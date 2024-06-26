Поплыл за мячом. Появились подробности гибели подростка на пляже в Барнауле
Несовершеннолетний отдыхал с друзьями без сопровождения взрослых
26 июня 2024, 10:20, ИА Амител
В Барнауле следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка в Оби вблизи городского пляжа. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Как сообщили в краевом СК, днем 25 июня несовершеннолетний отдыхал на берегу реки с друзьями без сопровождения взрослых. Во время плавания и игры в волейбол мяч отнесло по течению, юноша поплыл за ним на глубину и утонул.
"Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии", – отметили в пресс-службе ведомства.
На сегодняшний день в Алтайском крае работает 48 пляжей, из которых пять – в Барнауле. Причем городской муниципальный пляж в их число не входит.
10:28:26 26-06-2024
И кто "причинил смерть по неосторожности" ?
Мяч?
11:45:24 26-06-2024
Гость (10:28:26 26-06-2024) И кто "причинил смерть по неосторожности" ?Мяч?... река
10:34:21 26-06-2024
Назовите хоть один бесплатный пляж, для города с населением более 600тысяч и двумя реками???
На платные пляжи только мэрия может себе позволить ходить за
2500руб с семьи.
13:47:13 26-06-2024
Гость (10:34:21 26-06-2024) Назовите хоть один бесплатный пляж, для города с населением ... Две реки? Второй рекой вы Барнаулку называете? Очень смешно. И по поводу платников: платных бассейнов в городе порядка 15, и они все работают. Это у нас столько чиновников с семьями, что они их битком забивают? При этом никто из них не работает? Ну бред же. С таким водоемом как Обь нормального пляжа никакого не будет, требуется строительство искусственных водоемов типа Бирюзовой. А пока выход только в бассейнах.
10:34:43 26-06-2024
Запретить мячи, запретить плавать, запретить водоемы, запретить воду, запретить, запретить, запретить! 😜😜😜
10:57:46 26-06-2024
Гость (10:34:43 26-06-2024) Запретить мячи, запретить плавать, запретить водоемы, запрет... Оборудовать бесплатный пляж на должном уровне. Оградить зону безопасного купания. Обязательно спасатели на пляже. С мегафоном, чтобы предупреждали тех, кто поплыл не туда. С лодками, чтобы имели возможность догнать непослушных. После вызвать полицию для составления административного протокола, если не слушаются спасателей.
11:11:11 26-06-2024
Гость (10:57:46 26-06-2024) Оборудовать бесплатный пляж на должном уровне. Оградить зону... Все бы за вас, кто то ваши проблемы решал, вам и дома в ванне спасатель с лодкой и мегафоном нужен.
12:44:14 26-06-2024
Гость (11:11:11 26-06-2024) Все бы за вас, кто то ваши проблемы решал, вам и дома в ванн... Почему это я должна решать проблемы муниципальных и краевых чиновников? Они за обеспечение нормальной жизни и отдыха людей в городе получают зарплату, не сравнимую с моей пенсией. Тем более, очень успешно распродают муцниципальную собственность, городские земли тем же застройщикам, принадлежащие по закону всем жителям Барнаула. Куда всё уходит?
13:59:58 26-06-2024
Гость (12:44:14 26-06-2024) Почему это я должна решать проблемы муниципальных и краевых ... Вот помню городской пляж, через подвесной мост между элеватором и старым речным вокзалом, по этому мосту ходили пацанами туда купаться. Были там и спасатели, были и лодки у них, были там ларьки и даже биллиардный/пивной павильон и поверьте мне люди так же успешно тонули на том пляже, как на любом другом месте Оби, не оборудованном для купания. Так что: "Спасение утопающих, дело самих утопающих"
13:05:05 26-06-2024
Гость (11:11:11 26-06-2024) Все бы за вас, кто то ваши проблемы решал, вам и дома в ванн... вы, случайно, не в Комитете по ЖКХ работаете? голос знакомый...
14:05:09 26-06-2024
Элен без ребят (13:05:05 26-06-2024) вы, случайно, не в Комитете по ЖКХ работаете? голос знакомы... В подотделе очистки коммунхоза города Москвы от бродячих животных.
11:22:10 26-06-2024
Гость (10:57:46 26-06-2024) Оборудовать бесплатный пляж на должном уровне. Оградить зону... согласна. Если пляж называется бесплатным, это не должно быть = Г. должна отвечать мэрия.
15:21:31 26-06-2024
Гость (10:57:46 26-06-2024) Оборудовать бесплатный пляж на должном уровне. Оградить зону...
Как же вы хотите, чтобы за вас все решили. Не туда пошел, не туда поплыл, не то сказал, не то подумал... Все опасно, все непредсказуемо. А не проще ли вам сидеть дома, купаться в дУше, не набирая даже ванну! А то вдруг не успеют в мегафон прокричать. Смешные и глупые. Вы даже себя организовать не в состоянии, а призываете организовывать других. Ходите строем, носите форму. Но, пожалуйста, отдельно от большинства.
10:51:49 26-06-2024
вообще-то новость грустная.
11:26:36 26-06-2024
а где спасательная служба городского пляжа, где барражирующие дроны этой службы следящие за акваторией и за нарушителями 24 часа в сутки??? это реально могло бы спасти не одного ребенка полезшего куда не надо
11:46:31 26-06-2024
Гость (11:26:36 26-06-2024) а где спасательная служба городского пляжа, где барражирующи... В соседней палате.
13:00:36 26-06-2024
Гость (11:46:31 26-06-2024) В соседней палате. ... Вы случайно не в городской администрации работаете?
00:25:35 27-06-2024
Гость (11:26:36 26-06-2024) а где спасательная служба городского пляжа, где барражирующи... Дроны, у которых заряда на 10 минут?
