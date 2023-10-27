В алтайском селе построили ФАП за 16 млн рублей

Принимать пациентов в селе Россоши будут фельдшер и акушерка

27 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: Минздрав Алтайского края

В селе Россоши Алтайского района Алтайского края открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в Минздраве региона.

Учреждение построили в рамках нацпроекта "Здравоохранение" за 16,2 млн рублей. Деньги выделили как из федерального, так и краевого бюджета.

Здание укомплектовали всей необходимой мебелью и оборудованием. Также оно подключено к интернету.

Принимать пациентов здесь будут два специалиста – фельдшер и акушерка.