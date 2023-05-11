Правда ли, что в WhatsApp* появилась функция редактирования сообщений?
СМИ сообщили о появлении новой функции в WhatsApp Web
11 мая 2023, 10:50, Анастасия Бичакова
Фото: unsplash.com
WhatsApp* выпустил новую бета-версию десктопного (компьютерного) мессенджера WhatsApp Web.
Как сообщают СМИ, в обновлённой версии можно редактировать отправленные сообщения. Правда ли это – читайте на amic.ru.
1
Можно ли редактировать сообщения в WhatsApp Web?
Да, в WhatsApp Web – можно, сообщает "Коммерсантъ".
2
Как это работает?
Для исправления текста нужно сначала нажать на сообщение, отправленное в WhatsApp Web, а затем – "Редактировать".
3
В течение какого времени можно редактировать сообщения?
Редактировать сообщение можно в течение пяти минут после его отправки. Неограниченное количество раз.
4
В любых ли чатах можно редактировать сообщения?
Да, в любых. Как в личных, так и в групповых.
5
А в WhatsApp на смартфоне можно редактировать сообщения?
Пока нет. Но, по словам разработчиков, в будущем эта функция появится на Android и iOS.
6
В каких-то ещё мессенджерах можно редактировать сообщения?
Да, можно. Например, в Telegram.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.
11:00:44 11-05-2023
всякую фигню понапридумывают. вот что за функция стирать ранее присланные сообщения? зашла утром в WhatsApp а там 10 стертых сообщений с ночи от БМ. что там было то?
14:15:55 11-05-2023
Гость (11:00:44 11-05-2023) всякую фигню понапридумывают. вот что за функция стирать ра... ЯВНО ЧТО-ТО НЕ ЛИЦЕПРИЯТНОЕ
12:03:36 11-05-2023
м... мессенджер для бабушек обновился!
13:56:02 11-05-2023
Поиск в вацапе стал дико тормозить пару месяцев назад. У всех так же? [у кого большая история сообщений]. От начала поиска до выдачи результата, входа в него и начала набора сообщений может походить до 20-30 секунд.
14:06:37 11-05-2023
У всех так же? - нет
15:44:21 11-05-2023
все сообщения в иностранных вацапах, соцсетях читают в цру. Они туда прямиком и отправляются запретить бы все на фиг а на юге и в донбассе вообще заставить всех телефоны сдать. Нашел телефон - значит наводчик
17:24:19 11-05-2023
майор (15:44:21 11-05-2023) все сообщения в иностранных вацапах, соцсетях читают в цру. ... црупрям очень интересна моя переписка . смые распространенные сообщения в моем ватсапе : "мам скинь сотку", "купи : далее перечень продуктов", "Еду домой, накрывай на стол", Нув и всякие поздравления
10:23:53 13-05-2023
гость (12:03:36 11-05-2023) м... мессенджер для бабушек обновился!... А почему так пренебрежительно? Бабушкой или дедушкой вы тоже будете, если доживете. Хотя вы не правы, этим мессенджером пользуются в любом возасте.