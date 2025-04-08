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Полыхают киоски. Крупный пожар произошел на Семинском перевале в Республике Алтай

Со слов очевидцев, на месте происшествия взрываются газовые баллоны

08 апреля 2025, 11:28, ИА Амител

Пожар на Семинском перевале / Фото: "В курсе 22"

В Республике Алтай на Семинском перевале вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает "В курсе 22".

Судя по кадрам, снятым очевидцами, возгорание случилось в торговых рядах. Киоски полыхают открытым огнем, продавцы в спешке спасают товары. На месте происшествия взрываются газовые баллоны. 

Обстоятельства и причины пожара устанавливают. О пострадавших пока неизвестно.

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НОВОСТИПроисшествия
Пожары Республика Алтай

Комментарии 4

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Гость

11:33:39 08-04-2025

во поперла конкурентная борьба. были чебуреки по 150 рублей. сейчас по 300 будут.

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Гость

12:08:25 08-04-2025

Вот как то количество пожаров в турсфере Горного Алтая подозрительно резко выросло после прошлогодней просьбы Грефа к правительству передать ему под монопольное пользование горные угодья. Совпадение?

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Гость

12:09:30 08-04-2025

Там их быть вообще не должно. Горы, Алтай, туризм, альпинизм, банка тушенки и коммунизм.

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Гость

14:20:29 08-04-2025

Чемальская ГЭС, Семинский перевал... Понастроили, понимаешь, сараев/кибиток..
Кстати, моря, похоже, сильно не ожидается в этом году. Представляете трафик и ЦЕНЫ в Горном этим летом? Так скоро не только гореть будет, но и люди пропадать?

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