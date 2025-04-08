Полыхают киоски. Крупный пожар произошел на Семинском перевале в Республике Алтай
Со слов очевидцев, на месте происшествия взрываются газовые баллоны
08 апреля 2025, 11:28, ИА Амител
Пожар на Семинском перевале / Фото: "В курсе 22"
В Республике Алтай на Семинском перевале вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает "В курсе 22".
Судя по кадрам, снятым очевидцами, возгорание случилось в торговых рядах. Киоски полыхают открытым огнем, продавцы в спешке спасают товары. На месте происшествия взрываются газовые баллоны.
Обстоятельства и причины пожара устанавливают. О пострадавших пока неизвестно.
11:33:39 08-04-2025
во поперла конкурентная борьба. были чебуреки по 150 рублей. сейчас по 300 будут.
12:08:25 08-04-2025
Вот как то количество пожаров в турсфере Горного Алтая подозрительно резко выросло после прошлогодней просьбы Грефа к правительству передать ему под монопольное пользование горные угодья. Совпадение?
12:09:30 08-04-2025
Там их быть вообще не должно. Горы, Алтай, туризм, альпинизм, банка тушенки и коммунизм.
14:20:29 08-04-2025
Чемальская ГЭС, Семинский перевал... Понастроили, понимаешь, сараев/кибиток..
Кстати, моря, похоже, сильно не ожидается в этом году. Представляете трафик и ЦЕНЫ в Горном этим летом? Так скоро не только гореть будет, но и люди пропадать?