Один из нападавших находился в 80-ти метрах от мужчины. Он стрелял по сцене

27 марта 2024, 15:00, Анастасия Чебакова

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Одним из посетителей "Крокус Сити Холл", где из-за теракта погибли, по последним данным, 139 человек, стал учитель математики из Алтайского края, перебравшийся в Подмосковье. В тот день мужчина вместе с женой и дочкой пришел послушать группу "Пикник". В беседе с amic.ru он рассказал, как действовали террористы, почему часть зрителей отказывалась покидать здание и как им удалось спастись.

События развивались очень быстро

Билет на концерт "Пикника" Геннадию подарили на день рождения, который он отпраздновал 21 марта, за день до теракта.

"Мы приехали с женой и дочерью в "Крокус", прекрасно проводили время, общались за столиком, попили кофе. Затем прошли в зал и заняли наше место. Сейчас под ним достают последние трупы: его разбирали последним, этаж очень массивный", – вспоминает мужчина.

Уже позднее он понял, что ему достался счастливый билет с местом на верхнем этаже. На него террористы не поднялись.

По словам собеседника, преступники проникли в здание, прострелив витрину карабином "Сайга". И сразу вышли на охранников, у которых, со слов Геннадия, не было никакого оружия, не считая дубинок и электрошокеров.

Хлопки, похожие на выстрелы, раздались за пару минут до концерта. Многие приняли звуки за аплодисменты, так как артисты вот-вот должны были выйти на сцену.

"Когда хлопки стали усиливаться и приближаться, мы попытались выскочить, но приняли решение вместе с тремя мужчинами забаррикадировать дверь, завязав его шарфом. Стояли и ждали. События развивались очень быстро: за две минуты террористы проникли в зал, приказали всем ложиться на пол, но ложились не все. Когда мы увидели, как люди падают на сцене – до нее было метров 200, один из мужчин недалеко от меня высунулся, чтобы посмотреть что происходит, и нападавшие выстрелили в нашу сторону. Попали в потолок, посыпалась штукатурка. Тогда мы поняли, что все серьезно. Легли за кресло и выжидали", – поделился Геннадий.

"Держал в руках жену и дочь"

Всего в зале находилось четверо террористов – Геннадий видел одного из них: нападавший находился в 80-100 метрах от мужчины и стрелял по сцене.

Когда здание начало заволакивать дымом и начался пожар, Геннадий вместе с семьей и остальными посетителями, дождавшись когда стрельба станет менее интенсивной, разорвали шарф и выскочили за дверь.

"Опять началась стрельба, мы приняли решение спрятаться за колонну, потому что дальше был тупик. Стрельба отдалялась от нас – мы были в левом краю, а они в правый уходили. Нам крикнули: нужно выходить, так как раздались взрывы из зала, и оттуда бежали люди. Я держал жену и дочь, и следил, чтобы никто из них не упал в случае давки", – вспомнил мужчина.

По словам Геннадия, преступники подожгли проход от партера до амфитеатра. Огонь распространялся очень быстро, в том числе и потому, что нападавшие использовали зажигательные гранаты, отметил учитель.

"Я видел, как падали люди. Когда спускались по неработающему эскалатору, видел людей, лежащих в луже крови, трупы. Но тогда я старался слушать, где именно раздаются выстрелы и взрывы, и смотрел за своими близкими", – рассказал мужчина.

Самым сложным, по словам учителя, в тот момент для многих было принять решение: остаться в горящем здании или выходить, рискуя быть убитым террористами.

"Когда мы уходили, некоторые женщины кричали, мол куда бежим, вдруг там стреляют? Жить хотелось всем, но страх приходит быстро. Здесь главное – не потерять голову. Покинуть помещение было единственным правильным решением. Судьба – значит убьют", – рассказал он.

Уже потом, листая СМИ, Геннадий узнал, что некоторые остались в закрытых помещениях, не осмелившись выйти к террористам, и погибли в результате пожара.

"В одном из туалетов, как пишут СМИ, десятки человек задохнулись. Никто из спецслужб не видел, что они закрылись там. Потому что после теракта, жертвуя своими жизнями, они пытались спасти из огня живых людей", – отметил мужчина.

Посетителю по имени Михаил удалось обезвредить одного из террористов, рассказал собеседник. Нападавшим, как выяснилось позже, оказался самый молодой террорист –19-летный парикмахер Файзов.

"Михаил совершил геройский поступок. Он увидел, что тот стоит перед ним перезаряжается, подбежал, одной рукой схватил за ствол, другой начал бить. Рядом стоявший мужчина нанес еще несколько ударов и вырубил террориста", – отметил Геннадий.

"Сотрудники поступали максимально правильно"

Большая часть погибших, со слов собеседника, – сотрудники торгового центра. Те, кто находился за барными стойками, фотографы, школьники, которые стояли у эскалаторов и показывали посетителям, где находится гардероб.

Сотрудники торгового центра действовали на сколько это возможно – "максимально правильно", выводили за собой людей на улицу. Именно их действия позволили избежать большего числа жертв, отмечает учитель.

Уже в 20:18 Геннадий вместе с семьей выбежали на улицу, выйдя к метро и на Митинский метромост. Вместе с ним было около 250 человек.

25 марта Геннадий приехал к "Крокусу", чтобы забрать машину. По его словам, выдача вещей происходит организовано. Он также отметил, что из-за большого числа свидетелей не хватает следователей, поэтому не все очевидцы произошедшего могут вовремя дать показания. На допросе (на него поехала только дочь), следователи задавали стандартные вопросы: что она делала в торговом центре, где была, кого видела и другие.

"Но из нашей семьи уже никто не помнит хорошие моменты: как мы сидели за столиком и о чем говорили за кофе", – признается Геннадий.

Кто виноват в таком количестве жертв и почему огромный торговый центр оказался не оснащен вооруженными охранниками – Геннадий судить не берется. Признается, что это его не интересует, ведь главное, что большая часть невинных людей спаслась.

22 марта 2024 года, в России произошел крупный теракт. Группа террористов ворвалась в московский "Крокус Сити Холл", где должна была выступить рок-группа "Пикник", и открыла прицельный огонь по зрителям. Погибли 139 человек, пострадали 360 человек. Исполнители теракта – четверо жителей Таджикистана, задержаны. Также правоохранители арестовали четверых человек, которые помогали террористам.