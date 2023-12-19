Попавший под санкции Евросоюза глава Алтая продолжит помогать участникам спецоперации
До тех пор, пока все цели СВО не будут достигнуты
19 декабря 2023, 11:45, ИА Амител
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продолжит помогать землякам – участникам СВО, несмотря на санкции ЕС. Политик попал под них 18 декабря.
В телеграм-канале Хорохордин отметил, что его ничего не связывает со странами Запада, и ни у него самого, ни у членов его семьи там нет активов.
"Если европейских чиновников так беспокоит то, что мы делаем для поддержки российских солдат и их семей, включая законодательные изменения, доставку техники и гуманитарных грузов, то могу заверить: все эти, а также другие формы поддержки будут обязательно продолжены... Буду помогать нашим землякам до тех пор, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции", – написал Хорохордин.
14 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии напомнил о целях СВО. Как и прежде, это денацификация, демилитаризация Украины и ее нейтральный статус.
12:20:10 19-12-2023
- "14 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии напомнил о целях спецоперации. Как и прежде, это денацификация, демилитаризация Украины и ее нейтральный статус." Скоро два года, а продвижения на Киев, гнездо зла, нет. -"По словам Хорохордина, его ничего не связывает со странами Запада, и ни у него самого, ни у членов его семьи там нет активов." Сегодня нет, а завтра захочется, а клеймо санкций на вечно.
13:07:48 19-12-2023
Гость (12:20:10 19-12-2023) - "14 декабря президент России Владимир Путин во время прямо... Ты в курсе кому, когда и где захочеца? ))) Тебя успокаивает факт, что европа вечна )
15:04:03 19-12-2023
Гость (13:07:48 19-12-2023) Ты в курсе кому, когда и где захочеца? ))) Тебя успокаивает... Сталина, Хрущева, которые до мозга костей были коммунистами, не чета нынешними "идейным" особого пути, дети их и этих свали в Америку.