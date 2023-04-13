Эвакуация жителей из села Бастан пока не требуется — оно находится под защитой спасателей

13 апреля 2023, 23:35, ИА Амител

Лесной пожар в Михайловском районе тушат сотни сотрудников лесоохраны и государственной противопожарной службы МЧС России. Как сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края, село Бастан, ближайшее к очагу, находится под защитой.

Отмечается, что эвакуация жителей пока не требуется. На усиление выдвинулся пожарный поезд из Кулунды, также готовы к выезду расчёты из Панкрушихи и Бобровки.

"Сил достаточно, чтобы обеспечить запас прочности. Подразделения МЧС и лесоохраны рассчитывают локализовать этот пожар в течение ночи", – добавили в пресс-службе.

Напомним, что возгорание заметил дежурный с пожарно-наблюдательной вышки Ключевского лесничества в 13:30. Предположительно, пожар перешёл в регион из Казахстана.

Как отмечал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, обстановку осложняет сильный порывистый ветер. В Михайловском информационном центре заявляли, что кроме села Бастан есть угроза для Неводного, Николаевки и района станции села Михайловское. На эти территории направлены сотрудники полиции и ГИБДД, в сёлах подготовлена техника на случай эвакуации.