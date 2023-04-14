Поля горели в районе промзоны в Бийске

Пламя едва не поглотило небольшую сторожку

14 апреля 2023, 07:43, ИА Амител

Фото: "Бийск22"

13 апреля в Бийске загорелась сухая трава. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Бийск22".

По словам автора сообщения, пламя разгорелось в районе промзоны. Единственным объектом на пути огня стала небольшая сторожка, которую едва не поглотило.

На месте работали пожарные. Удалось ли потушить огонь – неизвестно.

Напомним, что накануне сильный лесной пожар произошёл в Михайловском районе. На его тушение отправились сотни сотрудников лесоохраны и государственной противопожарной службы МЧС России.