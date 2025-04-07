Помощник vs конкурент. Заменит ли нейросеть человека и как ее применяют в бизнесе?

Эксперт рассказала, как искусственный интеллект помогает компаниям и какие профессии под угрозой

07 апреля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHVqTzp

Искусственный интеллект в офисе / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Современный мир столкнулся с любопытным парадоксом: растет популярность человекоцентричного подхода в бизнесе, где главный приоритет компаний – люди, их реализация, интересы и потребности. И в то же время идет активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и роботизация. Нейросеть уже научилась выполнять работу, которая требует умений анализировать и думать. А не заменит ли машина человека, оставив без работы не только представителей физического труда, но и интеллектуального, творческого? Об этом amic.ru рассказала руководитель рекрутингового агентства "Жираф" Жанна Крамарева.

Какие задачи ИИ выполняет для бизнеса?

Чаще всего ИИ применяют в маркетинге, продажах, финансах и банковском деле, кибербезопасности, логистике и умной технике.

Маркетинг

ИИ анализирует большие объемы данных из разных источников, включая социальные сети, и выявляет тренды еще до их появления. Он также отслеживает эффективность маркетинговых стратегий, оценивая популярность продуктов, возрастную группу потребителей, спрос, лояльность клиентов и уровень доверия к бренду. ИИ может разрабатывать сценарии "что, если", а это полезно для бизнес-планирования в целом.

Продажи

Отделы продаж и обслуживания клиентов в компаниях часто перегружены работой. Сотрудникам приходится обрабатывать множество заявок за короткое время, даже если большинство из них стандартные. Для разгрузки специалистов рутинные вопросы можно поручить искусственному интеллекту. Это позволит операторам сосредоточиться на сложных задачах и повысить эффективность работы. Если ИИ не сможет решить проблему, он передаст ее специалисту.

Логистика

ИИ оптимизирует маршруты перевозок и прогнозирует возможные задержки, что позволяет компаниям снижать затраты на транспортировку и повышать уровень обслуживания.

Финансы и банковское дело

Нейросеть успешно прогнозирует вероятность одобрения кредита или ипотеки, оценивает долговые риски, обнаруживает мошенничество, помогает найти самые выгодные предложения.

Кибербезопасность

ИИ эффективно борется с хакерами и программами, которые воруют данные пользователей. У искусственного интеллекта есть собственные алгоритмы для выявления вредоносных атак. Как только он замечает подозрительные действия, сразу же их блокирует.

Умная техника

Интеллектуального помощника применяют для техники, часто бытовой, что облегчает множество процессов. Сегодня очень популярны колонки, роботы-пылесосы, автоматические шторы и многое другое.

Какому бизнесу полезны технологии ИИ?

"Ответ ­– всем. ИИ поможет с вопросами бизнес-планирования, маркетинга, эффективного управления персоналом и логистикой. Он возьмет на себя часть рутинных задач, разработает стратегию развития и улучшит маркетинг", – говорит Жанна Крамарева.И приводит в пример заринский завод "Русская кожа". Там робот, управляемый ИИ, работает вместе с человеком, помогая ускорить подачу сырья на производственную линию. Нейросеть заменила нескольких человек, что в условиях дефицита кадров, особенно в малых городах, имеет исключительную ценность. Этот комплекс в смену обслуживали два человека с производительностью 200 кг/час, теперь один и 300 кг/час. Предприятие экономит до 1,5 млн руб. только на ИИ.

Или другой пример: сельхозпредприятия Алтайского края активно используют дроны для мониторинга полей, внесения удобрений и опыления. Практически вся современная техника оснащена системами навигации, комбайнер только задает маршрут, дальше ИИ все делает сам. При этом процесс уборки многократно ускоряется.

Заменит ли ИИ людей на рабочих местах?

Искусственный интеллект можно разделить на "слабый" и "сильный". Слабый компетентен в какой-то одной сфере, например, в бизнес-планировании или в разработке контента. У сильного есть все способности человека, включая эмоции и самообучение.

"Сегодня корпорации во всем мире используют слабый вид ИИ, который нацелен на решение узких задач. Соответственно, полностью заменить штат сотрудников искусственным интеллектом не получится. Чтобы принимать окончательные решения и правильно интерпретировать данные, которые выдает ИИ, нужен человек", – уточняет руководитель рекрутингового агентства.

Тем не менее некоторых специалистов искусственный интеллект действительно может заменить. Например, он умеет генерировать качественный контент для соцсетей, блога или новостной ленты. По прогнозам экспертов, с развитием ИИ такие профессии, как графический дизайнер, маркетолог, контент-менеджер, копирайтер и бизнес-аналитик будут под угрозой.

ИИ активно внедряют и в сфере работы с персоналом, например в HR*-аналитике для оценки потребностей компании в кадрах, создания текстов вакансий, поиска резюме, чат-бот может пригласить кандидата на собеседование, выслать тестовое задание. Пока человек-рекрутер делает один звонок, робот успевает обработать 100 соискателей.

"Я к этому отношусь скептически, особенно в условиях дефицита кадров, который мы имеем последние годы. Моя практика работы с кандидатами показывает, что человек выбирает человека. Без живого общения, диалога, индивидуального подхода мы не закрыли бы и десятой части вакансий в компаниях наших клиентов", – считает Жанна Крамарева.

Стоит ли бояться восстания машин?

Вопрос сложный, и мнения на этот счет расходятся. Эксперт отмечает, что искусственный интеллект уже способен развиваться и совершенствоваться самостоятельно, без участия человека. А, как известно, нет предела совершенству, и теоретически ИИ может становиться все более мощным и заменить людей на рабочих местах. Однако это пока очень далекая перспектива.

А вот поиск работы или кадров – перспектива уже близкая. Если вам нужны сотрудники или вы сами подыскиваете более дорогую и интересную для себя вакансию, обращайтесь в рекрутинговое агентство "Жираф".

Кстати, эта статья написана человеком, без участия искусственного интеллекта. А вот изображение сгенерировала нейросеть.

Рекрутинговое агентство "Жираф"

Тел.: 8 (961) 994-31-37

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*HR ("ЭйчАр")

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