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Полюбили "однушки" и студии. Какие квартиры покупали в Барнауле и сколько они стоили?

Эксперты проанализировали рынок недвижимости в городе за 2024 год

21 января 2025, 12:30, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

После завершения 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки на новостройки часть потенциальных покупателей первичного жилья в Барнауле перешла на вторичный рынок, сообщает "Авито".

"В Барнауле вырос спрос на студии (+4%) и "однушки" (+2%). По сравнению с декабрем 2023 года в декабре 2024-го спрос на вторичное жилье вырос на 13%", – говорится в исследовании.

Сильнее всего интерес к покупке такого жилья вырос в Грозном (+44%), Симферополе (+25%), Махачкале (+20%), Кемерове (+19%), Тюмени (+15%), Новосибирске (+14%) и Москве (+10%).

В 2024 году дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Смоленске (3,7 млн рублей), Ижевске (3,8 млн рублей), Ульяновске (3,9 млн рублей), Брянске (4 млн рублей), Астрахани и Липецке (по 4,3 млн рублей). Самые высокие средние цены по итогам года были зафиксированы в Москве (31,9 млн рублей), Сочи (14,5 млн рублей), Санкт-Петербурге (11,1 млн рублей) и Севастополе (8,5 млн рублей).

"В Барнауле средняя цена квартир на вторичном рынке составила 5,6 млн рублей", – выяснили аналитики.

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Барнаул недвижимость

Комментарии 8

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Гость

12:42:19 21-01-2025

С такими ценами скоро гаражи и сараи полюбят

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Гость

16:52:49 21-01-2025

Гость (12:42:19 21-01-2025) С такими ценами скоро гаражи и сараи полюбят... В Москве полно гаражей, переоборудованных под жилье. Там цены вообще сумасшедшие

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Гость

12:44:48 21-01-2025

потому что денег у людей нет, даже на евродвушку в человейнике до 50 квм.
а для покупки нормальной даже двушки квадратов 60-65 нужно залазить в кредит несколько миллионов, а людям это делать просто страшно.
потому что кроме жилья дорожает абсолютно все, кругом, кроме кроме труда и денег

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Гость

12:56:45 21-01-2025

насильно полюбили

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Musik

12:57:11 21-01-2025

макарошки постноемасло мука2 картоф капуст
деревянные игрушки

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Гость

13:03:41 21-01-2025

полюбили? ага!
это нас полюбили...!

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Гость

17:37:37 21-01-2025

"В Барнауле средняя цена квартир на вторичном рынке составила 5,6 млн рублей".
Это о чем?
Сколько один метр квадратный жилья стоит?

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Гость

20:42:12 21-01-2025

Гость (17:37:37 21-01-2025) "В Барнауле средняя цена квартир на вторичном рынке составил... ещё б метры можно было поштучно покупать...

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