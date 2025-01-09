Известный российский режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. Об этом в своем Telegram-канале сообщила его жена, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

О том, что случилось с Кеосаяном и что известно о его состоянии, – в материале amic.ru.

Конкретный диагноз Маргарита Симоньян не назвала. Но объяснила, что у ее мужа "давным-давно очень больное сердце".

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В каком состоянии находится Тигран Кеосаян?

Как утверждает Baza, врачи оценивают состояние режиссера как крайне тяжелое.

Симоньян подчеркнула, что произошедшее с Кеосаяном очень трудно переживает вся семья, включая его мать.

"Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно", – написала журналист.

Всех, кому небезразлична судьба Тиграна Кеосаяна, Симоньян призвала молиться за него.