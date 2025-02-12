"Понесут деньги в бетон". Алтайские риелторы обсудили, как выживать в кризис

Мероприятие прошло 7 февраля

12 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Собрание Союза риелторов Алтайского края / Фото предоставлено организаторами

В Барнауле 7 февраля отметили День риелтора. Мероприятие в честь профессионального праздника на протяжении десяти лет организовывает Союз риелторов Барнаула и Алтая. Сегодня он объединяет более 30 ведущих агентств недвижимости региона. Лучших в этот день отметили наградами и благодарностями.

"Этот замечательный день мы ежегодно отмечаем вместе, как одна большая семья. На этот раз мы решили поменять формат, чтобы понять: как необходимо менять себя в нынешних экономических реалиях. Одним из таких новшеств года стало принятие ипотечного стандарта. Этот механизм должен защитить заемщика от рискованных схем, которые начали применять банки, чтобы обойти высокую ключевую ставку, но порой он становится дополнительным препятствием для покупки жилья", – заявила президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

За последние полгода портрет клиента заметно изменился. В условиях рынка покупателя (когда предложений много, а клиентов мало) работать стало сложнее. Сегодняшние покупатели – в основном люди с деньгами, которые стараются приобретать квартиры за наличные без ипотеки. Тем более в условиях высокой ключевой ставки жители Алтая не спешат снимать деньги со вкладов и тратить их на жилье. Однако спад спроса риелторы называют отложенным. При малейшем ослаблении ставки картина может кардинально измениться и люди вновь "понесут деньги в бетон".

Экономическая ситуация диктует новые форматы. В этот раз организаторы решили отказаться от традиционной концертной программы в пользу деловой. Профессионалам рынка недвижимости сейчас нужны новые инструменты работы с покупателями. И своевременным ответом на этот запрос стало выступление авторитетного психолога – эксперта по профайлингу Вадима Войченко, познакомившего сообщество алтайских риелторов с интересной технологией анализа характера людей, которая помогает в персональных продажах и переговорах.

С полезной информацией для профессионалов рынка недвижимости выступила главный редактор радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул Ирина Прокофьева. По ее словам, любой экономический кризис – время для смелых действий, личностного роста и наращивания медийного авторитета. Все это многократно увеличит профессиональный рост и произведет взрывной эффект, когда кризис, наконец, закончится и вернутся активные продажи.

Радиостанция БФМ Барнаул, которая выступила главным информационным партнером Дня риелтора в краевой столице, провела розыгрыш сертификата на интервью среди лучших экспертов по продаже недвижимости. Разговор с победителем уже вскоре можно будет услышать на волне 90,7.

Большую поддержку в организации мероприятия оказали компании "Селфстроит", СПАО "Ингосстрах" и страховой дом "ВСК".

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