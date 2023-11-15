Роспотребнадзор не собирается вводить новые антиковидные ограничения
Тем не менее соблюдать меры защиты от инфекции по-прежнему нужно, заявила Анна Попова
15 ноября 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Роспотребнадзор не планирует вводить новых ограничений из-за COVID-19. Об этом заявила глава управления Анна Попова, пишет "Говорит Москва".
По ее словам, на сегодня в стране сохраняется низкий уровень госпитализаций и тяжелых форм заболевания. Тем не менее людям стоит носить медицинские маски, следить за чистотой рук и гаджетов, поддерживать чистоту в помещениях.
На прошлой неделе Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России выросла в два раза.
14:39:52 15-11-2023
Все уже знают, как ради ковидных доплат рвачи по всей стране преднамеренно медленно и мучительно гробили в ковитариях тысячи ни в чём не повинных людей.