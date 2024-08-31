Попариться в баньке и полежать на шкуре. В парке "Изумрудный" празднуют День города

Возле пруда проходит фестиваль банного мастерства и парения

31 августа 2024, 14:30, ИА Амител

День города Барнаула в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" празднуют День города. Здесь работает много различных площадок, однако наибольшее внимание посетителей привлекает "Банная деревня".

"Возле пруда проходит фестиваль банного мастерства и парения. Знатоки банного дела демонстрируют свои умения. Желающих попариться в баньке много", – рассказал корреспондент amic.ru.

Также в парке: выставка животных, картин, аквагрим, китайская каллиграфия и рисунки на пленэре, традиционные русские игры, хороводы и забавы, а всем желающим рассказывают о шаманах. Без творческих коллективов также не обойдется: запланированы акустический концерт и выступление кавер-группы Jackpot с хитами разных лет.

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