Пользователи WhatsApp смогут ставить пароли на чаты: как это будет работать?

WhatsApp за последнее время "оброс" новыми функциями

16 мая 2023, 10:20, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Разработчики WhatsApp сообщили, что защита пользователей мессенджера будет усилена.

Чаты в WhatsApp можно будет делать закрытыми и ставить на них пароли. Когда появится новая функция и как она будет работать – в материале amic.ru.

1 Скоро ли на чаты в WhatsApp можно будет ставить пароли? Не уточняется, когда новая функция станет доступна всем пользователям WhatsApp. Но, как сообщают в блоге мессенджера, её уже внедряют.

2 Как будет работать новая функция WhatsApp? После внедрения новой функции личные переписки в WhatsApp можно будет перемещать в закрытую папку. Чтобы открыть её, потребуется ввести пароль или сканировать биометрические данные – к примеру, отпечаток пальца.

3 Как вообще пользователи смогут перемещать чаты в закрытую папку? Нужно будет нажать на имя собеседника или название группы, а затем – "переместить в закрытую папку".

4 А сообщения из закрытой папки будут видны в уведомлениях? Содержимое сообщений из закрытой папки будет автоматически скрыто из уведомлений, обещают разработчики WhatsApp.