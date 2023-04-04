Получивший гражданство Армении Михаил Галустян не собирается покидать Россию
По словам шоумена, он никуда из РФ не сваливает, "как некоторые"
04 апреля 2023, 07:45, ИА Амител
Актёр Михаил Галустян не собирается покидать Россию, несмотря на получение армянского гражданства, которого он добился "самым честным и правильным путём".
"Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия – моя Родина, и точка", – цитирует шоумена НТВ.
Галустян напомнил, что Армения – его историческая и этническая Родина, которая, как он уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией.
Отметим, что сейчас в Армении разрешено двойное гражданство, а этнические армяне могут получить паспорт по упрощённой процедуре.
07:52:37 04-04-2023
Лишить гражданства России и депортировать в Армению.
07:53:03 04-04-2023
Ни с фейками нужно бороться, а с предателями.
08:25:36 04-04-2023
Лишить гражданства России и депортировать в Армению. --- Согласен!
08:33:57 04-04-2023
Почему бы этническому армянину не свалить на историческую родину? Так задолбала эта рожа на рекламе Ситилинка!
08:40:33 04-04-2023
Подстраховался
08:44:56 04-04-2023
Почему бы этническому армянину не свалить на историческую родину?----- если ты не в курсе он родился в РСФСР. а с твоим подходом всех выгонять придется. а вдруг ты украинец? тебя тоже под зад мешалкой? и плевать что у тебя нет гражданства нэньки.
08:52:34 04-04-2023
Некоторые украинцы наоборот в Россию приехали. Украинец украинцу рознь. Так и армяне разные бывают. Грузин Багратион верой и правдой России служил. Россия тогда грузин и армян от турков спасла. Потом болгар. Они теперь благодарны
09:20:17 04-04-2023
Может он армянский вовсе не знает.Наша Маргарита Симоньян тоже не знала,пока не сошлась с Тиграном Кеосояном.Тот её слегка подучил.Так они тутошнюю либерду хлестали и хлещут,что мама не горюй.Почище русского патриота средней руки.
09:37:46 04-04-2023
В Армении сейчас цены на съем квартир взвинтили, дороже Москвы. Их министр сказал, что за 2022 год 200 тысяч русских к ним приехали, экономику поднимают
09:45:24 04-04-2023
за 2022 год 200 тысяч русских к ним приехали --- это потому что не ракетами. Пережидают. Если бы ракетами, убегали бы меньше. Больше бы работали на производстве ракет
11:21:42 04-04-2023
В Армении экономика??Может во времена СССР и была некоторая...По электронике там.Малую ЭВМ "Наири" выпускали.
11:24:37 04-04-2023
У них сейчас экономика на сдаче квартир работает
14:07:40 04-04-2023
***Украинец украинцу рознь. ***
Менталитет зато одинаковый, что и определяет поведение.
19:06:33 04-04-2023
Гражданина Армении не смогут мобилизовать для СВО.