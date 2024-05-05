Сколько помощников фельдшера работает в малых селах Алтая и чем они занимаются?

Там, где нет медработников, сельчане сами проходят подготовку и примеряют белые халаты

05 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Медик в картотеке / Фото: zdravalt.ru

Все помощники фельдшера, которые прошли обучение в Барнауле в 2023 и 2024 годах, сейчас успешно трудятся в своих селах. Об этом на пресс-конференции 27 апреля рассказал глава Министерства здравоохранения региона Дмитрий Попов. Он также пояснил, почему к оказанию медпомощи начали привлекать местных жителей, сколько их еще планируют обучить и чем эти сотрудники могут помочь своим односельчанам.

Сколько помощников фельдшера уже работает в Алтайском крае?

На данный момент – 39. Из них 12 прошли обучение еще в прошлом году, когда проект "Помощник фельдшера" только стартовал. Эта группа была "тестовой", рассказал Попов: в Минздраве хотели понять, какой будет отклик в селах на предложение стать медработником.

"После обучения этих 12 специалистов мы увидели их горящие глаза и желание оказывать медицинскую помощь", – сказал министр.В 2024-м проект продолжился: в начале года Минздрав обучил еще 27 новых сотрудников.

Все 39 человек, которые прошли подготовку, уже трудятся в 30 районах Алтайского края.

В чем смысл ставить помощников фельдшера там, где нужен полноценный фельдшер?

Кадров в медицине Алтайского края по-прежнему не хватает. Да, ситуация со временем выправляется, но во многих селах до сих пор некому работать. Фельдшеров, которые выпускаются сейчас, стараются направлять в более крупные населенные пункты.

Чтобы не оставлять малые села совсем без медработников, разработали проект "Помощник фельдшера". Житель села, где требуется медик, может пройти специальное обучение и сам стать младшим медицинским работником. Таким образом, в населенном пункте появится человек, способный оказать доврачебную помощь и в случае чего дать направление в ЦРБ.

"Помощник фельдшера – это возможность появления медицинского работника в населенных пунктах, где малое количество населения или где оно быстрыми темпами убывает", – пояснил Дмитрий Попов.

Сколько получают помощники фельдшера?

По словам Дмитрия Попова, те помощники фельдшера, которые уже трудятся в селах Алтайского края, получают больше 30 тысяч рублей в месяц.

"В соответствии с указом президента мы должны гарантировать помощникам фельдшера, как и другим младшим медработникам, определенный уровень труда", – сказал глава регионального Минздрава. Попов убежден, что для сельчан это отличная возможность обрести достойную профессию в селах, где зачастую очень трудно найти работу.

В каких селах местные жители имеют возможность обучиться на помощника фельдшера?

По словам Дмитрия Попова, под проект "Помощник фельдшера" попадают села с численностью от 100 до 200 человек, в которых есть фельдшерско-акушерский пункт, но в нем уже давно нет фельдшера.

"Медицинская инфраструктура, которая там есть, остается, мы ее не ликвидируем. И вот такие сотрудники, как помощники фельдшера, – это выход из ситуации, которая сейчас сложилась в регионе", – сказал министр.

К концу 2023-го Минздрав края насчитал 56 населенных пунктов, которые нуждаются в помощнике фельдшера. 27 из них, как мы сказали, уже получили своего медработника.

Что могут, а что не могут делать помощники фельдшера?

Помощники фельдшера берут на себя "доврачебные" обязанности.

Так, они могут проводить минимальные исследования:

измерить артериальное давление;

уровень сахара в крови;

антропометрические данные.

Кроме того, помощники фельдшера осуществляют патронаж больных пациентов: ходят к ним на дом, осуществляют уход и обучают этому родственников.

Также младшие медицинские работники могут выполнять некоторые назначения, которые пациенту дал врач или фельдшер: например, контролировать прием лекарств.

Самое главное – через помощника фельдшера можно будет записаться на прием в ЦРБ.

А вот выписать больничный или рецепт на лекарства у помощника фельдшера нельзя. Эти документы может оформить врач или, если его нет, фельдшер. Но никак не младший медицинский сотрудник.

Будут ли в Алтайском крае обучать еще помощников фельдшера?

Да. В Минздраве считают проект удачным и продолжают работу. Сейчас обучение проходят еще 16 будущих помощников фельдшера. Дмитрий Попов допустил, что до конца года крайздрав успеет обучить еще одну группу.