:57 09-01-2025) Бог есть и он всё видит... да

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Юри

15:00:02 09-01-2025

Дай бог здоровья Тиграну и его семье - достойной российской семье !

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Гость

15:05:11 09-01-2025

Он бывший режиссер и продюсер. Сегодня он просто пропагандист, как и его женушка.

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ППШариков

16:06:16 09-01-2025

Гость (15:05:11 09-01-2025) Он бывший режиссер и продюсер. Сегодня он просто пропагандис... Пропагандист это плохо или пропагандируете не то, что вам нужно ?

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Гость

16:08:46 09-01-2025

Что ж вы за люди7 И люди ли вообще...

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Гость

23:02:39 09-01-2025

Гость (16:08:46 09-01-2025) Что ж вы за люди7 И люди ли вообще...... Да ххлы одни в комментариях, не по крови, так по духу. Их национальная забава над чужими бедами ржать. Порядочный человек просто мимо пройдёт, а трус обязательно плюнет. Они же только с больными с памятниками храбрые, а при личной встрече в трусы ссутся. Только бумеранг всё равно прилетает. Иногда поздно, но от этого не менее болезненно.

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Гость

16:10:23 09-01-2025

Дай бог здоровья! Лучшие люди! Здоровья! Здоровья!Здоровья!

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Гость

16:11:32 09-01-2025

выкарабкивайся братан!

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Галина

18:19:20 09-01-2025

Выздоравливайте, Тигран!

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Горожанин.

19:28:09 09-01-2025

Выздоровления, Тигран! Нормальные люди желают тебе скорейшего выздоровления и спокойной жизни! И написать книгу о создателе замечательных фильмов о революционной молодежи России в 18-22 годах прошлого века, о Вашем отце!!!

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Гость

20:21:34 09-01-2025

Выкарабкивайся, Тигран. Ты нам нужен.

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ашот

23:35:40 09-01-2025

много знал..

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Тамара

03:45:20 10-01-2025

Ровесник (20:27:27 09-01-2025) Тигран, рано нам еще, не все песни спеты, не все пилы в рама... Порядочный Человек, а не трусливый гнус... Побольше бы таких "армян" в нашей стране, меньше бы было "ждунов" и предателей трусливых... Господи, спаси и сохрани его жизнь! Дай Бог сил и веры его семье...

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Тамара

03:50:05 10-01-2025

Гость (12:58:01 09-01-2025) А ведь этот идеолог буквально купался в деньгах и ни в чём с... Автор, у вас есть Душа человеческая? или вы с украины, где только про деньги...

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Ольга

22:50:15 10-01-2025

Господи, спаси и сохрани раба твоего Тиграна! Если тебе угодно, продли его жизнь на земле нашей! Тигран, держитесь, не сдавайтесь! Вы нужны родным и близким, многим порядочным россиянам!

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Галина Даниловна

23:26:45 10-01-2025

Тиграну здоровья и сил, семье большого терпения!
Молимся, надеемся на лучшее и ждем новых встреч на экране.

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Александр

00:42:02 11-01-2025

Тигран, здоровья тебе!

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Помоги Господи, выдороветь

01:09:18 11-01-2025

Гость (11:20:52 09-01-2025) он.он... ... Помоги Господи, выздороветь Тиграну, помоги семье

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Маргарита

07:26:33 11-01-2025

Всей семьей надеемся на выздоровление хорошего доброго человека! Господи, воздвигни Тиграна с одра болезненного и даруй ему здраву быть!

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Гость

13:28:28 11-01-2025

Господи!!! Сколько злобы.

Тигран ,силы Вам ,чтобы справиться с этим испытанием .
Возвращайтесь всем врагам на зло!!!!






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Гость

16:38:05 11-01-2025

Один из заголовков: "Муж Маргариты Симоньян пережил клиническую смерть и впал в кому". Когда-то был режиссер Тигран Кеосаян, а теперь муж Маргариты. Так проходит земная слава... Однако, быстро он статус режиссера утратил.

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Гостья

03:17:50 12-01-2025

Как же не стыдно здесь богохульствовать ? не боитесь Бога ? какая разница в национальности ? у человека умная голова , видит всё верно и доносит правду до народа , таких бы побольше , больше правды было бы , к сожалению , среди русских много злобствующих , ядом прямо поливают и всем недовольны , но жить остаются в России , готовы грязью облить любого , семья Кеосаян благородна , честна и не имеет значения , армянин или русский , главное , что порядочен и знает , о чём говорит !!!!! а Хмельницкая была с украины , потому и расстались !!!! не судите , да и не будете судимы !!!!!

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Гость

08:33:23 12-01-2025

Гость (00:49:39 11-01-2025) Это сюр. Не хочу грубо. Люди, что с Вами??? Судите, злорадст... Тебе то, что за радость - в чужом "бумеранге"?

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