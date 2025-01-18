Поножовщина произошла в Северном Власихинском проезде в Барнауле

Нападавшего задержали

18 января 2025, 18:58, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Барнауле в Северном Власихинском проезде произошла поножовщина, пишет "Толк" со ссылкой на городское УМВД.

18 января в 10:21 в полицию обратился очевидец и рассказал, что один из участников потасовки был вооружен похожим на нож предметом и ранил им оппонента. Сотрудники ППС прибыли на место и задержали 45-летнего нападавшего. Пострадавшему оказали медпомощь в больнице.

Что стало причиной конфликта и в каком состоянии раненый, не уточняется.