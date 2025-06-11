Поп, рок, классика и шансон. Какую музыку чаще всего слушают россияне
Узнали, какие запросы и потребности у современных слушателей
11 июня 2025, 16:50, ИА Амител
Музыкальные вкусы, как и платформы для прослушивания, меняются. Буквально 15–25 лет назад сложно было представить свою жизнь без плееров, магнитофонов, радиоприемников и зажигательных хитов отечественной эстрады, таких как "18 мне уже", "Манхэттен", "Черный бумер" и другие. Сегодня же вкусы у любителей послушать музыку совсем другие.
По данным соцопросов, в 2024 году россияне чаще всего слушали поп, рок, классику, шансон и рэп, пишет "Интерфакс" со ссылкой на опросы. О любви к попсе сообщили 60–70% опрошенных, рок и классику предпочитают 40–50% респондентов. На шансон приходится примерно треть ответов.
По данным исследования Института человека РОМИР, 85% жителей городов в России слушают музыку на стриминговых сервисах. При этом в лидерах – "Яндекс.Музыка", которая набрала 59% голосов, а VK Музыка занимает второе место с 52% пользователей.
78% пользователей проводят на сервисах более 30 минут в день.
В возрастной группе 18–24 лет особенно популярна VK Музыка.
Стриминг через мобильные приложения предпочитают 51% пользователей, а умные колонки используют 29%.
А какую музыку и где любите слушать вы? Пройдите небольшой опрос.Проверим, насколько предпочтения жителей Алтайского края отличаются от статистики по всей стране.
18:57:41 11-06-2025
Нормальные люди не используют стриминговые сервисы, чтобы слушать музыку.
12:09:52 13-06-2025
Гость (18:57:41 11-06-2025) Нормальные люди не используют стриминговые сервисы, чтобы сл... Это точно!
И как ни странно, там не найдешь хорошей музыки, та же муть , что очень громко играет из старых ВАЗов и Тойот: всякие басты, навали и прочая братия