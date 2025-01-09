Клиническая смерть. Что случилось с Тиграном Кеосаяном и в каком он состоянии?
О том, что режиссер находится в больнице, сообщила его жена Маргарита Симоньян
09 января 2025, 10:39, ИА Амител
Известный российский режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. Об этом в своем Telegram-канале сообщила его жена, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
О том, что случилось с Кеосаяном и что известно о его состоянии, – в материале amic.ru.
Что произошло с режиссером Тиграном Кеосаяном?
Из-за чего у Кеосаяна случилась клиническая смерть?
В каком состоянии находится Тигран Кеосаян?
Чем известен Тигран Кеосаян?
Сразу после школы Тигран Кеосаян начал работать на студии "Мосфильм". Позднее окончил ВГИК.
Наиболее успешными фильмами режиссера стали "Заяц над бездной" (2006), "Ялта-45" (2011), "Три товарища" (2012) и "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018).
Также вел несколько популярных передач на телевидении. Его последним крупным проектом стала политическая программа "Международная пилорама", которая в течение нескольких лет выходила на НТВ.
Со второй женой – Маргаритой Симоньян – режиссер прожил более 12 лет, но сыграли свадьбу они только в 2022-м. У пары трое детей – дочери Марьяна (11 лет) и Маро (6 лет), сын Баграт (10 лет).
11:00:33 09-01-2025
Это муж армянки, которая на Сибирь хотела атомную бомбу бросить ?
11:20:52 09-01-2025
Гость (11:00:33 09-01-2025) Это муж армянки, которая на Сибирь хотела атомную бомбу брос... он.он...
11:21:35 09-01-2025
Это муж с женой, АРМЯНЕ, которые в миллион раз больше ПАТРИОТЫ РОССИИ, чем многие русские.
12:41:26 09-01-2025
Гость (11:21:35 09-01-2025) Это муж с женой, АРМЯНЕ, которые в миллион раз больше ПАТРИ... Любой каприз за ваши деньги ...
14:54:33 09-01-2025
Гость (12:41:26 09-01-2025) Любой каприз за ваши деньги ...... ну вы по себе-то не судите. не все такие продажные.
15:18:08 09-01-2025
Элен без ребят (14:54:33 09-01-2025) ну вы по себе-то не судите. не все такие продажные.... Легко армяну быть патриотом РФ, за деньги русских налогоплательщиков
15:32:35 09-01-2025
Гость (15:18:08 09-01-2025) Легко армяну быть патриотом РФ, за деньги русских налогоплат... Во первых, Россия- это многонациональное государство и не все налогоплательщики у нас русские.
Это первое.
Второе: что вы можете понимать в налогах, если не знаете как правильно написать простое слово?
18:19:57 09-01-2025
Элен без ребят (15:32:35 09-01-2025) Во первых, Россия- это многонациональное государство и не в... Не нуди.. Россия для русских, Москва для москвичей
19:53:46 10-01-2025
Гость (18:19:57 09-01-2025) Не нуди.. Россия для русских, Москва для москвичей... Если в Москве остануться в русские утонешь в мусоре. Вы же пр выкли работать в белых рубашках с губами как задница у макаки
21:25:32 10-01-2025
Элен без ребят (15:32:35 09-01-2025) Во первых, Россия- это многонациональное государство и не в... Эта парочка вещает с государственных тв каналов, на содержание которых тратятся сотни миллиардов из бюджета страны, народных денег! На эти миллиарды можно было построить больницы, школы, детские сады... Что дали народу РФ "Пилорама" и "RT" ? Охрененный валовый продукт!
14:47:56 11-01-2025
Защитник бобров (21:25:32 10-01-2025) Эта парочка вещает с государственных тв каналов, на содержан... Они дали знания, без которых простыми людьми легко управлять, и не важно, русские они по национальности или русские по духу, патриоты той страны, в которой живут. Семья Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян настоящие патриоты и помолиться по просьбе Маргариты Симоньян за ее мужа не велика услуга за их работу на благо страны, в которой они живут.
22:06:36 09-01-2025
Гость (15:18:08 09-01-2025) Легко армяну быть патриотом РФ, за деньги русских налогоплат... А что россияне это только русские??
13:33:44 09-01-2025
Гость (11:21:35 09-01-2025) Это муж с женой, АРМЯНЕ, которые в миллион раз больше ПАТРИ...
Судя по поставленным плюсам вменямых людей в столице мира крайне мало.
