Помощь онкобольным в Алтайском крае могут передать на федеральный уровень

С идеей выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который считает, что таким образом можно поддержать дотационные регионы

27 октября 2023, 20:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить передачу наиболее затратных видов медицинской помощи на федеральный уровень в регионах, чья бюджетная обеспеченность недостаточна. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, в частности, речь может идти о помощи онкобольным.

Председатель напомнил, что передача медучреждений с муниципального на региональный уровень позволила бы "сохранить здравоохранение", поскольку большинство муниципалитетов в России – дотационные.

"Если брать онкологическую помощь – она самая высокотехнологичная и самая затратная, – может быть, изучить этот вопрос и в регионах-реципиентах, где дотационный бюджет, забрать решение этих вопросов на федеральный уровень", – обратился он к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.По словам Володина, дополнительную помощь из бюджета будут получать 10 регионов, в числе которых и Алтайский край.