На Алтае из-за короткого замыкания вспыхнули сразу четыре квартиры

Огонь удалось локализовать на площади около 160 "квадратов"

06 апреля 2025, 17:30, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Тальменском районе на станции Озерки произошел пожар в четырехквартирном жилом доме. В двух квартирах никто не живет. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Пожарные локализовали огонь на площади порядка 160 "квадратов". Обошлось без травмированных и погибших.

На месте работали 11 сотрудников МЧС, задействованы четыре автоцистерны. В условиях сильного задымления также работало звено газодымозащитников.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования (произошло короткое замыкание электропроводки в одной из квартир)", – отметили в ведомстве.

Тем временем не менее 15 возгораний травы и мусора потушили на территории Алтайского края за первую половину дня 6 апреля.