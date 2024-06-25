Соцсети: 15-летний подросток утонул на пляже в Барнауле
На месте работали спасатели и врачи скорой
25 июня 2024, 21:59, ИА Амител
Кадр из видео / Источник: "Инцидент Барнаул"
На барнаульском городском пляже утонул 15-летний подросток. Как сообщает "Инцидент Барнаул", об этом утверждает участница сообщества.
Подробности происшествия пока неизвестны. На кадрах с места происшествия видна машина спасателей и реанимобиль. Официально инцидент не подтвержден.
Напомним, что на данный момент в Алтайском крае работают 48 пляжей, из которых пять – в Барнауле. В краевой столице гостей готовы встречать пляжи в кемпинг-парке "Природа и человек" и в парк-отеле "Чайка", "Бонус-21", "Пляж" и "Эйлат".
22:10:51 25-06-2024
В заметке АМИК от 17 июня в16.25 которая называлась. "Когда в Барнауле разрешат купаться на главном городском пляже на острове Помазкин"
В комментариях обращались к администрации г.Барнаула чтобы навели порядок на муниципальном пляже с подростками, которые без сопровождения взрослых находятся у водоёма. А делов то было, заставить полицию, выполнять свои обязанности.
Очень жаль мальчишку !
01:46:25 26-06-2024
Гость (22:10:51 25-06-2024) В заметке АМИК от 17 июня в16.25 которая называлась. "Когда ... в комментах обращаться это все равно что с Богом разговаривать . Пишите жалобу в конкретное учреждение через сайт админ. города и края
07:00:29 26-06-2024
Гость (01:46:25 26-06-2024) в комментах обращаться это все равно что с Богом разговарива... У вас обращения рассматриваются, в течении месяца. К тому времени лето пройдёт. А АМИК,новостной сайт АК и Барнаула.
09:33:51 26-06-2024
Гость (01:46:25 26-06-2024) в комментах обращаться это все равно что с Богом разговарива... Вы вообще бездействуете! А это общественный сайт........."контролируемый"!
06:45:50 26-06-2024
Гость (22:10:51 25-06-2024) В заметке АМИК от 17 июня в16.25 которая называлась. "Когда ...
Добьетесь своего, что закроют нафиг этот пляж. Ты погляди, какая настырная бабёнка! Плавать учите своих детей. Безопасности учите. А не так - выкинули их в этот мир и вам все вокруг должны!
07:06:42 26-06-2024
Гость (06:45:50 26-06-2024) Добьетесь своего, что закроют нафиг этот пляж. Ты погляд... Если вы думаете, что для того, что бы утонуть, нужно не уметь плавать – вы очень сильно ошибаетесь. Большинство из тех, кто тонут – как раз умеют очень хорошо плавать. Дело в том, что если человек не умеет плавать, он никогда не окажется на глубине, поэтому и риск утонуть для него сведен к минимуму.
07:24:27 26-06-2024
Гость (07:06:42 26-06-2024) Если вы думаете, что для того, что бы утонуть, нужно не умет...
Демагогия и сопли в сахаре. Ну правда, не пишите вы эти глупости. Над вами смешно!
10:31:59 26-06-2024
Гость
07:24:27 26-06-2024, какая еще демагогия?
не знаю как сейчас, но когда я в детстве занималась плаванием, то нам рассказывали как выглядит тонущий человек, как оказать первую помощь и то, что чаще всего тонут именно умеющие плавать!
12:37:53 26-06-2024
Гость (07:24:27 26-06-2024) Демагогия и сопли в сахаре. Ну правда, не пишите вы эти ... Я плаваю так себе. Поэтому пасусь у берега. Где течение, не лезу.
10:04:25 26-06-2024
Гость (22:10:51 25-06-2024) В заметке АМИК от 17 июня в16.25 которая называлась. "Когда ... Полиция должна пляж охранять?
А почему не губернатор сразу или выше...
Если есть у кого безумные подростки на разведении, объединяйтесь, выставляйте ежедневное дежурство на всех потенциально опасных объектах.
Именно на всех, иначе не занимайтесь разведением и общественными выступлениями
10:24:05 26-06-2024
Гость (10:04:25 26-06-2024) Полиция должна пляж охранять?А почему не губернатор сраз... на пляжах должны быть вышки и спасатели. на этом пляже есть?
09:32:02 26-06-2024
Пацана конечно жаль, но в 15 лет уже голову на плечах надо иметь.
09:41:37 26-06-2024
Гость (09:32:02 26-06-2024) Пацана конечно жаль, но в 15 лет уже голову на плечах надо ... В первую очередь на пляже надо иметь спасателей. Где они?
10:04:58 26-06-2024
Гость (09:41:37 26-06-2024) В первую очередь на пляже надо иметь спасателей. Где они?... "Спасение утопающих, дело самих утопающих" (с)
10:43:49 26-06-2024
Так бесплатный муниципальный пляж открыт или нет? Есть ли там заградительные боны, отделяющие зону купания от опасной глубины? Почему администрация города экономит на спасателях?
23:44:17 26-06-2024
Река открыта, пляж не работает на всем побережье. Всю реку охранять нет необходимости, только определенные объекты. Откроется пляж, на нем будут охрана и спасатели