Понастроили. Почему на дороге общего пользования в Барнауле установили шлагбаумы?
В администрации объяснили, что фактически проезд Рыночный дорогой общего пользования не является и скоро из перечня его исключат
31 мая 2023, 06:15, ИА Амител
Сразу несколько шлагбаумов появилось в Барнауле в проезде Рыночном, который соединяет улицы Профинтерна и Пионеров. Проехать по этому маршруту, чтобы попасть на Новый рынок, еще можно, но жители "Жилплощадки" уже сейчас бьют тревогу. По их информации, в ближайшее время проезд Рыночный, который входит в перечень дорог общего пользования, станет доступен только для избранных. В ситуации разбирался amic.ru.
О какой дороге идёт речь и почему там установили шлагбаумы?
В 2022 году на улице Профинтерна в эксплуатацию были введены два многоквартирных дома, подъезд к которым проходит по проезду Рыночному. А в 2023 году новосёлы решили установить здесь автоматические шлагбаумы. Конструкции уже полностью собраны и, как сообщают жители "Жилплощадки", в ближайшее время дорогу для движения автомобилей перекроют. В итоге от такого самовольства будут страдать другие барнаульцы, говорит Наталья Кузьмина.
"Первый шлагбаум поставили ещё сенью 2022 года, вскоре после того как сдали один из жилых комплексов. А теперь ещё два установили: один – на Рыночном, второй – на отрезке, который соединяет Рыночный и Калинина. Все их уже пронумеровали и скоро дорогу "отрежут" с трёх сторон, она станет непроезжей. Сейчас Рыночный перекроют, а что потом? На Калинина поставят шлагбаумы? В городе и без того большие пробки, вся "Жилплощадка" стоит. А этот проезд очень удобен, чтобы быстро попасть на рынок. Новые дома понастроили и начали жильцы свои порядки устраивать", – выражает недовольство Наталья.Женщина отмечает, что согласно постановлению администрации Барнаула № 765 (ред. от 07.02.2023), проезд Рыночный входит в перечень автодорог местного значения. Следовательно, устанавливать какие-либо помехи для движения транспорта там запрещено.
Однако в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула amic.ru заявили, что фактически проезд Рыночный на отрезке от Профинтерна до Пионеров дорогой общего пользования не является, интенсивность движения транспорта здесь незначительная, поэтому перекрытие на ситуацию с заторами никак не повлияет. А при очередной корректировке проезд из списка дорог общего пользования исключат.
"Согласно данным публичной кадастровой карты, проезд от ул. Профинтерна до ул. Пионеров расположен на земельных участках с кадастровыми номерами: 22:63:020616:1815 по адресу ул. Профинтерна, 30б; 22:63:020616:2152 по адресу ул. Профинтерна, 28а; 22:63:020616:1814 по адресу ул. Пионеров, 7б", – сообщили в администрации.
В комитете уточнили, что после проведения кадастрового учёта земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, становится общей собственностью жильцов. Как использовать участок, решают сами жильцы на общем собрании собственников помещений. Могут проголосовать и за установку шлагбаумов, главное, чтобы решение поддержали более 2/3 владельцев (ст. 44 ЖК РФ) и были соблюдены требования пожарной безопасности. Все работы оплачивать им придётся из своего кармана.
"В случае несогласия с решением собственников об ограничении доступа к земельным участкам данное решение возможно обжаловать в судебном порядке", – отмечают в администрации.
Комментарий юриста
Практикующий юрист Василий Ткачёв рекомендует всем несогласным обратиться в прокуратуру. Ведомство проверит, насколько установка таких шлагбаумов законна, выполнены ли противопожарные нормы безопасности и, самое главное, выяснит, будут ли нарушены в случае перекрытия проезда права третьих лиц.
"Сейчас проезд Рыночный находится в муниципальной собственности и из перечня дорог общего пользования он не исключён. Значит, установка шлагбаумов и других запирающих устройств на нём затруднительна с позиций законодательства. Это возможно только после согласования с органами исполнительной власти. Кроме того, требуется соблюсти множество условий. Но при блокировке сквозной дороги общего пользования будут нарушены права неопределённого круга лиц, а также требования постановления правительства РФ № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима". Проверить законность установки шлагбаума может надзорное ведомство, которое инициирует проверку и выйдет с соответствующим требованием в суд", – говорит Василий Ткачёв.
