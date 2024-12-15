Помощь стала ближе. Как в алтайском селе впервые за четыре года появился медработник

Жительница села Большой Калтай обучилась по краевой программе "Помощник фельдшера"

15 декабря 2024, 08:05, ИА Амител

Помощник фельдшера Виктория Трунова / Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае продолжают обучать людей по программе "Помощник фельдшера", чтобы они могли оказывать помощь населению небольших поселков. Недавно такой работник появился и в селе Большой Калтай Залесовского округа, жители которого жаловались на отсутствие медика губернатору Виктору Томенко во время прямой линии.

О том, как жительница этого села сама стала медработником и теперь заботится о здоровье односельчан, – в материале amic.ru.

Приблизили медицину к жителям

В Большом Калтае живет всего 195 человек. Здание фельдшерско-акушерского пункта, построенное более 40 лет назад, последние четыре года пустовало. В Залесовской ЦРБ, к которой он относится, не могли найти сотрудника.

С начала декабря здесь работает Виктория Трунова, которая сама живет в Большом Калтае. За свою жизнь она сменила немало профессий: работала на производстве кваса в Барнауле и была почтальоном в родном селе. А осенью 2024-го она с радостью согласилась выучиться на помощника фельдшера по краевой программе. Теперь у женщины новые обязанности.

"Мое обучение в Барнаульском базовом колледже продлилось два месяца и закончилось 27 ноября. Преподаватели отличные, во всем помогают. Желаю жителям других малых сел, чтобы они тоже не боялись и шли учиться. Работаю первую неделю. Помогаю фельдшеру, который закреплен за селом и приезжает сюда. Выполняю его указания, обзваниваю людей. Хожу по домам. Созваниваюсь с поликлиникой нашей ЦРБ и передаю необходимую информацию", – рассказывает Виктория.Формально Трунова получила образование младшей медсестры. Ставить диагнозы или выписывать лекарства она не вправе. Зато помощник фельдшера может измерить давление, пульс и температуру, провести первичный осмотр, записать пациента к врачу или при необходимости экстренно вызвать специалиста.

Раньше все, на что могли рассчитывать сельчане, – приезд фельдшера из соседнего села дважды в месяц. Теперь же контакт пациентов с ЦРБ будет постоянным, отметила главврач Елена Подкорытова.

"Первым делом мы навели порядок в помещениях – медработника здесь не было очень много времени. Виктория уже провела подворовые обходы. Знает, кто на каком учете состоит. Сейчас формирует список тех, кто давно не проходит флюорографию. Планируем уже диспансеризацию на следующий год. Люди могут обратиться сюда и их осмотрят. Помощник фельдшера может провести первичное обследование, расспросить о жалобах и, если ее что-то смущает, вызвать медика", – рассказывает руководитель районной больницы.Также в обязанности Виктории входит помощь в уходе за пациентами, перенесшими инсульт, а также доставка лекарственных средств. Другими словами, она проводник между людьми и больницей.

Фото: Минздрав Алтайского края

"Надо лечить и помогать"

По словам Виктории, над предложением стать помощником фельдшера она долго не думала. Женщина не понаслышке знает, как ее соседи нуждаются в медработнике.

"Согласилась, потому что больных у нас в селе много. Кто-то должен лечить их, помогать. Хоть это и трудная профессия, но необходимая", – говорит Трунова.Главврач Залесовской ЦРБ не сомневается, что сельчанка справится с новыми обязанностями.

"Мы очень рады, что отучили Вику. Она молодая, задорная, инициативная. Возлагаем на нее большие надежды. Она всему научится. У жителей тоже только положительные эмоции. Появился человек, который может оказать первую помощь, оценить состояние. Плюс, она местная, ее люди хорошо знают", – поясняет Подкорытова.Благодаря Виктории Труновой эффективнее станут и выездные осмотры фельдшера, не сомневается главный специалист черемушкинского теротдела в селе Большой Калтай Ольга Шамардина.

"В малых селах все решают люди, кадры. У нас были случаи, что фельдшер приезжает, а население даже не знает об этом. В итоге, получается, специалист зря приехал. Теперь проблем с этим нет. Появился человек, который всегда будет здесь, на рабочем месте", – подчеркивает Шамардина.Теперь в Большом Калтае хотят решить оставшуюся проблему – старенький ФАП находится не в самом лучшем состоянии. Конечно, к заступлению Труновой в должность здание немного "освежили", а скоро привезут и некоторое оборудование. Но нужны более радикальные решения.

По словам Шамардиной и Подкорытовой, этот вопрос уже обсуждался с властями Залесовского округа. Там заверили, что в ближайшие три года найдут деньги на ремонт.

Фото: Минздрав Алтайского края

Чтобы ФАПы не пустовали

Региональный проект "Помощник фельдшера" запустили в Алтайском крае год назад по инициативе министра здравоохранения Дмитрия Попова. По его словам, в нынешних условиях это оптимальное решение для маленьких населенных пунктов, где есть ФАП, но долгое время нет медика.

Жители этих сел могут пройти обучение в Барнауле и трудоустроиться помощником фельдшера в местную ЦРБ. К концу года в регионе будет уже 75 таких сотрудников.

"Очень важно, что это человек небезразличный и узнаваемый в селе. Он получил знания, имеет доступ к нашим информационным системам, может консультироваться с врачами и своевременно направлять пациента", – пояснял Попов.Он также подчеркивал, что проект несет и социальную функцию – помощники фельдшера получают зарплату медицинского работника, что очень важно в условиях небольшого села.