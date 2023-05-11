СМИ сообщили о появлении новой функции в WhatsApp Web

11 мая 2023, 10:50, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

WhatsApp* выпустил новую бета-версию десктопного (компьютерного) мессенджера WhatsApp Web.

Как сообщают СМИ, в обновлённой версии можно редактировать отправленные сообщения. Правда ли это – читайте на amic.ru.

1 Можно ли редактировать сообщения в WhatsApp Web? Да, в WhatsApp Web – можно, сообщает "Коммерсантъ"

2 Как это работает? Для исправления текста нужно сначала нажать на сообщение, отправленное в WhatsApp Web, а затем – "Редактировать".

3 В течение какого времени можно редактировать сообщения? Редактировать сообщение можно в течение пяти минут после его отправки. Неограниченное количество раз.

4 В любых ли чатах можно редактировать сообщения? Да, в любых. Как в личных, так и в групповых.

5 А в WhatsApp на смартфоне можно редактировать сообщения? Пока нет. Но, по словам разработчиков, в будущем эта функция появится на Android и iOS.

6 В каких-то ещё мессенджерах можно редактировать сообщения? Да, можно. Например, в Telegram.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.