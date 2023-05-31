Понастроили. Почему на дороге общего пользования в Барнауле установили шлагбаумы?

В администрации объяснили, что фактически проезд Рыночный дорогой общего пользования не является и скоро из перечня его исключат

31 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Наталья Кузьмина

Сразу несколько шлагбаумов появилось в Барнауле в проезде Рыночном, который соединяет улицы Профинтерна и Пионеров. Проехать по этому маршруту, чтобы попасть на Новый рынок, еще можно, но жители "Жилплощадки" уже сейчас бьют тревогу. По их информации, в ближайшее время проезд Рыночный, который входит в перечень дорог общего пользования, станет доступен только для избранных. В ситуации разбирался amic.ru.

О какой дороге идёт речь и почему там установили шлагбаумы?

В 2022 году на улице Профинтерна в эксплуатацию были введены два многоквартирных дома, подъезд к которым проходит по проезду Рыночному. А в 2023 году новосёлы решили установить здесь автоматические шлагбаумы. Конструкции уже полностью собраны и, как сообщают жители "Жилплощадки", в ближайшее время дорогу для движения автомобилей перекроют. В итоге от такого самовольства будут страдать другие барнаульцы, говорит Наталья Кузьмина.

"Первый шлагбаум поставили ещё сенью 2022 года, вскоре после того как сдали один из жилых комплексов. А теперь ещё два установили: один – на Рыночном, второй – на отрезке, который соединяет Рыночный и Калинина. Все их уже пронумеровали и скоро дорогу "отрежут" с трёх сторон, она станет непроезжей. Сейчас Рыночный перекроют, а что потом? На Калинина поставят шлагбаумы? В городе и без того большие пробки, вся "Жилплощадка" стоит. А этот проезд очень удобен, чтобы быстро попасть на рынок. Новые дома понастроили и начали жильцы свои порядки устраивать", – выражает недовольство Наталья.Женщина отмечает, что согласно постановлению администрации Барнаула № 765 (ред. от 07.02.2023), проезд Рыночный входит в перечень автодорог местного значения. Следовательно, устанавливать какие-либо помехи для движения транспорта там запрещено.

Однако в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула amic.ru заявили, что фактически проезд Рыночный на отрезке от Профинтерна до Пионеров дорогой общего пользования не является, интенсивность движения транспорта здесь незначительная, поэтому перекрытие на ситуацию с заторами никак не повлияет. А при очередной корректировке проезд из списка дорог общего пользования исключат.

"Согласно данным публичной кадастровой карты, проезд от ул. Профинтерна до ул. Пионеров расположен на земельных участках с кадастровыми номерами: 22:63:020616:1815 по адресу ул. Профинтерна, 30б; 22:63:020616:2152 по адресу ул. Профинтерна, 28а; 22:63:020616:1814 по адресу ул. Пионеров, 7б", – сообщили в администрации.

В комитете уточнили, что после проведения кадастрового учёта земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, становится общей собственностью жильцов. Как использовать участок, решают сами жильцы на общем собрании собственников помещений. Могут проголосовать и за установку шлагбаумов, главное, чтобы решение поддержали более 2/3 владельцев (ст. 44 ЖК РФ) и были соблюдены требования пожарной безопасности. Все работы оплачивать им придётся из своего кармана.

"В случае несогласия с решением собственников об ограничении доступа к земельным участкам данное решение возможно обжаловать в судебном порядке", – отмечают в администрации.

Комментарий юриста

Практикующий юрист Василий Ткачёв рекомендует всем несогласным обратиться в прокуратуру. Ведомство проверит, насколько установка таких шлагбаумов законна, выполнены ли противопожарные нормы безопасности и, самое главное, выяснит, будут ли нарушены в случае перекрытия проезда права третьих лиц.