11:43:04 26-06-2024
И это не штормящее море...
13:03:33 26-06-2024
Гость (11:43:04 26-06-2024) И это не штормящее море...... а и не нужно моря. Обь- коварная река и плавать в ней всегда было опасно.
14:20:42 26-06-2024
Элен без ребят (13:03:33 26-06-2024) а и не нужно моря. Обь- коварная река и плавать в ней всегда... Ну не опасней чем в Катуни, а там желающих поплавать вполне достаточно )
14:52:02 26-06-2024
Гость (14:20:42 26-06-2024) Ну не опасней чем в Катуни, а там желающих поплавать вполне ... В советское время в Катуни никто не плавал, это сейчас дураков развелось. Модно ловить кайф
15:24:18 26-06-2024
Гость (14:52:02 26-06-2024) В советское время в Катуни никто не плавал, это сейчас дурак... Ну вы и сказочник, "пионэры" в Юности были такими послушными, что в Катунь ни-ни ))))
16:22:44 26-06-2024
Гость (15:24:18 26-06-2024) Ну вы и сказочник, "пионэры" в Юности были такими послушным... Послушными не были, но дураков было меньше это точно. Среди пионеров, конечно.
13:55:56 26-06-2024
Весной некие персонажи неплохо поживились на продаже питьевой воды, когда власти не обеспечили очистку водопроводной до безопасного состояния, заставили всех жителей города покупать магазинную. Номер прошел «на ура!», только слегка пожурила Прокуратура. Ссылались на небывалые природные процессы таяние снегов, как будто снег тает раз в 60 лет! Во всяком случае, я за всю жизнь не припомню такой грязной воды из крана! Теперь кто-то решил заработать на «аномальной жаре», не случайно каждый день анонсировались всё новые и новые платные пляжи! А муниципалитет снова как бы в стороне, зачем организовывать бесплатный пляж, люди сходят с ума от жары, пусть отстегивают частникам за доступ к водоёмам! Трагедия была неизбежна!
19:06:07 26-06-2024
Гость (13:55:56 26-06-2024) Весной некие персонажи неплохо поживились на продаже питьево... уже сказали - не умеешь купаться - охлаждайся в погребе
14:42:03 26-06-2024
Гость (13:47:13 26-06-2024) Две реки? Второй рекой вы Барнаулку называете? Очень смешно.... Вы не застали видимо пляж Лесной пруд?
15:59:14 26-06-2024
Гость (14:42:03 26-06-2024) Вы не застали видимо пляж Лесной пруд? ... Мне кажется это был не организованный пляж. Спасателей с лодками и мегафонами там точно не было.
А на дамбе ковры стирали.
16:14:09 26-06-2024
гость 223 (15:59:14 26-06-2024) Мне кажется это был не организованный пляж. Спасателей с лод... Ну милиция точно была, мою одноклассницу, что приехала из Венгрии году в 87 и привезла оттуда купальник микро-бикини, т.е. ну очень микро, милиция за аморальное поведение в отделение прямо с этого пляжа увезла :-) Хотя выглядела она классно, нам с пацанами очень понравилось, мы почти все детально изучили :-)
21:23:01 26-06-2024
гость 223 (15:59:14 26-06-2024) Мне кажется это был не организованный пляж. Спасателей с лод... Спасатели там точно были. ИМЕННО НА ЛОДКАХ И С МЕГАФОНАМИ. Мы с маленькими детьми ездили туда где-то с 1982-83г. народу всегда полно. Видели одну компанию отдыхающих с сиамским котом. Он умел плавать, только сам не хотел в воду. Хозяева заносили, отпускали, кот плавал. Потом выходил на берег, отряхивался и шел ложиться строго на подстилку, не на песок!
16:36:46 26-06-2024
Гость (14:42:03 26-06-2024) Вы не застали видимо пляж Лесной пруд? ... Это была не совсем удачная идея, дамбу то сделали, а вода как была коричнево-желтой, так и осталась, года два-три кажется там "пляж" был и тихо умер.
18:08:25 26-06-2024
Гость (16:36:46 26-06-2024) Это была не совсем удачная идея, дамбу то сделали, а вода ка... В 1980 году, напротив СИЗО построили серьезное сооружение – «Лесной пруд», с объемом водохранилища 1.38 млн кубометров. Проект созданный в институте "Алтайгипроводхоз" представлял собой бетонную набережную, дамбу с тремя шандорами (шлюзами), мост с автодорогой и искусственный водоем, подпитываемый Барнаулкой. Длина водохранилища составляла 1,8 км, максимальная ширина — более 300 м, а объём — 1,38 миллиона м3. Берег со стороны леса был покрыт чистым золотистым песком. На пляже работали кабинки для переодевания, душевые и спасательная станция, павильон с пирожками, булочками и напитками. За сезон пляж посещали более 50 тысяч человек. В 2000 пляж закрыли в связи с прекращением финансирования.
16:21:43 26-06-2024
Гость (14:05:09 26-06-2024) В подотделе очистки коммунхоза города Москвы от бродячих жив... Шариков то есть?
06:58:23 27-06-2024
Детей надо с детсада учить плавать за счет государства. не у всех есть возможность на водоем летом мотаться. да и профессионал быстрее и лучше научит плавать.
10:56:45 27-06-2024
Похоже, кто-то из администрации материально заинтересован в платных пляжах. Ладно, тогда раздайте всем несовершеннолетним горожанам сертификаты на посещение платных пляжей и бассейнов. Дети приходят, отдают менеджерам сертификат, пользуются услугой. Затем владельцы передают собранные сертификаты в администрацию, муниципалитет оплачивает. Если уж не хотите организовывать нормально бесплатный пляж.