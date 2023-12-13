Пользователи сервиса ВТБ в VK получили новые опции

Они увидят детальную информацию по картам, счетам, кредитам наличными и ипотеке

13 декабря 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KPVPE

Телефон. Гаджеты / Фото: Freepik

Пользователи финансового сервиса от ВТБ на платформе "ВКонтакте" смогут пользоваться новыми опциями: просматривать детальную информацию по картам, счетам, кредитам наличными и ипотеке, блокировать и разблокировать, закрывать карты, видеть реквизиты.

"Мы активно работаем над развитием Банка в VK* и стараемся предвидеть самые необходимые для наших клиентов опции. Cегодня уже около 100 тысяч пользователей общаются с чат-ботом ВТБ во "ВКонтакте". Новые возможности, которые сегодня стали доступны в Банке в VK, уже длительное время работают в сервисах ВТБ Онлайн, поэтому пользователи уже могли оценить их удобство", – отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По отзывам клиентов, сервис стал удобной альтернативой привычным площадкам онлайн-банка и позволяет им совмещать несколько задач, не совершая лишних действий.

Чтобы посмотреть детальную информацию по карте, после входа в сервис следует перейти в раздел "Баланс" и нажать на нужный продукт. Там доступны новые опции для управления картой и возможность переименовать продукт под свои задачи.

Напоминаем, воспользоваться Банком в VK можно через официальное сообщество ВТБ. Перейдите в чат с сообществом и отправьте любое сообщение, нажав на кнопку "ВТБ Онлайн". Затем введите логин и пароль или пройдите авторизацию через СМС для входа.

Банк в VK появился в апреле 2023 года на платформе "ВКонтакте". Сервис обеспечивает клиентам ВТБ доступ к счетам, картам и другим банковским продуктам. Например, через Банк в VK можно совершать платежи, включая оплату счетов одним пакетом, переводы, просматривать историю операций и баланс. Около 100 тысяч пользователей общаются с чат-ботом ВТБ во "ВКонтакте". Клиенты активно интересуются просмотром баланса счетов (90%), а среди операций самой популярной стал перевод через СБП (60%).

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*VK ("ВиКЕй", то есть "ВКонтакте")

Банк ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391, Адрес места нахождения (места регистрации): Российская Федерация, 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А

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