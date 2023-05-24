Рассказываем, где и когда состоится мероприятие

24 мая 2023, 15:30, ИА Амител

Ползуновский бал / Фото: АлтГТУ

Традиционный ползуновский бал студентов Алтайского государственного технического университета в этом году пройдёт 26 мая в Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая.

Приготовления к балу начались ещё в марте. Клуб старинного танца "Ползунов" и руководители творческих коллективов АлтГТУ обучали студентов бальному этикету XVIII-XIX веков, разучивали движения классического вальса, полонеза и польки, шили танцевальные костюмы.

Мероприятие проходит уже в пятый раз. Первый ползуновский бал состоялся 2 марта 2017 года и был посвящён юбилею технического университета.

Центр культурно-массовой работы АлтГТУ приглашает окунуться в атмосферу ползуновского бала и стать участником старинных танцев и игр по адресу: ул. Льва Толстого, 2. Сбор гостей с 16:30. Начало в 17:00.