Поплыл за мячом. Появились подробности гибели подростка на пляже в Барнауле

Несовершеннолетний отдыхал с друзьями без сопровождения взрослых

26 июня 2024, 10:20, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: unsplash.com

В Барнауле следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка в Оби вблизи городского пляжа. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в краевом СК, днем 25 июня несовершеннолетний отдыхал на берегу реки с друзьями без сопровождения взрослых. Во время плавания и игры в волейбол мяч отнесло по течению, юноша поплыл за ним на глубину и утонул.

"Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии", – отметили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день в Алтайском крае работает 48 пляжей, из которых пять – в Барнауле. Причем городской муниципальный пляж в их число не входит.