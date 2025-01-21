Минстрой РФ призывает застройщиков не повышать цены на жилье
В ведомстве также анонсировали новые меры поддержки отрасли
21 января 2025, 12:00, ИА Амител
Минстрой России призвал застройщиков не повышать на жилье цены. Также ведомство анонсировало новые меры поддержки отрасли с 1 июля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйств РФ Ирека Файзуллина.
"Для того чтобы осуществить меры поддержки, они сейчас готовятся, я обращаюсь к коллегам-застройщикам: не меняйте цену в сторону повышения. Те меры, которые мы сейчас будем осуществлять, они связаны с тем, что мы просим, чтобы вы цены заморозили. Мы вместе с производителями сегодня, с Минпромторгом отрабатываем вопросы в том числе добровольной заморозки стоимости строительных ресурсов", – заявил Файзуллин.
Также министр рассказал, что с 1 июля произойдут некоторые изменения по тарифной составляющей. Соответственно, стоимость жилья должна поменяться не более чем на эту сумму. Он добавил, что это важная задача, которую нужно контролировать постоянно.
12:22:25 21-01-2025
смешно!
12:31:04 21-01-2025
Повышение кв.м застройщики так и так повысят - только покупать будут гораздо реже и возможно вторичный рынок станет "понацеей" для покупателей.А в обще предугадывать это не благодарное дело.Нужна ОГРОМНАЯ РЕФОРМА ипотеки тем более у нас в регионе с такими скудными зарплатами без волевых решений Москвы - ТРУБА.
12:34:54 21-01-2025
призывает --- ну и хрень, есть рынок, если берут по космической цене, значит деньги есть. А деньги должны работать, застройщик дороже продаст, больше налог пойдет в бюджет. Как не будут покупать, он сам снизит, он вложился, ему тоже кредит отдавать надо. Че еще за призывы, можете прессануть, другое дело, а не можете, он ваш призыв примет к сведению
12:46:02 21-01-2025
это как тридцать лет назад по ночам павлов рыдал, от того что цены растут.
14:14:25 21-01-2025
Позорная новость. "Министерство готовит какие-то меры" - чиновники при раздаче надеются, что и им опять перепадёт кое-что. Нужно отменить все льготы: айтишникам, чиновникам, СВОшникам, северянам и ДВ, семейную ипотеку упразднить. Дайте людям стабильную работу, зарплату и всё выровняется. Не нужно будет никого упрашивать. Для этого нужно деньги не банкам отдавать , а строить заводы, предприятия.
14:27:55 21-01-2025
Льготная ипотека отменена, цены уже в космосе, не проданы тысячи квадратных метров жилой площади во многих городах РФ. С чего этой цене то расти если спрос падает?
15:08:55 21-01-2025
Спрос падает,а цены-то ...увы,нет. Даже растут понемногу.
Откройте объявления и посмотрите. Думаю,людей пугает инфляция. Если не к спеху, то люди предпочитают синицу в руках. А пока сдать можно,благо спрос огромный .
22:33:15 21-01-2025
Умиляет. А как же рынок? А как же "льготные ипотеки перетекали в карманы застройщиков"? То есть задрали цены и держите? ))) Страааанная забота о населении...