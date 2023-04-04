Получивший гражданство Армении Михаил Галустян не собирается покидать Россию

По словам шоумена, он никуда из РФ не сваливает, "как некоторые"

04 апреля 2023, 07:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал FAMETIME TV

Актёр Михаил Галустян не собирается покидать Россию, несмотря на получение армянского гражданства, которого он добился "самым честным и правильным путём".

"Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия – моя Родина, и точка", – цитирует шоумена НТВ.

Галустян напомнил, что Армения – его историческая и этническая Родина, которая, как он уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией.

Отметим, что сейчас в Армении разрешено двойное гражданство, а этнические армяне могут получить паспорт по упрощённой процедуре.