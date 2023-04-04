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Получивший гражданство Армении Михаил Галустян не собирается покидать Россию

По словам шоумена, он никуда из РФ не сваливает, "как некоторые"

04 апреля 2023, 07:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал FAMETIME TV
Кадр из видео: YouTube-канал FAMETIME TV

Актёр Михаил Галустян не собирается покидать Россию, несмотря на получение армянского гражданства, которого он добился "самым честным и правильным путём".

"Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия – моя Родина, и точка", – цитирует шоумена НТВ.

Галустян напомнил, что Армения – его историческая и этническая Родина, которая, как он уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией.

Отметим, что сейчас в Армении разрешено двойное гражданство, а этнические армяне могут получить паспорт по упрощённой процедуре.

Комментарии 14

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Гость

07:52:37 04-04-2023

Лишить гражданства России и депортировать в Армению.

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Гость

07:53:03 04-04-2023

Ни с фейками нужно бороться, а с предателями.

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Гость

08:25:36 04-04-2023

Лишить гражданства России и депортировать в Армению. --- Согласен!

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Гость

08:33:57 04-04-2023

Почему бы этническому армянину не свалить на историческую родину? Так задолбала эта рожа на рекламе Ситилинка!

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Гость

08:40:33 04-04-2023

Подстраховался

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Гость

08:44:56 04-04-2023

Почему бы этническому армянину не свалить на историческую родину?----- если ты не в курсе он родился в РСФСР. а с твоим подходом всех выгонять придется. а вдруг ты украинец? тебя тоже под зад мешалкой? и плевать что у тебя нет гражданства нэньки.

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Гость

08:52:34 04-04-2023

Некоторые украинцы наоборот в Россию приехали. Украинец украинцу рознь. Так и армяне разные бывают. Грузин Багратион верой и правдой России служил. Россия тогда грузин и армян от турков спасла. Потом болгар. Они теперь благодарны

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Гость

09:20:17 04-04-2023

Может он армянский вовсе не знает.Наша Маргарита Симоньян тоже не знала,пока не сошлась с Тиграном Кеосояном.Тот её слегка подучил.Так они тутошнюю либерду хлестали и хлещут,что мама не горюй.Почище русского патриота средней руки.

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Гость

09:37:46 04-04-2023

В Армении сейчас цены на съем квартир взвинтили, дороже Москвы. Их министр сказал, что за 2022 год 200 тысяч русских к ним приехали, экономику поднимают

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Гость

09:45:24 04-04-2023

за 2022 год 200 тысяч русских к ним приехали --- это потому что не ракетами. Пережидают. Если бы ракетами, убегали бы меньше. Больше бы работали на производстве ракет

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Гость

11:21:42 04-04-2023

В Армении экономика??Может во времена СССР и была некоторая...По электронике там.Малую ЭВМ "Наири" выпускали.

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Гость

11:24:37 04-04-2023

У них сейчас экономика на сдаче квартир работает

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Гость

14:07:40 04-04-2023

***Украинец украинцу рознь. ***
Менталитет зато одинаковый, что и определяет поведение.

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Гость

19:06:33 04-04-2023

Гражданина Армении не смогут мобилизовать для СВО.

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