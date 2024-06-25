Соцсети: 15-летний подросток утонул на пляже в Барнауле

На месте работали спасатели и врачи скорой

25 июня 2024, 21:59, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: "Инцидент Барнаул"

На барнаульском городском пляже утонул 15-летний подросток. Как сообщает "Инцидент Барнаул", об этом утверждает участница сообщества.

Подробности происшествия пока неизвестны. На кадрах с места происшествия видна машина спасателей и реанимобиль. Официально инцидент не подтвержден.

Напомним, что на данный момент в Алтайском крае работают 48 пляжей, из которых пять – в Барнауле. В краевой столице гостей готовы встречать пляжи в кемпинг-парке "Природа и человек" и в парк-отеле "Чайка", "Бонус-21", "Пляж" и "Эйлат".