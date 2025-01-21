Минстрой РФ призывает застройщиков не повышать цены на жилье

В ведомстве также анонсировали новые меры поддержки отрасли

21 января 2025, 12:00, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минстрой России призвал застройщиков не повышать на жилье цены. Также ведомство анонсировало новые меры поддержки отрасли с 1 июля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйств РФ Ирека Файзуллина.

"Для того чтобы осуществить меры поддержки, они сейчас готовятся, я обращаюсь к коллегам-застройщикам: не меняйте цену в сторону повышения. Те меры, которые мы сейчас будем осуществлять, они связаны с тем, что мы просим, чтобы вы цены заморозили. Мы вместе с производителями сегодня, с Минпромторгом отрабатываем вопросы в том числе добровольной заморозки стоимости строительных ресурсов", – заявил Файзуллин.

Также министр рассказал, что с 1 июля произойдут некоторые изменения по тарифной составляющей. Соответственно, стоимость жилья должна поменяться не более чем на эту сумму. Он добавил, что это важная задача, которую нужно контролировать постоянно.