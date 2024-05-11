Информацию об этом подтвердили ученые из России и США

11 мая 2024, 12:55, ИА Амител

Выброс плазмы на Солнце / Фото: pxhere.com

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило максимальный уровень магнитной бури, сообщается на сайте организации.

Наивысшей отметки G5 шторм достиг в 01:54 мск. До этого магнитную бурю аналогичной мощности управление объявляло в октябре 2003 года.

Специалисты предупреждают, что буря может вызвать помехи в работе электросетей, спутников, высокочастотной радиосвязи и других технологий. Операторы критической инфраструктуры США получили уведомление.

Причиной случившегося называют активность большого скопления пятен на Солнце, диаметр которых в 17 раз превышает диаметр Земли.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ также повысили прогноз по буре с предмаксимального уровня G4 до предельного G5.

"По Земле, по имеющимся на текущий момент данным, ударили три солнечных выброса массы. Первый удар был вчера вечером около 20 часов по московскому времени и совпал с началом бури уровня G4. Ночью более мощные удары происходили около 01:00 мск и в 04:30 мск. Сила каждого была эквивалентна уровню G5", – отметили специалисты.

Прогноз магнитной бури / Скриншот с сайта xras.ru

По их данным, в середине суток могут происходить резкие колебания геомагнитной интенсивности, связанные с прохождением мимо Земли плотных солнечных масс. Также возможен приход новых облаков плазмы в течение дня.