Полуразрушенный хозблок на Потоке перестроят в современное здание
Объект возведут между двумя девятиэтажками
05 марта 2024, 09:30, ИА Амител
Нежилое одноэтажное здание на пр. Ленина, 185а, планируют снести, а на его месте возвести современный объект. Проект строения презентовал на градсовете архитектор Владимир Золотов. Он отметил, что часть фундамента существующего здания сохранят и используют для нового объема, поэтому по документам работы обозначены "реконструкцией".
Площадка строительства расположена в окружении многоквартирных домов: по соседству находятся ветхие 80-летние двухэтажки, панельные пятиэтажки, а также девятиэтажки, возведенные в 2012 году. Именно они повлияли на объемно-планировочные решения нового объекта, отметил Владимир Золотов. Так, фасады решено отделать керамогранитом терракотового и молочного цветов: этот же материал таких же оттенков использовали при строительстве двух девятиэтажек.
Запроектированное здание имеет один этаж, его площадь – 628 квадратных метров. Главный вход предусмотрен со стороны пр. Ленина. На участке оборудуют парковку на 14 машино-мест.
Существующее здание на пр. Ленина, 185а / Фото: "Мастерская Золотова"
Владимир Золотов отметил, что для объекта создан стройгенплан – проект производства работ. Он показывает, как будут вести работы на площадке, где предусмотрят въезды и выезды. Этот документ потребовал главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.
При обсуждении эскизов здания члены комиссии заподозрили, что доступ к нему лежит по соседним участкам. Владимир Золотов объяснил, что с двух сторон к объекту можно добраться по существующим проездам, еще один нарисован" только на кадастровой карте, но сделать его реально.
Эксперты градсовета проект согласовали, но рекомендовали автору все-таки тщательнее продумать вопрос проездов.
"По-хорошему, надо посмотреть межевание застроенных территорий, уточнить, есть проезд или нет. Действительно, похоже, что доступ к участку осуществляется через территорию многоквартирных домов. Надо решать этот вопрос", – резюмировал председатель комитета по архитектуре Барнаула Антон Воробьев.
10:01:26 05-03-2024
Ну очень сомнительный проект . Старые - пристарые двух-этажки так и будут стоять вдоль пр-та Ленина,а за ними вся эта красота.Помнится что когда строились там высотки говорили ,что сних начнётся снос старых домов,ан нет всё забыли и так и оставили (как у нас принято в точечной застройки ) два новых высотных дома. На лицо полное отсутствие целостности культуры застройки. Теперь какие то потуги и стараются ,что то предпринять,но опять же не в комплексе а частично ,но так не бывает "товарищи умные архитекторы" вы сами то понимаете ,что к чему. У вас получится в старой луже сухой островок. Кто там командует не понять.
14:29:59 05-03-2024
Да ничего там ни кто не стремится предпринять. Просто выискивают очередные места, на окторых можно посотавить скворешники, чтоб проадть подороже каждый квадрат человейником
15:13:35 05-03-2024
очень интересно, "надо смотреть межевание, вроде как и доступа к объекту свободного нет, а только через территорию МКД". А зачем тогда согласовали, если уже на этом этапе видны "косяки" и очевидны возмущения жителей домов? В какой раз задаюсь вопросом о роли Градсовета, который служит лишь ширмой-прикрытием для нарушений при застройке города или лоббированию чьих-то интересов.
15:34:31 05-03-2024
гость (15:13:35 05-03-2024) очень интересно, "надо смотреть межевание, вроде как и досту... ВОПРОС МЕЖЕВАНИЯ СОСЕДНИХ УЧАСТКОВ ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ, без этой информации НЕ О ЧЕМ БЫЛО И РАЗГОВАРИВАТЬ, это известно любому мало-мальски грамотному риэлтору, не то что этим должностным лицам...