Попова: коронавирус не покидает организм и продолжает вредить
По данным главы Роспотребнадзора, инфекция поражает нервную ткань, сосудистые стенки и очень негативно воздействует на иммунную систему
18 ноября 2023, 09:30, ИА Амител
Ученые пока спорят, но уже в основном согласились с тем, что вирус не покидает организм после ковида и продолжает вредить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, коронавирус живет в разных тканях организма и поражает нервную ткань и сосудистые стенки.
"И мы видим, что вирус очень негативно воздействует на иммунную систему. Даже когда люди болели легко – все равно это воздействие остается", – цитирует ее ТАСС.
На днях Попова сказала, что Роспотребнадзор не планирует вводить новых ограничений из-за COVID-19, так как в стране сохраняется низкий уровень госпитализаций и тяжелых форм заболевания.
09:46:41 18-11-2023
ровно как и герпесы, гепатиты и другие вирусы.
09:50:03 18-11-2023
Ну, как герпес, теперь. И чё? С герпесом же живёт человечество.и
10:10:11 18-11-2023
Путинским друзьям , китайцам, спасибо ...
12:17:52 18-11-2023
А вот и нет
15:00:16 18-11-2023
Два года прошло, как переболела, до сих пор окончательно не восстановилось обоняние, периодически стал болеть желудок, память короткая ухудшилась- это все результат после лёгкой формы ковида. Как минимум, еще трех человек с такими последствиями знаю.