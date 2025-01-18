Поножовщина произошла в Северном Власихинском проезде в Барнауле
Нападавшего задержали
18 января 2025, 18:58, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
В Барнауле в Северном Власихинском проезде произошла поножовщина, пишет "Толк" со ссылкой на городское УМВД.
18 января в 10:21 в полицию обратился очевидец и рассказал, что один из участников потасовки был вооружен похожим на нож предметом и ранил им оппонента. Сотрудники ППС прибыли на место и задержали 45-летнего нападавшего. Пострадавшему оказали медпомощь в больнице.
Что стало причиной конфликта и в каком состоянии раненый, не уточняется.
22:18:15 18-01-2025
Название какое-то не очень. Северный, да ещё Власихинский. Как будто там власовцы живут. Назвали бы просто "Северный". Есть же у нас Южный, Восточный и Западный, а Северного нет.
00:55:13 19-01-2025
Гость (22:18:15 18-01-2025) Название какое-то не очень. Северный, да ещё Власихинский. К... Там не власовцы, там власихинцы северные живут))
13:30:38 19-01-2025
45-летнего --- дерется, ножом владеет, в принципе, подходит, чтобы искупить
17:24:31 19-01-2025
Гость (13:30:38 19-01-2025) 45-летнего --- дерется, ножом владеет, в принципе, подходит,... скоро военные сборы же