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Сколько помощников фельдшера работает в малых селах Алтая и чем они занимаются?

Там, где нет медработников, сельчане сами проходят подготовку и примеряют белые халаты

05 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Медик в картотеке / Фото: zdravalt.ru
Медик в картотеке / Фото: zdravalt.ru

Все помощники фельдшера, которые прошли обучение в Барнауле в 2023 и 2024 годах, сейчас успешно трудятся в своих селах. Об этом на пресс-конференции 27 апреля рассказал глава Министерства здравоохранения региона Дмитрий Попов. Он также пояснил, почему к оказанию медпомощи начали привлекать местных жителей, сколько их еще планируют обучить и чем эти сотрудники могут помочь своим односельчанам.

Сколько помощников фельдшера уже работает в Алтайском крае?

На данный момент – 39. Из них 12 прошли обучение еще в прошлом году, когда проект "Помощник фельдшера" только стартовал. Эта группа была "тестовой", рассказал Попов: в Минздраве хотели понять, какой будет отклик в селах на предложение стать медработником.

"После обучения этих 12 специалистов мы увидели их горящие глаза и желание оказывать медицинскую помощь", – сказал министр.В 2024-м проект продолжился: в начале года Минздрав обучил еще 27 новых сотрудников.

Все 39 человек, которые прошли подготовку, уже трудятся в 30 районах Алтайского края.

В чем смысл ставить помощников фельдшера там, где нужен полноценный фельдшер?

Кадров в медицине Алтайского края по-прежнему не хватает. Да, ситуация со временем выправляется, но во многих селах до сих пор некому работать. Фельдшеров, которые выпускаются сейчас, стараются направлять в более крупные населенные пункты.

Чтобы не оставлять малые села совсем без медработников, разработали проект "Помощник фельдшера". Житель села, где требуется медик, может пройти специальное обучение и сам стать младшим медицинским работником. Таким образом, в населенном пункте появится человек, способный оказать доврачебную помощь и в случае чего дать направление в ЦРБ.

"Помощник фельдшера – это возможность появления медицинского работника в населенных пунктах, где малое количество населения или где оно быстрыми темпами убывает", – пояснил Дмитрий Попов.

Сколько получают помощники фельдшера?

По словам Дмитрия Попова, те помощники фельдшера, которые уже трудятся в селах Алтайского края, получают больше 30 тысяч рублей в месяц.

"В соответствии с указом президента мы должны гарантировать помощникам фельдшера, как и другим младшим медработникам, определенный уровень труда", – сказал глава регионального Минздрава. Попов убежден, что для сельчан это отличная возможность обрести достойную профессию в селах, где зачастую очень трудно найти работу.

В каких селах местные жители имеют возможность обучиться на помощника фельдшера?

По словам Дмитрия Попова, под проект "Помощник фельдшера" попадают села с численностью от 100 до 200 человек, в которых есть фельдшерско-акушерский пункт, но в нем уже давно нет фельдшера.

"Медицинская инфраструктура, которая там есть, остается, мы ее не ликвидируем. И вот такие сотрудники, как помощники фельдшера, – это выход из ситуации, которая сейчас сложилась в регионе", – сказал министр.

К концу 2023-го Минздрав края насчитал 56 населенных пунктов, которые нуждаются в помощнике фельдшера. 27 из них, как мы сказали, уже получили своего медработника.

Что могут, а что не могут делать помощники фельдшера?

Помощники фельдшера берут на себя "доврачебные" обязанности.

Так, они могут проводить минимальные исследования:

  • измерить артериальное давление;
  • уровень сахара в крови;
  • антропометрические данные.

Кроме того, помощники фельдшера осуществляют патронаж больных пациентов: ходят к ним на дом, осуществляют уход и обучают этому родственников.

Также младшие медицинские работники могут выполнять некоторые назначения, которые пациенту дал врач или фельдшер: например, контролировать прием лекарств.

Самое главное – через помощника фельдшера можно будет записаться на прием в ЦРБ.

А вот выписать больничный или рецепт на лекарства у помощника фельдшера нельзя. Эти документы может оформить врач или, если его нет, фельдшер. Но никак не младший медицинский сотрудник.

Будут ли в Алтайском крае обучать еще помощников фельдшера?

Да. В Минздраве считают проект удачным и продолжают работу. Сейчас обучение проходят еще 16 будущих помощников фельдшера. Дмитрий Попов допустил, что до конца года крайздрав успеет обучить еще одну группу.

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край здравоохранение

Комментарии 20

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Элен без ребят

10:12:26 05-05-2024

какой ужас... бедные люди!
если мы в достаточно крупных городах не видим квалифицированной медпомощи от врачей, то помощник фельдшера-это прям днище.

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Гость

19:31:55 05-05-2024

Элен без ребят (10:12:26 05-05-2024) какой ужас... бедные люди! если мы в достаточно крупных ... Элен, у Бога такого бреда не будет, хоть ты и говоришь Божьи сказки.

