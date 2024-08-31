Мопеды, торт из колбасы и Путин на пластинке. Как в Барнауле празднуют День города?

Особенно людей поразил барнаулец, который 294 раза поднял 24-килограммовую гирю в честь 294-летия города

31 августа 2024, 13:15, ИА Амител

День города Барнаула / Фото: amic.ru

Во всех районах Барнаула проходят праздничные мероприятия в честь Дня города. Корреспонденты amic.ru разошлись по различным площадкам, чтобы посмотреть, как жители отмечают 294-летие любимой и родной столицы Алтайского края.

В центре Барнаула работают три главные городские площадки – парк культуры и отдыха "Центральный", улица Мало-Тобольская и площадь Сахарова. Поэтому различные мероприятия проходят здесь практически на каждом шагу. К примеру, на Мало-Тобольской проходят выставки ретроавтомобилей и российского военно-исторического общества, здесь же на сцене перед концертом репетируют музыканты, а поблизости проводят мастер-классы.

Площадь Сахарова стала центром всевозможных спортивных мероприятий и выступлений. Здесь барнаулец Сергей Соловьев 294 раза поднял 24-килограммовую гирю в честь 294-летия города. На главной сцене министр спорта Алтайского края вручил награды юным спортсменам.

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