Россельхозбанк запустил акцию с 19% годовых на накопительный счет для новых клиентов

Кроме него можно вложиться в драгоценные металлы

29 мая 2025, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFJXTTu2

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба банка

В Россельхозбанке (РСХБ) началась акция "Приветственная ставка" для новых клиентов – физических лиц. При открытии накопительного счета "Мой счет" в рублях первые три месяца действует повышенная ставка 19% годовых.

С начала года портфель привлеченных средств жителей Алтайского края и Республики Алтай вырос более чем на 1 млрд рублей и превысил 27,5 млрд рублей, отмечает заместитель директора Алтайского филиала РСХБ Татьяна Руденко.

"При этом стала постепенно расти доля людей, для накопления средств открывающих накопительные счета. На сегодняшний день этот вид сбережения и приумножения средств аккумулирует более 15% от розничного портфеля", – говорит Татьяна Руденко.По ее словам, "Приветственная ставка" дает возможность получать высокий доход с первых дней – банк предлагает одну из самых выгодных ставок на рынке.

Акция доступна тем, кто не открывал накопительный счет в банке в последние 30 дней. Проценты начисляют ежедневно на остаток в начале операционного дня, а выплачивают каждый месяц – в последний день месяца или при закрытии счета.

Кроме накопительного счета, банк предлагает сберегать и увеличивать свободные средства при помощи покупки золотых и серебряных слитков. Для этого нужно оставить заявку на сайте банка или обратиться в центральный офис в Барнауле или Горно-Алтайске.

После получения заявки сотрудники связываются с клиентом и подробно рассказывают об условиях приобретения. Также можно открыть и вести банковские счета в драгоценных металлах – золоте, серебре, платины или палладии.

Обезличенный металлический счет (ОМС) – это банковский счет, где вместо денег учитывают количество металлов в граммах, без указания конкретных признаков (количества слитков, пробы, производителя, серийного номера и др.). Доход формируют за счет изменения цены металлов на мировом рынке. Котировки ежедневно обновляют и публикуют на сайте банка rshb.ru.

К преимуществам такого счета относят отсутствие НДС при покупке металлов, защиту сбережений от инфляции и налоговые льготы – если держать металл более трех лет, доход от его продажи не облагают налогом. При этом стоимость обезличенных металлов не включает затраты на изготовление и хранение слитков. Конвертировать средства на счете проще, чем продавать физические слитки – это можно сделать в мобильном приложении всего в несколько кликов.

Открытие и управление накопительным или металлическим счетом, другими банковскими продуктами доступны в офисах РСХБ, мобильном приложении, интернет-банке по номеру телефона контакт-центра 8 800 100 0 100 и на официальном сайте rshb.ru .

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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