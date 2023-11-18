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Попова: коронавирус не покидает организм и продолжает вредить

По данным главы Роспотребнадзора, инфекция поражает нервную ткань, сосудистые стенки и очень негативно воздействует на иммунную систему

18 ноября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ученые пока спорят, но уже в основном согласились с тем, что вирус не покидает организм после ковида и продолжает вредить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, коронавирус живет в разных тканях организма и поражает нервную ткань и сосудистые стенки.

"И мы видим, что вирус очень негативно воздействует на иммунную систему. Даже когда люди болели легко – все равно это воздействие остается", – цитирует ее ТАСС.

На днях Попова сказала, что Роспотребнадзор не планирует вводить новых ограничений из-за COVID-19, так как в стране сохраняется низкий уровень госпитализаций и тяжелых форм заболевания.

Коронавирус Здоровье

Комментарии 5

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Элен без ребят

09:46:41 18-11-2023

ровно как и герпесы, гепатиты и другие вирусы.

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Гость

09:50:03 18-11-2023

Ну, как герпес, теперь. И чё? С герпесом же живёт человечество.и

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Гость

10:10:11 18-11-2023

Путинским друзьям , китайцам, спасибо ...

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Гость

12:17:52 18-11-2023

А вот и нет

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Гость

15:00:16 18-11-2023

Два года прошло, как переболела, до сих пор окончательно не восстановилось обоняние, периодически стал болеть желудок, память короткая ухудшилась- это все результат после лёгкой формы ковида. Как минимум, еще трех человек с такими последствиями знаю.

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