07:04:31 31-05-2023
Сначала исключите проезд из списка дорог общего пользования, а потом уже ставьте ограждения
07:59:03 31-05-2023
Ну. то, что в прокуратуру нужно обращаться и без юриста ясно как день белый. Хреновый юрист коль сам пояснить не может.
08:10:40 31-05-2023
Прелести точечной застройки! На дорогу не скидывались, но дорогу отжали у города?
08:23:15 31-05-2023
Абаждите, а че за ересь? Как можно общественную дорогу исключить из перечня, по городу куча тупиковых улиц и они относятся к дорожному фонду города и движение по ним, пара-тройка машин в сутки, давайте и их исключим, а особенно А.Петрова от Юрина до пр. Коммунаров, там так же есть несколько многоэтажек подъезды которых так же выходят на Петрова! Или там в Админитсрацию не кому "занести"!?
08:24:51 31-05-2023
Нужно будет обжаловать решение Администрации, о выводе этой улицы из дорог общего назначения а не решения собственников!
15:48:31 01-06-2023
Гость (08:24:51 31-05-2023) Нужно будет обжаловать решение Администрации, о выводе этой ... Теперь это сложно. Прошло уже лет пять. И люди покупали квартиры с прилегающей инфраструктурой.
08:52:06 31-05-2023
Всё решается сейчас только так. Инициативная группа собирает на откат. Ходят по квартирам, делают тысячные сборы без расписок и документов. Потом говорят, что сделали занос. Ну и свой процент конечно не забывают. А он бывает очень жирный! У знакомых так и лифт ремонтировали. Иначе ждать бы пришлось полгода. И так сейчас повсюду. Фактически есть белая квартплата, а есть чёрная и теневая - на откаты и заносы.
08:55:40 31-05-2023
Гость (08:52:06 31-05-2023) Всё решается сейчас только так. Инициативная группа собирает... чо ты несешь??? продолжай лучше про стекловатные человейники по проектам анталии чушь пороть. собрал все в кучу... какая же кака у тебя в бошке...
09:16:50 31-05-2023
"Однако в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула amic.ru заявили, что фактически проезд Рыночный на отрезке от Профинтерна до Пионеров дорогой общего пользования не является...." --- расскажите , пожалуйста, как в администрацию города Барнаула попадают такие вот геи и проститутки?? Эти люди как бы должны отстаивать интересы города, а не группы жильцов отдельных домов..
15:38:18 01-06-2023
Мимопроходящий (09:16:50 31-05-2023) "Однако в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, ... Мои интересы они никак не отстаивают. Они просто продали этот участок земли Застройщику
10:13:55 31-05-2023
Так дома то там не простые. Вот и дорогу построят за счет государства, а потом себе заберут. Зато на Солнечной поляне люди скидывались на дорогу, а государство хотело себе забрать.
12:29:49 31-05-2023
Гость (10:13:55 31-05-2023) Так дома то там не простые. Вот и дорогу построят за счет го... Дороги до строительства дома там не было! Построена она за счет строительной компании! А обслуживаться будет за счет жильцов дома! А ездить вы все по ней хотите?? Платят за ремонт жильцы! Поэтому и ставят шлагбаумы! Посмотрите кадастровый паспорт объекта!
12:51:44 31-05-2023
Гость (10:13:55 31-05-2023) Так дома то там не простые. Вот и дорогу построят за счет го... Ошибаетесь. Обычные люди. Много простых работяг с завода. Просто эта территория относится к дому (застройщик как-то прикупил). Я бы с удовольствием не скидывалась на обустройство этой территории и ее содержание. Вылетает в копеечку чистка снега и другое.
13:41:20 31-05-2023
"Сейчас проезд Рыночный находится в муниципальной собственности..." это не так, и кадастровая карта подтвердит
15:51:52 01-06-2023
Гость (10:13:55 31-05-2023) Так дома то там не простые. Вот и дорогу построят за счет го... Поясняю. Квартиры покупались с прилегающей инфраструктурой. Так везде продают. Видимо Вы никогда не покупали жильё и не в курсе?
10:16:01 31-05-2023
Дороги в городе должны быть общими! Поэтому шлагбаумы снести без компенсации средств владельцам. Возбудить дело о самоуправстве жильцов.