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Гость

10:19:15 05-05-2024

Мам зачем это энать ?
Напишите сколько в СССР работало и сравним рост заботы о народе тогда ?

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Иван

11:57:23 05-05-2024

Помощник фельдшера? Бабка повитуха...

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Гость

20:10:16 05-05-2024

Очередной "удачный" проект. А о людях когда думать начнёте без проектов???

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александр

21:37:50 05-05-2024

А когда колдунов, знахарей и шаманов введут в штат? Сейчас 21 век или 17? А министр тоже на помощника учился?

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Ната

01:35:02 06-05-2024

Лучше сразу к бабке-знахарке идти. И это 21 век! Да и сахар, давление все давно сами измеряют.

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Наталья

01:44:54 06-05-2024

Кошмар ,помощник получает больше квалифицированного полноценного фельдшера с категорией ,который трудится на скорой помощи в городе до 50 тыс населения!!Нам объявили,что мы получаем в среднем 72т...Ау,правительство нас не желает слушать...Увы всем..

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Гость

01:54:53 06-05-2024

Полный идиотизм товарищи, совсем убьют всю медицину. Мало того уже вместо врачей сидят фельдшера, теперь фельдшеров заменят повитухами. Более 30 тыс зарплата, уж совсем заврались. Фельдшера столько не получают.

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Роман Ли

02:18:30 06-05-2024

Вот это бред, так бред... Фельдшер в районе получает 23 - 25 тысяч, работая на скорой помощи, а помощник фельдшера получает больше 30 тысяч рублей... Мне кажется это не правда, точно также как и доплата 30 тысяч медицинским работникам в селе

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Шура жаворонкова

03:58:26 06-05-2024

Нас продолжают убеждать, что, то что плохо, это на самом деле хорошо

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Виктория

05:00:44 06-05-2024

Вы что совсем уже что ли ? Каккой помощник фельдшера? Мы учимся 3.5 года, чтоб нас мог заменить помощник? Получать такую же зарплату,а ответственности 0. А почему не сделаете пошника учителя или судьи? Вы что там наверху совсем что ли из ума выживание? Как можно заменить специалиста помощником? Будет летальный исход у этого помощника, ему отвечать придется за то безответственность власти. Это жизнь людей, это здоровье детей,вы что какие помощники?

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Теня

05:25:23 06-05-2024

Фельдшер зп 30000, помощник более 30000р,красотища!!!!!!!!

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Алексей

05:50:18 06-05-2024

Вы зарплату фельдшеру сделайте достойной на ставку и будет кому работать. Скоро на скорой помощи будет дефицит кадров, учите парамедиков тогда еще

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Гость

07:45:15 06-05-2024

Скорую помощь уничтожают, обесценили их труд. Фельдшера со скорой на ставку в Алтайском крае получают 23 - 25 тысяч, чуть больше уборщицы. За счет огромных переработок зарабатывают, чтобы выжить. Видимо кто то целенаправленно разрушает эту отрасль, чтобы население осталось без экстренной помощи. Но у нас будут помощники фельдшера! Что это за бред такой, мы возвращаемся в каменный век, на выживание

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Павел

09:33:30 06-05-2024

Фельдшера 30 не получают, а помошник прям будут получать, бред, дайте зп хорошую и не будут фельдшера в косметологию уходить.

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Ирина

09:59:10 06-05-2024

Павел (09:33:30 06-05-2024) Фельдшера 30 не получают, а помошник прям будут получать, бр... Это же санитарка. Зачем придумывать и высасывать из пальца? И санитарка будет получать больше фельдшера! Возмущает

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Любовь.

10:16:00 06-05-2024

Круто! Я фельдшер со стажем 12 лет получаю зп 24-26 тыс. А помощник фельдшера 30 т.р. Переведите меня в помощники фельдшера!!!

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Татьяна

14:42:22 06-05-2024

В наше время люди не выходя из дома могут измерить давление ,сахар ,даже гемоглобин ,холестерин (есть такие приборы),записаться на прием через гос.услуги ,даже научились уколы делать ,и зачем куда то идти ,к какому то помошнику фельдшера, если самим это можно сделать.Не понимаю смысла данной "ПРОФЕССИИ " .ПОЛНЫЙ БРЕД. В СЕЛЕ ДОЛЖЕН быть грамотный фельдшер ,чтобы мог оказать реальную помощь при инфаркт инсульт и других жизнеугрожающих ситуациях ,до приезда скорой,ЭТО ВЫБРАСЫВАНИЕ ДЕНЕГ НА ВЕТЕР .Лучше бы эти деньги направили на повышение зарплат и соц выплат фельдшерам, тогда бы и искать не пришлось никого и учить никаких помощников.,фельдшера сами бы нашлись за хорошую ,достойную зарплату

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Татьяна

14:43:53 06-05-2024

А помошник фельдшера на селе ещё и соц выплату в 30 тыс. Получит

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