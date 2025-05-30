Пользователи приложения Россельхозбанка получили доступ к аграрному журналу "Своё Медиа"

Это один из ведущих информационно-образовательных ресурсов

30 мая 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFH8tEtx

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба банка

Россельхозбанк сделал приложение "Свой Бизнес" еще полезнее. Теперь юридические лица, использующие мобильную версию РСХБ, смогут получать экспертные материалы журнала "Свое Медиа". Это отраслевое издание для фермеров и всего агропромышленного комплекса.

"Свой Бизнес" – приложение для корпоративных клиентов банка, которое предоставляет опции по комплексному управлению финансами предприятия. Этим уже пользуются 100 тысяч человек.

Масштабы журнала еще шире: медиа объединяет 270 тысяч специалистов из России и стран СНГ. В архиве уже более 1,9 тыс. аналитических статей и свыше 1,1 тысячи тематических видео. "Своё медиа" входит в число крупнейших в России информационно-образовательных ресурсов, которые освещают аспекты агробизнеса: новости агротехнологий, обзоры изменений в аграрном законодательстве, меры государственной поддержки, экспертные рекомендации по прикладному фермерству и другие полезные материалы.

Платформа также предоставляет доступ к онлайн-трансляциям с участием ведущих экспертов отрасли, включая ученых, представителей агротех-стартапов и разработчиков технологических решений.

"Интеграция журнала "Своё медиа" в банковское приложение РСХБ позволит объединить возможности финансового менеджмента и актуальной отраслевой экспертизы в едином цифровом пространстве. Данное решение оптимизирует доступ пользователей к критически важной информации, сокращая временные затраты на поиск актуальных данных", – прокомментировала заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.

По ее словам, это решение усиливает позиции банка как одного из важнейших институтов для цифрового и образовательного развития аграрного бизнеса в стране.

Возрастное ограничения для приложения 18+

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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