10:19:40 31-05-2023
С момента заселения дома Профинтерна 28 А, жильцам Управляющая компания "Жилко" сообщила, что Рыночный проезд является собственностью жильцов и кадастровый план имеется. Поэтому в этом доме парковки внутри двора нет, парковка дома на их плане - Рыночный проезд. Так, что всё уже решили за горожан.
10:47:44 31-05-2023
Гость (07:04:31 31-05-2023) Сначала исключите проезд из списка дорог общего пользования,... но мы уже занесли, значит можно ставить!
11:16:09 31-05-2023
Мы жильцы одного из домов, которые попали в эту ситуацию, в час пик нам необходим этот проезд для выезда на улицу Пионеров или на Профинтерна, чтобы уйти на Ленинский так как Проспект Калинина стоит колом. Интересная ситуацию получается они могут через наши дворы проезжать, а мы не имеем права(
12:31:06 31-05-2023
Наталья (11:16:09 31-05-2023) Мы жильцы одного из домов, которые попали в эту ситуацию, в ... А как вы ездили, когда на месте этой улицы была тропинка?? Ну как то же жили. Вы ездиете, а ремонтировать эту дорогу будут за счет жильцов дома
12:39:51 31-05-2023
Гость (12:31:06 31-05-2023) А как вы ездили, когда на месте этой улицы была тропинка?? ... Там всегда была дорога, плохая но была и проспект Калинина не был так раньше загружен. Они же могут по нашим дорогам ездить
11:28:06 31-05-2023
По жизни Рыночный был ПРОЕЗДОМ, им он и должен остаться.
12:20:48 31-05-2023
Гость (11:28:06 31-05-2023) По жизни Рыночный был ПРОЕЗДОМ, им он и должен остаться.... по жизни его там никогда не было дорогу и тротуары застройщик сделал оборудовал парковку
12:26:06 31-05-2023
Гость (12:20:48 31-05-2023) по жизни его там никогда не было дорогу и тротуары застройщи... если бы ты не был понаехавшим, то тебе должно было бы стать стыдно. я самолично не один десяток раз проезжал как с Профинтерна на Пионеров, так и с Пионеров на Профинтерна. и в 90-е и в 00-е и позднее. да были ямы в асфальте, но только потому, что его никто не ремонтировал наверное со времен меченого черта
12:55:34 31-05-2023
Гость (12:26:06 31-05-2023) если бы ты не был понаехавшим, то тебе должно было бы стать ... По этому ПРОЕЗДУ в Дом Пионеров всегда ходили ))))
15:45:19 01-06-2023
Гость (12:55:34 31-05-2023) По этому ПРОЕЗДУ в Дом Пионеров всегда ходили ))))... Так ходить там никто не запрещает. Только транспорт вереницей на базар ездить по частной территории не будет и пробки на бешеной скорости машины не будут объезжать. Плюс - дополнительная безопасность детей идущих в школу.
12:53:21 31-05-2023
Гость (12:20:48 31-05-2023) по жизни его там никогда не было дорогу и тротуары застройщи... Проезд там был
11:41:59 31-05-2023
Ну так и себе поставьте шлагбаумы и не пускайте посторонних
12:34:47 31-05-2023
гость (11:41:59 31-05-2023) Ну так и себе поставьте шлагбаумы и не пускайте посторонних... так давно бы уже поставили, но нам отказали, нашей дорогой можно пользоваться всем), а кому-то все можно
15:45:01 31-05-2023
Наталья (12:34:47 31-05-2023) так давно бы уже поставили, но нам отказали, нашей дорогой м... Какой адрес дома, которому отказали? И какой орган отказал?
11:54:19 31-05-2023
На кадастровой карте этот участок Рыночного проезда обозначен как частная собственность и относится к территории многоквартирного дома. Так что вероятно шлагбаум законный. Вопрос как этот участок перестал быть проездом и стал частной собственностью
15:34:57 01-06-2023
Андрей (11:54:19 31-05-2023) На кадастровой карте этот участок Рыночного проезда обозначе... Одна из первых купила квартиру на Профинтерна, 28а. Уже тогда в договоре было указано, что на Рыночном парковка кажется на 107 машин будет. Парковка является собственностью жильцов этого дома. Соответственно земля выкуплена Застройщиком. Какие могут быть претензии к жильцам этого дома? Кстати квартиры на момент начала строительства там были недорогие. Покупали по 38 тысяч за квадрат. И люди мы самые обычные, никакие не мажоры), как пишут в комментариях. Я допустим рядовая пенсионерка и плачу за содержание этого участка на проезде Рыночный. Хотя транспорта не имею и пользоваться парковкой не планирую. И в то же время рада, что окна квартиры не выходят на оживленную проезжую часть. При покупке квартиры этот момент учитывался. Так, что никаких претензий к жильцам дома не должно быть. Предъявляйте претензии к чиновникам. Почему продали эту территорию Застройщику и за столько лет не исключили проезд из списка дорог общего пользования.
