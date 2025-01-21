Эксперты проанализировали рынок недвижимости в городе за 2024 год

21 января 2025, 12:30, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

После завершения 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки на новостройки часть потенциальных покупателей первичного жилья в Барнауле перешла на вторичный рынок, сообщает "Авито".

"В Барнауле вырос спрос на студии (+4%) и "однушки" (+2%). По сравнению с декабрем 2023 года в декабре 2024-го спрос на вторичное жилье вырос на 13%", – говорится в исследовании.

Сильнее всего интерес к покупке такого жилья вырос в Грозном (+44%), Симферополе (+25%), Махачкале (+20%), Кемерове (+19%), Тюмени (+15%), Новосибирске (+14%) и Москве (+10%).

В 2024 году дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Смоленске (3,7 млн рублей), Ижевске (3,8 млн рублей), Ульяновске (3,9 млн рублей), Брянске (4 млн рублей), Астрахани и Липецке (по 4,3 млн рублей). Самые высокие средние цены по итогам года были зафиксированы в Москве (31,9 млн рублей), Сочи (14,5 млн рублей), Санкт-Петербурге (11,1 млн рублей) и Севастополе (8,5 млн рублей).