11:23:52 09-01-2025
Гость (11:00:33 09-01-2025) Это муж армянки, которая на Сибирь хотела атомную бомбу брос... Армянский муж армянки - психическая парочка. У них там еще Скабеева есть тоже со своим.
20:27:27 09-01-2025
Тигран, рано нам еще, не все песни спеты, не все пилы в рамах, держись! Здоровья тебе, от сердца!
00:49:39 11-01-2025
Гость (11:00:33 09-01-2025) Это муж армянки, которая на Сибирь хотела атомную бомбу брос... Это сюр. Не хочу грубо. Люди, что с Вами??? Судите, злорадствуете. Вы бессмертные или бумеранг ещё не долетел? Что в мир посылаем, то обратно получаем. Не умеете быть людьми, за себя хоть побеспокойтесь.
11:16:25 09-01-2025
От вранья сердце источилось. Да, такое бывает.
15:26:52 09-01-2025
Филипп Филиппыч (11:16:25 09-01-2025) От вранья сердце источилось. Да, такое бывает.... не от вранья, а от когнитивного диссонанса!
он возможно умом верит во всё что говорит... но вот подсознание, жизненный опыт, сопоставление, сомнения... всё это резонирует внутри организма отражаясь на работе органов...! это ни куда не денешь!...
11:43:32 09-01-2025
Там ещё прикинуть надо, кто жена. Папа был мощный, а дети...
12:58:01 09-01-2025
А ведь этот идеолог буквально купался в деньгах и ни в чём себе не отказывал. А до пенсии не дожил.
13:12:13 09-01-2025
"Ландыш серебристый" - хороший фильм. И актриса там, его предыдущая жена, была более спокойной, чем нынешняя?..
14:53:56 09-01-2025
Посторонний (13:12:13 09-01-2025) "Ландыш серебристый" - хороший фильм. И актриса там, его пре... фильм душевный, да.
еще Алена Хмельницкая очень красивая, в отличие от, но это не нам решать.
15:09:10 11-01-2025
Элен без ребят (14:53:56 09-01-2025) фильм душевный, да. еще Алена Хмельницкая очень красивая... На вкус и цвет как говорится... Извините, но на мой взгляд Маргарита красивее Алены. Более того, нп мой взгляд Алена вовсе и не красавица. Мне вот больше нравятся: Тейлор, Мишель Мерсье, Климова, Ходченкова, Арнтгольц, Федорова, Алена Яковлева, да много на самом деле кто, но Хмельницкую как то не получается сюда притянуть. Основное в красоте, правильный овал лица, а он у нее слишком удлиненный, в простонародье называемый лошадиным. Не имею ничего против вашего высказывания по сути патриотизма и прочего, но сравнение внешности бывшей и нынешней жены не имеет отношения к сути спора. А Тиграну - здоровья и сил выкарабкаться, Маргарите - сил поддерживать своего мужа.
16:51:47 11-01-2025
Оксана (15:09:10 11-01-2025) На вкус и цвет как говорится... Извините, но на мой взгляд М... Ты явно не видела Хмельницкую на экране или с кем-то путаешь. У Хмельницкой правильные благородные черты, а у Симоньян простецкое лицо пэтэушницы.
14:05:25 09-01-2025
Тут что слёт ЦИПСО ??
15:34:13 09-01-2025
Александр (14:05:25 09-01-2025) Тут что слёт ЦИПСО ??... а зачем нам ЦИПСО, когда у нас своих выродков хватает?
14:05:49 09-01-2025
Либерасты радуются
15:35:21 09-01-2025
Гость (14:05:49 09-01-2025) Либерасты радуются... а они ничем не отличаются от фашистов- там человеческого НОЛЬ.
21:31:36 10-01-2025
Элен без ребят (15:35:21 09-01-2025) а они ничем не отличаются от фашистов- там человеческого НОЛ... "Либерализм — стремление к свободе человека от стеснений, налагаемых религией, традицией, государством и т. д., и к общественным реформам, имеющим целью свободу личности и общества."
Где здесь фашизм?!!! Элен, пора ребят звать, может растолкуют...
14:20:31 09-01-2025
Молодой совсем ((
14:27:31 09-01-2025
Мда... человечность нынче в дефиците... хлебом не корми, дай только комментаторам покопаться в чужих кошельках и чужих отношениях...
Дай Бог Таграну выздоровления!!!
14:39:57 09-01-2025
Бог есть и он всё видит
15:29:06 09-01-2025
ирен (14:39:57 09-01-2025) Бог есть и он всё видит... нет
16:11:05 09-01-2025
ирен (14:39:57 09-01-2025) Бог есть и он всё видит... да
15:00:02 09-01-2025
Дай бог здоровья Тиграну и его семье - достойной российской семье !