12:10:20 31-05-2023
Гость (11:28:06 31-05-2023) По жизни Рыночный был ПРОЕЗДОМ, им он и должен остаться.... Не был он никогда проездом прямым, он дугой уходил к рынку и оттуда через рынок на пионеров
14:09:37 31-05-2023
Гость (12:10:20 31-05-2023) Не был он никогда проездом прямым, он дугой уходил к рынку и... Это уже позже, когда асфальт на рынок проложили, а до этого гравийка мимо "многоэтажки" выводила на Пионеров.
12:16:46 31-05-2023
А кто там из слуг народа, из администрации живёт? Кто такой шустро деятельный, проезд отжал? Наверно так надо ставить вопрос
12:27:34 31-05-2023
заминусовали за "каку в бошке". вас минимум 9 человек таких же. с какой в бошке. бггг
12:29:59 31-05-2023
Гость (12:27:34 31-05-2023) заминусовали за "каку в бошке". вас минимум 9 человек таких ... А что такое БОШКА?
12:37:53 31-05-2023
А почему нигде не сказано, что дом построил Сэлф и это всё обьяснет?
12:38:07 31-05-2023
Гость (12:29:59 31-05-2023) А что такое БОШКА?... это то, что находится выше плечей у тех, кто пишет Гость (12:31:06 31-05-2023) А как вы ездили, когда на месте этой улицы была тропинка?? ... она наверное про 50-е годы прошлого столетия вспоминает.
15:26:00 31-05-2023
Гость (12:38:07 31-05-2023) это то, что находится выше плечей у тех, кто пишет Г... слова бошка не существует
12:52:44 31-05-2023
для Гость 12:38:07 31-05-2023 Так-то, по Яндекс панорамам на проезды Рыночном еще в 2014 году бараки стояли и сквозного проезда не было
13:00:56 31-05-2023
гость (12:52:44 31-05-2023) для Гость 12:38:07 31-05-2023 Так-то, по Яндекс панорамам н... да твою же дивизию... жаль что сейчас не сделали возможность вставлять картинки... открываете 2гис. находите дорогу между пионеров 13а и 13/1. двигаетесь по ней. возле пионеров 13 к 25 поворачиваете налево и двигаетесь дальше. на первом повороте налево уходите туда и выезжаете на рыночный проезд. поворачиваете направо и вы на профинтерна. для того чтобы с профинтерна проехать на пионеров последовательность действий обратная.
14:49:26 31-05-2023
гость (12:52:44 31-05-2023) для Гость 12:38:07 31-05-2023 Так-то, по Яндекс панорамам н... Бараки стояли ровными рядами, а между ними была дорога.
12:54:00 31-05-2023
а на базар вообще нельзя будет подьехать и Пионеров вообще встанет, об этом думал кто нибудь?
13:10:03 31-05-2023
гегемон (12:54:00 31-05-2023) а на базар вообще нельзя будет подьехать и Пионеров вообще в... Так Пионеров уже стоит.
14:13:23 31-05-2023
Гость (12:29:49 31-05-2023) Дороги до строительства дома там не было! Построена она за с... Всегда там дорога была, чушь не несите, 32 года за рулём и всегда там ездил
14:46:42 31-05-2023
Гость (14:13:23 31-05-2023) Всегда там дорога была, чушь не несите, 32 года за рулём и в... Да, я на грузовике тоже всегда там проносился, когда бетонные блоки возил... Дорога должна быть!
15:31:07 31-05-2023
Снести шлагбаумы и дома эти и сделать дорогу.
23:19:52 31-05-2023
Гость (12:29:49 31-05-2023) Дороги до строительства дома там не было! Построена она за с... В смысле не было? Я с детства там хожу. Она была в плохом качестве, но была!