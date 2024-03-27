"Попадали пули, летели искры". Сибиряка ранили в обе руки во время теракта

Мужчина понял, что он ранен, лишь когда оказался на улице

27 марта 2024, 17:36, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск" / Иван Макеев / предоставлено Вячеславом Гариным

Уроженец Новосибирска Вячеслав Гарин специально прилетел в Москву, чтобы вместе с отцом сходить на концерт группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле", где 22 марта произошел теракт, пишет "КП-Новосибирск".

"У нас был седьмой ряд, места посередине. Перед третьим звонком я ненадолго вышел из зала и пошел к холлу второго этажа. В этот момент услышал хлопки. Потом я услышал автоматную очередь, побежал в зал. Зрители уже пытались выбраться из помещения, я дозвонился на сотовый отцу, сказал уходить оттуда", - рассказал Вячеслав.

Сибиряк стал пробираться к ближайшему выходу. Люди выстроились в линию и шли сначала во весь рост, а потом присели на корточки и пошли гуськом. Выстрелы становились все ближе.

"Между первым и вторым этажами было металлическое ограждение. Чтобы пройти в щель между ним и стеной, нужно было развернуться боком, поэтому проходили по одному. В металлическое ограждение попадали пули, летели искры", - вспомнил мужчина.

Он протиснулся через проем между ограждением и стеной и побежал. Вячеслав понял, что он ранен, когда оказался на улице. Пули попали в обе руки.

"На улице меня встретили люди, начали спрашивать, что происходит. Я сказал, что ранен и там стреляют. Мне начали оказывать какую-то помощь", - рассказал Вячеслав.

Через какое-то время ему позвонил отец и сказал, что выбрался. Он лежал между рядами, а когда террористы стали поджигать шторы, он сбежал.