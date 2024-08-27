Помогая героям. В "Пигмалионе" провели сложную операцию бойцу СВО

Бесплатные меры поддержки клиника оказывает всем военнослужащим с начала спецоперации

27 августа 2024, 11:10, ИА Амител

Специалисты клиники "Пигмалион" / Фото: новостиалтая.рф

Алтайская клиника "Пигмалион" продолжает гуманитарную миссию, оказывая бесплатную медпомощь участникам СВО и их семьям.

Недавно в стенах медорганизации под руководством опытного хирурга-травматолога высшей категории Вячеслава Тихонова провели сложную операцию по удалению осколка из голени бойца, вернувшегося с передовой.

По словам доктора Тихонова, осколок находился в непосредственной близости от сосудисто-нервного пучка, что значительно усложняло операцию.

Повреждение большеберцового нерва требовало удаления инородного тела, при этом сохраняя функциональность конечности.

Операция прошла успешно. Врачи "Пигмалиона" продемонстрировали высокий уровень мастерства.

Бойца выписали домой в удовлетворительном состоянии. Как заверили в клинике, за его восстановлением будут следить до полного выздоровления.

"С начала специальной военной операции клиника "Пигмалион" оказывает участникам СВО бесплатную медицинскую помощь, в том числе с выездом в районы Алтайского края. Поддерживаем наших бойцов, нашего президента. Победа будет за нами", – говорит руководитель клиники "Пигмалион", доктор медицинских наук Алексей Маликов.Напомним, мобильные бригады "Пигмалиона" оказывают бесплатную помощь не только участникам специальной военной операции, но и членам их семей. Списки таких пациентов передают в клинику главврачи районных больниц. В "Пигмалионе" уверены: бизнес должен быть социально ответственным перед обществом. Врачи делают все возможное, чтобы помочь героям.