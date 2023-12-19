Попавший под санкции Евросоюза глава Алтая продолжит помогать участникам спецоперации

До тех пор, пока все цели СВО не будут достигнуты

19 декабря 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: t.me/khorokhordin

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продолжит помогать землякам – участникам СВО, несмотря на санкции ЕС. Политик попал под них 18 декабря.

В телеграм-канале Хорохордин отметил, что его ничего не связывает со странами Запада, и ни у него самого, ни у членов его семьи там нет активов.

"Если европейских чиновников так беспокоит то, что мы делаем для поддержки российских солдат и их семей, включая законодательные изменения, доставку техники и гуманитарных грузов, то могу заверить: все эти, а также другие формы поддержки будут обязательно продолжены... Буду помогать нашим землякам до тех пор, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции", – написал Хорохордин.

14 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии напомнил о целях СВО. Как и прежде, это денацификация, демилитаризация Украины и ее нейтральный статус.