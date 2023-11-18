Попова: коронавирус не покидает организм и продолжает вредить

По данным главы Роспотребнадзора, инфекция поражает нервную ткань, сосудистые стенки и очень негативно воздействует на иммунную систему

18 ноября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ученые пока спорят, но уже в основном согласились с тем, что вирус не покидает организм после ковида и продолжает вредить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, коронавирус живет в разных тканях организма и поражает нервную ткань и сосудистые стенки.

"И мы видим, что вирус очень негативно воздействует на иммунную систему. Даже когда люди болели легко – все равно это воздействие остается", – цитирует ее ТАСС.

На днях Попова сказала, что Роспотребнадзор не планирует вводить новых ограничений из-за COVID-19, так как в стране сохраняется низкий уровень госпитализаций и тяжелых форм заболевания.