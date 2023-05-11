НОВОСТИОбщество

Правда ли, что в WhatsApp* появилась функция редактирования сообщений?

СМИ сообщили о появлении новой функции в WhatsApp Web

11 мая 2023, 10:50, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

WhatsApp* выпустил новую бета-версию десктопного (компьютерного) мессенджера WhatsApp Web.

Как сообщают СМИ, в обновлённой версии можно редактировать отправленные сообщения. Правда ли это – читайте на amic.ru.

1

Можно ли редактировать сообщения в WhatsApp Web?

Да, в WhatsApp Web – можно, сообщает "Коммерсантъ".
2

Как это работает?

Для исправления текста нужно сначала нажать на сообщение, отправленное в WhatsApp Web, а затем – "Редактировать".
3

В течение какого времени можно редактировать сообщения?

Редактировать сообщение можно в течение пяти минут после его отправки. Неограниченное количество раз.
4

В любых ли чатах можно редактировать сообщения?

Да, в любых. Как в личных, так и в групповых.
5

А в WhatsApp на смартфоне можно редактировать сообщения?

Пока нет. Но, по словам разработчиков, в будущем эта функция появится на Android и iOS.
6

В каких-то ещё мессенджерах можно редактировать сообщения?

Да, можно. Например, в Telegram.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.

Фото: unsplash.com

WhatsApp* перестал работать в "Яндекс Браузере"

Пользователи начали жаловаться на эту проблему 8 апреля
НОВОСТИОбщество
интернет

Комментарии 8

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Гость

11:00:44 11-05-2023

всякую фигню понапридумывают. вот что за функция стирать ранее присланные сообщения? зашла утром в WhatsApp а там 10 стертых сообщений с ночи от БМ. что там было то?

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Гость

14:15:55 11-05-2023

Гость (11:00:44 11-05-2023) всякую фигню понапридумывают. вот что за функция стирать ра... ЯВНО ЧТО-ТО НЕ ЛИЦЕПРИЯТНОЕ

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гость

12:03:36 11-05-2023

м... мессенджер для бабушек обновился!

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Гость

13:56:02 11-05-2023

Поиск в вацапе стал дико тормозить пару месяцев назад. У всех так же? [у кого большая история сообщений]. От начала поиска до выдачи результата, входа в него и начала набора сообщений может походить до 20-30 секунд.

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Гость

14:06:37 11-05-2023

У всех так же? - нет

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майор

15:44:21 11-05-2023

все сообщения в иностранных вацапах, соцсетях читают в цру. Они туда прямиком и отправляются запретить бы все на фиг а на юге и в донбассе вообще заставить всех телефоны сдать. Нашел телефон - значит наводчик

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Гость

17:24:19 11-05-2023

майор (15:44:21 11-05-2023) все сообщения в иностранных вацапах, соцсетях читают в цру. ... црупрям очень интересна моя переписка . смые распространенные сообщения в моем ватсапе : "мам скинь сотку", "купи : далее перечень продуктов", "Еду домой, накрывай на стол", Нув и всякие поздравления

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Нина

10:23:53 13-05-2023

гость (12:03:36 11-05-2023) м... мессенджер для бабушек обновился!... А почему так пренебрежительно? Бабушкой или дедушкой вы тоже будете, если доживете. Хотя вы не правы, этим мессенджером пользуются в любом возасте.

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