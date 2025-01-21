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Минстрой РФ призывает застройщиков не повышать цены на жилье

В ведомстве также анонсировали новые меры поддержки отрасли

21 января 2025, 12:00, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минстрой России призвал застройщиков не повышать на жилье цены. Также ведомство анонсировало новые меры поддержки отрасли с 1 июля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйств РФ Ирека Файзуллина.

"Для того чтобы осуществить меры поддержки, они сейчас готовятся, я обращаюсь к коллегам-застройщикам: не меняйте цену в сторону повышения. Те меры, которые мы сейчас будем осуществлять, они связаны с тем, что мы просим, чтобы вы цены заморозили. Мы вместе с производителями сегодня, с Минпромторгом отрабатываем вопросы в том числе добровольной заморозки стоимости строительных ресурсов", – заявил Файзуллин.

Также министр рассказал, что с 1 июля произойдут некоторые изменения по тарифной составляющей. Соответственно, стоимость жилья должна поменяться не более чем на эту сумму. Он добавил, что это важная задача, которую нужно контролировать постоянно.

Россия строительство цены недвижимость

Комментарии 8

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Гость

12:22:25 21-01-2025

смешно!

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гость

12:31:04 21-01-2025

Повышение кв.м застройщики так и так повысят - только покупать будут гораздо реже и возможно вторичный рынок станет "понацеей" для покупателей.А в обще предугадывать это не благодарное дело.Нужна ОГРОМНАЯ РЕФОРМА ипотеки тем более у нас в регионе с такими скудными зарплатами без волевых решений Москвы - ТРУБА.

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Гость

12:34:54 21-01-2025

призывает --- ну и хрень, есть рынок, если берут по космической цене, значит деньги есть. А деньги должны работать, застройщик дороже продаст, больше налог пойдет в бюджет. Как не будут покупать, он сам снизит, он вложился, ему тоже кредит отдавать надо. Че еще за призывы, можете прессануть, другое дело, а не можете, он ваш призыв примет к сведению

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Гость

12:46:02 21-01-2025

это как тридцать лет назад по ночам павлов рыдал, от того что цены растут.

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Барнаульский

14:14:25 21-01-2025

Позорная новость. "Министерство готовит какие-то меры" - чиновники при раздаче надеются, что и им опять перепадёт кое-что. Нужно отменить все льготы: айтишникам, чиновникам, СВОшникам, северянам и ДВ, семейную ипотеку упразднить. Дайте людям стабильную работу, зарплату и всё выровняется. Не нужно будет никого упрашивать. Для этого нужно деньги не банкам отдавать , а строить заводы, предприятия.

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Гость

14:27:55 21-01-2025

Льготная ипотека отменена, цены уже в космосе, не проданы тысячи квадратных метров жилой площади во многих городах РФ. С чего этой цене то расти если спрос падает?

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Гость

15:08:55 21-01-2025

Спрос падает,а цены-то ...увы,нет. Даже растут понемногу.
Откройте объявления и посмотрите. Думаю,людей пугает инфляция. Если не к спеху, то люди предпочитают синицу в руках. А пока сдать можно,благо спрос огромный .

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Гость

22:33:15 21-01-2025

Умиляет. А как же рынок? А как же "льготные ипотеки перетекали в карманы застройщиков"? То есть задрали цены и держите? ))) Страааанная забота о населении...

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