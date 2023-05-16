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Пользователи WhatsApp смогут ставить пароли на чаты: как это будет работать?

WhatsApp за последнее время "оброс" новыми функциями

16 мая 2023, 10:20, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Разработчики WhatsApp сообщили, что защита пользователей мессенджера будет усилена.

Чаты в WhatsApp можно будет делать закрытыми и ставить на них пароли. Когда появится новая функция и как она будет работать – в материале amic.ru.

1

Скоро ли на чаты в WhatsApp можно будет ставить пароли?

Не уточняется, когда новая функция станет доступна всем пользователям WhatsApp. Но, как сообщают в блоге мессенджера, её уже внедряют.

2

Как будет работать новая функция WhatsApp?

После внедрения новой функции личные переписки в WhatsApp можно будет перемещать в закрытую папку. Чтобы открыть её, потребуется ввести пароль или сканировать биометрические данные – к примеру, отпечаток пальца.
3

Как вообще пользователи смогут перемещать чаты в закрытую папку?

Нужно будет нажать на имя собеседника или название группы, а затем – "переместить в закрытую папку".
4

А сообщения из закрытой папки будут видны в уведомлениях?

Содержимое сообщений из закрытой папки будет автоматически скрыто из уведомлений, обещают разработчики WhatsApp.

5

Появится ли в WhatsApp ещё какая-нибудь новая функция?

Уже появилась. В десктопную версию WhatsApp добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Прочитать об этом можно в материале amic.ru.
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Комментарии 1

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Гость

10:45:41 16-05-2023

Сколько ненужных функций и из-за них надо менять телефон каждые 5 лет.

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