15:05:11 09-01-2025
Он бывший режиссер и продюсер. Сегодня он просто пропагандист, как и его женушка.
16:06:16 09-01-2025
Гость (15:05:11 09-01-2025) Он бывший режиссер и продюсер. Сегодня он просто пропагандис... Пропагандист это плохо или пропагандируете не то, что вам нужно ?
16:08:46 09-01-2025
Что ж вы за люди7 И люди ли вообще...
23:02:39 09-01-2025
Гость (16:08:46 09-01-2025) Что ж вы за люди7 И люди ли вообще...... Да ххлы одни в комментариях, не по крови, так по духу. Их национальная забава над чужими бедами ржать. Порядочный человек просто мимо пройдёт, а трус обязательно плюнет. Они же только с больными с памятниками храбрые, а при личной встрече в трусы ссутся. Только бумеранг всё равно прилетает. Иногда поздно, но от этого не менее болезненно.
16:10:23 09-01-2025
Дай бог здоровья! Лучшие люди! Здоровья! Здоровья!Здоровья!
16:11:32 09-01-2025
выкарабкивайся братан!
18:19:20 09-01-2025
Выздоравливайте, Тигран!
19:28:09 09-01-2025
Выздоровления, Тигран! Нормальные люди желают тебе скорейшего выздоровления и спокойной жизни! И написать книгу о создателе замечательных фильмов о революционной молодежи России в 18-22 годах прошлого века, о Вашем отце!!!
20:21:34 09-01-2025
Выкарабкивайся, Тигран. Ты нам нужен.
23:35:40 09-01-2025
много знал..
03:45:20 10-01-2025
Ровесник (20:27:27 09-01-2025) Тигран, рано нам еще, не все песни спеты, не все пилы в рама... Порядочный Человек, а не трусливый гнус... Побольше бы таких "армян" в нашей стране, меньше бы было "ждунов" и предателей трусливых... Господи, спаси и сохрани его жизнь! Дай Бог сил и веры его семье...
03:50:05 10-01-2025
Гость (12:58:01 09-01-2025) А ведь этот идеолог буквально купался в деньгах и ни в чём с... Автор, у вас есть Душа человеческая? или вы с украины, где только про деньги...
22:50:15 10-01-2025
Господи, спаси и сохрани раба твоего Тиграна! Если тебе угодно, продли его жизнь на земле нашей! Тигран, держитесь, не сдавайтесь! Вы нужны родным и близким, многим порядочным россиянам!
23:26:45 10-01-2025
Тиграну здоровья и сил, семье большого терпения!
Молимся, надеемся на лучшее и ждем новых встреч на экране.
00:42:02 11-01-2025
Тигран, здоровья тебе!
01:09:18 11-01-2025
Гость (11:20:52 09-01-2025) он.он... ... Помоги Господи, выздороветь Тиграну, помоги семье
07:26:33 11-01-2025
Всей семьей надеемся на выздоровление хорошего доброго человека! Господи, воздвигни Тиграна с одра болезненного и даруй ему здраву быть!
13:28:28 11-01-2025
Господи!!! Сколько злобы.
Тигран ,силы Вам ,чтобы справиться с этим испытанием .
Возвращайтесь всем врагам на зло!!!!
16:38:05 11-01-2025
Один из заголовков: "Муж Маргариты Симоньян пережил клиническую смерть и впал в кому". Когда-то был режиссер Тигран Кеосаян, а теперь муж Маргариты. Так проходит земная слава... Однако, быстро он статус режиссера утратил.
03:17:50 12-01-2025
Как же не стыдно здесь богохульствовать ? не боитесь Бога ? какая разница в национальности ? у человека умная голова , видит всё верно и доносит правду до народа , таких бы побольше , больше правды было бы , к сожалению , среди русских много злобствующих , ядом прямо поливают и всем недовольны , но жить остаются в России , готовы грязью облить любого , семья Кеосаян благородна , честна и не имеет значения , армянин или русский , главное , что порядочен и знает , о чём говорит !!!!! а Хмельницкая была с украины , потому и расстались !!!! не судите , да и не будете судимы !!!!!
08:33:23 12-01-2025
Гость (00:49:39 11-01-2025) Это сюр. Не хочу грубо. Люди, что с Вами??? Судите, злорадст... Тебе то, что за радость - в чужом "бумеранге"?