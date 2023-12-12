ВТБ перевел крупных клиентов в систему "ВТБ Бизнес-онлайн"

"ВТБ Бизнес-онлайн" – современный высокотехнологичный формат дистанционного банковского обслуживания

12 декабря 2023, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KDhyz

Бизнес / Фото: pressfoto / Freepik

ВТБ завершил миграцию клиентов в новую систему дистанционного банковского обслуживания для крупного бизнеса "ВТБ Бизнес-онлайн". Об этом сообщил руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Александр Боциев.

Новая версия ДБО – собственная разработка банка, которая соответствует ключевым рыночным трендам и учитывает лучшие российские и мировые практики. В системе клиентам доступна широкая продуктовая линейка онлайн:

расчетно-кассовое обслуживание;

зарплатный проект;

размещение средств;

управление ликвидностью;

гибкая настройка полномочий и другие сервисы.

Гибкая ролевая модель обеспечивает работу пользователя со всеми организациями в режиме "одного окна". Передовые технологии позволяют обеспечить стабильность системы для клиентов, отправляющих более 100 тысяч платежей в день.

"ВТБ Бизнес-онлайн" поддерживает все современные операционные системы и браузеры, прямую интеграцию с ERP*-системами с поддержкой OpenAPI* и международных форматов ISO20022*. Обновленная версия стала удобнее для пользователей, обладает расширенным функционалом, кастомизируемым интерфейсом и понятной навигацией.

Платформа новой системы "ВТБ Бизнес-онлайн" построена на архитектуре микросервисов, что обеспечивает надежность и бесперебойность работы. Такое архитектурное решение позволяет оперативно наращивать производительность системы в зависимости от нагрузки и количества пользователей.

"В процессе разработки системы мы изучили потребности и пожелания наших клиентов, учли тенденции развития дистанционных банковских каналов в России и мире. Поместив в центр внимания клиента и его пожелания, мы смогли создать современную, полнофункциональную систему дистанционного банковского обслуживания, которая понятна и удобна в использовании", – отметил Александр Боциев.

На текущий момент все клиенты ВТБ сегмента "крупный бизнес" переведены в новую систему ДБО, которая непрерывно развивается с учетом обратной связи пользователей. Далее банк планирует перевести в "ВТБ Бизнес-онлайн" и крупнейших клиентов банка "Открытие", что обеспечит им доступ к новым продуктовым и технологическим возможностям в рамках процесса интеграции.

*ERP ("ИАрПи"); OpenAPI ("ОупенАйРиАй"); ISO (АйЭсОу).

Банк ВТБ (ПАО)

ОГРН 1027739609391

Адрес места нахождения (места регистрации): Российская Федерация, 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А

Реклама