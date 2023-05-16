Пользователи WhatsApp смогут ставить пароли на чаты: как это будет работать?
WhatsApp за последнее время "оброс" новыми функциями
16 мая 2023, 10:20, Анастасия Бичакова
Фото: unsplash.com
Разработчики WhatsApp сообщили, что защита пользователей мессенджера будет усилена.
Чаты в WhatsApp можно будет делать закрытыми и ставить на них пароли. Когда появится новая функция и как она будет работать – в материале amic.ru.
1
Скоро ли на чаты в WhatsApp можно будет ставить пароли?
Не уточняется, когда новая функция станет доступна всем пользователям WhatsApp. Но, как сообщают в блоге мессенджера, её уже внедряют.
2
Как будет работать новая функция WhatsApp?
После внедрения новой функции личные переписки в WhatsApp можно будет перемещать в закрытую папку. Чтобы открыть её, потребуется ввести пароль или сканировать биометрические данные – к примеру, отпечаток пальца.
3
Как вообще пользователи смогут перемещать чаты в закрытую папку?
Нужно будет нажать на имя собеседника или название группы, а затем – "переместить в закрытую папку".
4
А сообщения из закрытой папки будут видны в уведомлениях?
Содержимое сообщений из закрытой папки будет автоматически скрыто из уведомлений, обещают разработчики WhatsApp.
5
Появится ли в WhatsApp ещё какая-нибудь новая функция?
Уже появилась. В десктопную версию WhatsApp добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Прочитать об этом можно в материале amic.ru.
10:45:41 16-05-2023
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