Помощь для защитников Отечества. Алтайский край отправил гуманитарный конвой в зону СВО

Бойцам и мирным жителям везут 200 тонн груза, в котором техника, медикаменты, продукты и письма поддержки

20 февраля 2025, 14:40, ИА Амител

Гуманитарный груз / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Ко Дню защитника Отечества из Алтайского края отправился гуманитарный конвой – сразу десять фур с 200 тоннами груза едут в ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую, Курскую и Белгородскую области. Помощь везут для алтайских бойцов и мирных жителей при поддержке правительства региона, реготделения "Единой России" и Комитета семей воинов Отечества.

Что везут в зону СВО?

В состав груза вошло все необходимое для передовой:

автомобили, мотоциклы и квадроциклы;

эвакуационные тележки, шины, генераторы;

рации, прицелы, квадрокоптеры;

медпрепараты и оборудование;

ленточная пилорама.

Особое внимание организаторы уделили партийной акции "Тепло для героя" – к 23 Февраля бойцам отправили полторы тысячи посылок, в которых письма и открытки с теплыми словами поддержки. Не остались без внимания и мирные жители подшефного Славяносербского района ЛНР – для них везут продукты и бытовую химию, рассказала координатор "Женского движения Единой России" и руководитель Комитета семей воинов Отечества в Алтайском крае Кристина Юстус.

Гуманитарный груз / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Кто собирал гуманитарную помощь?

Формирование гуманитарного конвоя стало возможным благодаря усилиям волонтеров, общественных объединений и органов власти. В сборе и отправке груза приняли участие:

Союз добровольцев Донбасса имени Богдана Пилицина в Алтайском крае;

"Надежный тыл";

"Vесточка из дома – с Zаботой о солдате";

"СВОих не бросаем";

"Парням на СВОИ" из Топчихинского района;

Волонтеры Калманского района.

К ним присоединились Ассоциация ветеранов СВО в Алтайском крае, благотворительный фонд "Za добро", а также муниципальные и госструктуры – Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю, прокуратура края, Алтайкрайстат, региональный Центр госзаказа, Управление Алтайского края по делам ГО ЧС и ПБ, Минздрав и медучреждения края, краевое Министерство соцзащиты и депутаты-единороссы.

Гуманитарная акция стала по-настоящему народной – к сбору посылок присоединились школьники, воспитанники детских садов, их родители и педагоги. Прием и распределение посылок осуществляли местные отделения "Единой России" по всему краю.

Напомним, в конце декабря 2024 года "Единая Россия" помогла послать на СВО и новые территории 135 тыс. тонн гумпомощи. Бойцам передали 42 тыс. ударных дронов, разведочные БПЛА, аптечки, радиостанции, РЭБ, тепловизоры, автомобили и другое оснащение. С февраля 2022 года партия активно оказывает помощь фронту и новым регионам. В народной программе партии заложено восстановление и возрождение Донбасса и Новороссии.