Помощь, поддержка, диалог. Штабу "Единой России" в Алтайском крае исполнился год

За это время он стал центром общественной жизни, помогая жителям региона и участникам СВО

23 января 2025, 14:30, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

22 января в Алтайском крае торжественно подвели итоги первого года работы штаба общественной поддержки "Единой России". Мероприятие посетили губернатор Виктор Томенко, секретарь реготделения "Единой России" и спикер АКЗС Александр Романенко, члены краевого правительства, сенаторы, депутаты, общественники и волонтеры.

Получилось. Так оценил работу штаба Александр Романенко. За год алтайские сенаторы, депутаты Госдумы, алтайского парламента, Барнаульской городской Думы, представители власти провели в штабе 824 приема и взяли в работу свыше 5600 обращений, помогая многим людям.

По словам Александра Романенко, штаб никогда не пустовал, ежедневно там проходили интересные мероприятия, что свидетельствует о его востребованности. Он отметил заслуги руководителя штаба Андрея Осипова, благодаря которому площадка стала местом притяжения для общественников и волонтеров.

Андрей Осипов рассказал, что за год в штабе прошло более 1300 мероприятий, где побывали свыше 27 тысяч человек. По посещаемости алтайский штаб входит в пятерку лучших в России.

"Здесь можно встретить интереснейших людей нашего региона и получить профессиональную помощь специалистов. Это уникальный проект, аналогов которому в Алтайском крае, пожалуй, не было. Мы объединили огромное число активных и неравнодушных граждан. На сегодняшний день у штаба более 380 партнеров", – подчеркнул Андрей Осипов.

Среди партнеров штаба – некоммерческая организация "Лавка Добра", команда проекта "Народное кино Алтайского края", ассоциация поэтов и композиторов "Песни Иткульского лета", общественные организации "Отклик", "День Аиста", "Светоч", "Караван Надежды", "Много деток – хорошо". Со штабом сотрудничает Русское географическое общество и другие уважаемые организации.

Виктор Томенко отметил, что штаб стал важной частью общественной жизни региона, наладив прямой диалог между жителями и властью.

Сенатор РФ и заместитель секретаря реготделения "Единой России" Наталья Кувшинова подчеркнула, что штаб стал домом для алтайских общественников, где они могут реализовать свои проекты и идеи.

Мероприятие в штабе / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Одно из важных направлений работы штаба – поддержка участников СВО и членов их семей. С первых дней реализации проекта "Портрет героя" воспитанники художественных школ Алтайского края рисуют портреты участников СВО. Вместе с членом Союза художников России Сергеем Боженко штаб работает над выставкой "Сильные духом", посвященной женщинам, потерявшим своих мужей или сыновей в ходе спецоперации. Сергей Боженко уже нарисовал более 60 жительниц региона. Открыть выставку планируют весной.

Штаб сотрудничает с Ассоциацией ветеранов СВО в Алтайском крае, которую возглавляет депутат АКЗС и участник СВО Владимир Громов, с фондом Героя России Владимира Шаманова "Защитники Отечества".

Совместно с центром помощи семье "Светоч" реализуют партийный проект по оказанию психологической помощи участникам спецоперации и членам их семей. В нем уже приняли участие около 200 человек.

Благодаря хорошим результатам алтайский штаб стал межрегиональным центром проекта по Сибирскому федеральному округу.

Штаб собирает гуманитарную помощь для бойцов и жителей освобожденных территорий. В этой работе налажено постоянное взаимодействие с Комитетом семей воинов Отечества, Советом женщин, добровольческими движениями "Весточка из дома – с заботой о солдате" и "Добрая воля 22".