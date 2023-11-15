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Роспотребнадзор не собирается вводить новые антиковидные ограничения

Тем не менее соблюдать меры защиты от инфекции по-прежнему нужно, заявила Анна Попова

15 ноября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Роспотребнадзор не планирует вводить новых ограничений из-за COVID-19. Об этом заявила глава управления Анна Попова, пишет "Говорит Москва".

По ее словам, на сегодня в стране сохраняется низкий уровень госпитализаций и тяжелых форм заболевания. Тем не менее людям стоит носить медицинские маски, следить за чистотой рук и гаджетов, поддерживать чистоту в помещениях.

На прошлой неделе Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России выросла в два раза.

Коронавирус Роспотребнадзор

Комментарии 1

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Гость

14:39:52 15-11-2023

Все уже знают, как ради ковидных доплат рвачи по всей стране преднамеренно медленно и мучительно гробили в ковитариях тысячи ни в чём не повинных людей.

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