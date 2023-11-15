Роспотребнадзор не собирается вводить новые антиковидные ограничения

Тем не менее соблюдать меры защиты от инфекции по-прежнему нужно, заявила Анна Попова

15 ноября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Роспотребнадзор не планирует вводить новых ограничений из-за COVID-19. Об этом заявила глава управления Анна Попова, пишет "Говорит Москва".

По ее словам, на сегодня в стране сохраняется низкий уровень госпитализаций и тяжелых форм заболевания. Тем не менее людям стоит носить медицинские маски, следить за чистотой рук и гаджетов, поддерживать чистоту в помещениях.

На прошлой неделе Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России выросла в два раза.