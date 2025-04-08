Полыхают киоски. Крупный пожар произошел на Семинском перевале в Республике Алтай

Со слов очевидцев, на месте происшествия взрываются газовые баллоны

08 апреля 2025, 11:28, ИА Амител

Пожар на Семинском перевале / Фото: "В курсе 22"

В Республике Алтай на Семинском перевале вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает "В курсе 22".

Судя по кадрам, снятым очевидцами, возгорание случилось в торговых рядах. Киоски полыхают открытым огнем, продавцы в спешке спасают товары. На месте происшествия взрываются газовые баллоны.

Обстоятельства и причины пожара устанавливают. О пострадавших пока неизвестно.