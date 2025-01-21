Полюбили "однушки" и студии. Какие квартиры покупали в Барнауле и сколько они стоили?
Эксперты проанализировали рынок недвижимости в городе за 2024 год
21 января 2025, 12:30, ИА Амител
После завершения 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки на новостройки часть потенциальных покупателей первичного жилья в Барнауле перешла на вторичный рынок, сообщает "Авито".
"В Барнауле вырос спрос на студии (+4%) и "однушки" (+2%). По сравнению с декабрем 2023 года в декабре 2024-го спрос на вторичное жилье вырос на 13%", – говорится в исследовании.
Сильнее всего интерес к покупке такого жилья вырос в Грозном (+44%), Симферополе (+25%), Махачкале (+20%), Кемерове (+19%), Тюмени (+15%), Новосибирске (+14%) и Москве (+10%).
В 2024 году дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Смоленске (3,7 млн рублей), Ижевске (3,8 млн рублей), Ульяновске (3,9 млн рублей), Брянске (4 млн рублей), Астрахани и Липецке (по 4,3 млн рублей). Самые высокие средние цены по итогам года были зафиксированы в Москве (31,9 млн рублей), Сочи (14,5 млн рублей), Санкт-Петербурге (11,1 млн рублей) и Севастополе (8,5 млн рублей).
"В Барнауле средняя цена квартир на вторичном рынке составила 5,6 млн рублей", – выяснили аналитики.
12:42:19 21-01-2025
С такими ценами скоро гаражи и сараи полюбят
16:52:49 21-01-2025
Гость (12:42:19 21-01-2025) С такими ценами скоро гаражи и сараи полюбят... В Москве полно гаражей, переоборудованных под жилье. Там цены вообще сумасшедшие
12:44:48 21-01-2025
потому что денег у людей нет, даже на евродвушку в человейнике до 50 квм.
а для покупки нормальной даже двушки квадратов 60-65 нужно залазить в кредит несколько миллионов, а людям это делать просто страшно.
потому что кроме жилья дорожает абсолютно все, кругом, кроме кроме труда и денег
12:56:45 21-01-2025
насильно полюбили
12:57:11 21-01-2025
макарошки постноемасло мука2 картоф капуст
деревянные игрушки
13:03:41 21-01-2025
полюбили? ага!
это нас полюбили...!
17:37:37 21-01-2025
"В Барнауле средняя цена квартир на вторичном рынке составила 5,6 млн рублей".
Это о чем?
Сколько один метр квадратный жилья стоит?
20:42:12 21-01-2025
Гость (17:37:37 21-01-2025) "В Барнауле средняя цена квартир на вторичном рынке составил... ещё б метры можно было поштучно покупать...