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В алтайском селе построили ФАП за 16 млн рублей

Принимать пациентов в селе Россоши будут фельдшер и акушерка

27 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: Минздрав Алтайского края
Фото: Минздрав Алтайского края

В селе Россоши Алтайского района Алтайского края открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в Минздраве региона.

Учреждение построили в рамках нацпроекта "Здравоохранение" за 16,2 млн рублей. Деньги выделили как из федерального, так и краевого бюджета.

Здание укомплектовали всей необходимой мебелью и оборудованием. Также оно подключено к интернету.

Принимать пациентов здесь будут два специалиста – фельдшер и акушерка.

Алтайский край медицина Хорошие новости здравоохранение

Комментарии 8

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Гость

09:19:51 27-10-2023

Постороили за 16, а выделено было сколько, 32?

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Гость

09:35:07 27-10-2023

Гость (09:19:51 27-10-2023) Постороили за 16, а выделено было сколько, 32? ... построили за 6, а выделено было 16

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прохожий

09:28:50 27-10-2023

Сначала устроили геноцидили сельские медпункты тридцать лет, а сейчас спохватились, что народ мрет и рожать не хочет? ))

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Гость

09:35:04 27-10-2023

Да что за люди, нет ФАПов плохо, построили новый - плохо. Баба Яга всегда против?

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...

09:48:58 27-10-2023

ФАПов можно настроить на каждой улице. Специалисты там должны быть высочайшего класса... Без анализов диагностических приборов быстро распознать заболевание сможет только спец

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Гость

12:48:06 27-10-2023

... (09:48:58 27-10-2023) ФАПов можно настроить на каждой улице. Специалисты там долж... Еще бы написали, откуда фельдшера и акушерку взяли? Пенсионеров вызвали на работу или целевики-выпускники медколледжа?

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Гость

10:36:28 27-10-2023

Сколько там детородных женщин осталось?

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гость

10:48:31 27-10-2023

Лучше напишите сколько закрыли и ФАПов и полноценных больниц.

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