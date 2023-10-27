В алтайском селе построили ФАП за 16 млн рублей
Принимать пациентов в селе Россоши будут фельдшер и акушерка
27 октября 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: Минздрав Алтайского края
В селе Россоши Алтайского района Алтайского края открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в Минздраве региона.
Учреждение построили в рамках нацпроекта "Здравоохранение" за 16,2 млн рублей. Деньги выделили как из федерального, так и краевого бюджета.
Здание укомплектовали всей необходимой мебелью и оборудованием. Также оно подключено к интернету.
Принимать пациентов здесь будут два специалиста – фельдшер и акушерка.
09:19:51 27-10-2023
Постороили за 16, а выделено было сколько, 32?
09:35:07 27-10-2023
Гость (09:19:51 27-10-2023) Постороили за 16, а выделено было сколько, 32? ... построили за 6, а выделено было 16
09:28:50 27-10-2023
Сначала устроили геноцидили сельские медпункты тридцать лет, а сейчас спохватились, что народ мрет и рожать не хочет? ))
09:35:04 27-10-2023
Да что за люди, нет ФАПов плохо, построили новый - плохо. Баба Яга всегда против?
09:48:58 27-10-2023
ФАПов можно настроить на каждой улице. Специалисты там должны быть высочайшего класса... Без анализов диагностических приборов быстро распознать заболевание сможет только спец
12:48:06 27-10-2023
... (09:48:58 27-10-2023) ФАПов можно настроить на каждой улице. Специалисты там долж... Еще бы написали, откуда фельдшера и акушерку взяли? Пенсионеров вызвали на работу или целевики-выпускники медколледжа?
10:36:28 27-10-2023
Сколько там детородных женщин осталось?
10:48:31 27-10-2023
Лучше напишите сколько закрыли и ФАПов и полноценных больниц.